Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки

Девочка-подросток лишилась 11 000 рублей.

19 мая в полицию обратились законные представители 15-летней девочки из Ельца, которая стала жертвой мошенников, орудующих от имени сотрудников Центробанка.— Девочка лишилась 11 000 рублей — на эту сумму она пополнила неустановленный счёт, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Детям просят напомнить о простых правилах безопасности: перепроверять все сообщения от друзей и родственников, согласовывать платежи и переводы с родителями, не общаться с незнакомцами, не сообщать личную информацию, не верить уведомлениям о выигрыше, не скачивать сомнительные программы и приложения.Но жертвами мошенников за минувшие сутки становились и взрослые. У 23-летней липчанки попросили взаймы от имени подруги — она перевела мошенникам 7800 рублей.А 29-летняя женщина хотела купить через сайт объявлений бытовку и продавец предложил продолжить общение в мессенджере. В результате женщина перевела аферисту 51 000 рублей.