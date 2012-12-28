Вход в подъезд провалился на улице Космонавтов

Управляющая компания закрыла дыру старой дверью, а жильцам дома предложила пользоваться запасным входом.

На лестнице при входе в первый подъезд дома № 5 по улице Космонавтов образовалась дыра.«Вместо того что бы что-то предпринять, управляющая компания положила дверь. Жилищная инспекция трубки не берет. Ходят и дети и старики, а всем все равно», — написали GOROD48 жильцы дома.Мы съездили к дому и обнаружили у первого подъезда рабочих УК «МКД48». По их словам, часть лестницы рухнула из-за сгнившего швеллера.Рабочие прикидывали, как решить проблему, добавив, что в доме скоро начнется капитальный ремонт. Подъезд проходной, и для жильцов открыли вторую дверь.— Люди с колясками ходят, с палочками, того и гляди споткнутся там, — тем ругалась с рабочими жительница дома. — Все нервы измотали, пока вам названивали!Жильцы рассказали, лестница обвалилась 19 июня. Коммунальщики в свою защиту указали, что два из четырех дней, в которые жильцы испытывают неудобства, были выходными. Точной даты, когда они исправят лестницу, не назвали.