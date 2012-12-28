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сегодня, 12:07
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Вход в подъезд провалился на улице Космонавтов

Управляющая компания закрыла дыру старой дверью, а жильцам дома предложила пользоваться запасным входом.

На лестнице при входе в первый подъезд дома № 5 по улице Космонавтов образовалась дыра.

«Вместо того что бы что-то предпринять, управляющая компания положила дверь. Жилищная инспекция трубки не берет. Ходят и дети и старики, а всем все равно», — написали GOROD48 жильцы дома.



Мы съездили к дому и обнаружили у первого подъезда рабочих УК «МКД48». По их словам, часть лестницы рухнула из-за сгнившего швеллера.





Рабочие прикидывали, как решить проблему, добавив, что в доме скоро начнется капитальный ремонт. Подъезд проходной, и для жильцов открыли вторую дверь.



Запасной вход тоже пора отремонтировать

— Люди с колясками ходят, с палочками, того и гляди споткнутся там, — тем ругалась с рабочими жительница дома. — Все нервы измотали, пока вам названивали!

Жильцы рассказали, лестница обвалилась 19 июня. Коммунальщики в свою защиту указали, что два из четырех дней, в которые жильцы испытывают неудобства, были выходными. Точной даты, когда они исправят лестницу, не назвали.
подъезд
провал
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Комментарии (14)

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Сначала новые
Советников
17 минут назад
много ,только делать некому !
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Советская 26
26 минут назад
Ступени лестницы, ведущей к подъезду разрушены не один год. На них падали и бабушки, когда шли в еще работавшую 1 поликлинику, и работники капремонта, и дети, и беременные. Но пока только отделывались лишь ушибами. Про эту лестницу писали губернатору. И никакого ответа.
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Депутат
34 минуты назад
Несчастные жильцы! Возьмите 2 доски потолще и гвозди подлиннее, забейте крест-накрест входную дверь в УК. У них по штату наверняка один директор, некому вам подъезд восстановить, и себе дверь в контору раскрыть. Живите дружно - как с вами, так и вы с ними
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Викторм
40 минут назад
Ну что? Сейчас мэрия бодро отчитается, что оштрафовала Управляющую компанию на 500 рублей?
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Щука и Иван
47 минут назад
Как же там инвалиды колясочники поднимались. Это если присмотрется американские горки с нашим уклоном.
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Пророк
54 минуты назад
Нам поможет только искусственный интеллект. Если конечно он у нас есть.
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парторг
56 минут назад
В СССР такого не было. Креативно, че.
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Швондер
56 минут назад
Это коммуниисты виноваты. не могли на 200 лет дом сделать чтоб не ремонтировать
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Неравнодушная
58 минут назад
А у нас по всему городу такой бардак. Управляшки ничего не делают. В результате их бездействия дома разрушаются. И главное, что с них никто не спрашивает. Кругом одни отписки.
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Савелий
59 минут назад
Полная разруха..
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