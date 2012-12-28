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сегодня, 15:38
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Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки

Девочка-подросток лишилась 11 000 рублей.

19 мая в полицию обратились законные представители 15-летней девочки из Ельца, которая стала жертвой мошенников, орудующих от имени сотрудников Центробанка.

— Девочка лишилась 11 000 рублей — на эту сумму она пополнила неустановленный счёт, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Детям просят напомнить о простых правилах безопасности: перепроверять все сообщения от друзей и родственников, согласовывать платежи и переводы с родителями, не общаться с незнакомцами, не сообщать личную информацию, не верить уведомлениям о выигрыше, не скачивать сомнительные программы и приложения.

Но жертвами мошенников за минувшие сутки становились и взрослые. У 23-летней липчанки попросили взаймы от имени подруги — она перевела мошенникам 7800 рублей.

А 29-летняя женщина хотела купить через сайт объявлений бытовку и продавец предложил продолжить общение в мессенджере. В результате женщина перевела аферисту 51 000 рублей. 
мошенничество
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Слеза прошибла.
сегодня, 17:06
Какая чудненькая и прюлестная дитятко! Умничка!
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Лиза
сегодня, 16:36
Многовато для карманных расходов.
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*
сегодня, 15:54
и откуда такие деньги у детей в мое время\ссср\ 1 рубль мама даст на кино и мороженку и считалось целое богатство Детей развратили полностью Молодцы мошенники продолжайте в таком же духе!
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жесть
сегодня, 16:26
пользуются приложением банка родителей.
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