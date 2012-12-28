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Общество
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сегодня, 12:07
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Вход в подъезд провалился на улице Космонавтов
Управляющая компания закрыла дыру старой дверью, а жильцам дома предложила пользоваться запасным входом.
«Вместо того что бы что-то предпринять, управляющая компания положила дверь. Жилищная инспекция трубки не берет. Ходят и дети и старики, а всем все равно», — написали GOROD48 жильцы дома.
Мы съездили к дому и обнаружили у первого подъезда рабочих УК «МКД48». По их словам, часть лестницы рухнула из-за сгнившего швеллера.
Рабочие прикидывали, как решить проблему, добавив, что в доме скоро начнется капитальный ремонт. Подъезд проходной, и для жильцов открыли вторую дверь.
Запасной вход тоже пора отремонтировать
— Люди с колясками ходят, с палочками, того и гляди споткнутся там, — тем ругалась с рабочими жительница дома. — Все нервы измотали, пока вам названивали!
Жильцы рассказали, лестница обвалилась 19 июня. Коммунальщики в свою защиту указали, что два из четырех дней, в которые жильцы испытывают неудобства, были выходными. Точной даты, когда они исправят лестницу, не назвали.
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