В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
Происшествия
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сегодня, 15:38
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Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Девочка-подросток лишилась 11 000 рублей.
— Девочка лишилась 11 000 рублей — на эту сумму она пополнила неустановленный счёт, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Детям просят напомнить о простых правилах безопасности: перепроверять все сообщения от друзей и родственников, согласовывать платежи и переводы с родителями, не общаться с незнакомцами, не сообщать личную информацию, не верить уведомлениям о выигрыше, не скачивать сомнительные программы и приложения.
Но жертвами мошенников за минувшие сутки становились и взрослые. У 23-летней липчанки попросили взаймы от имени подруги — она перевела мошенникам 7800 рублей.
А 29-летняя женщина хотела купить через сайт объявлений бытовку и продавец предложил продолжить общение в мессенджере. В результате женщина перевела аферисту 51 000 рублей.
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