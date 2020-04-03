Коронавирус

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Режим самоизоляции в Липецкой области продлен до 30 апреля

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#коронавирус #самоизоляция
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Режим самоизоляции в Липецкой области продлен до 30 апреля

Об этом в обращении к населению Липецкой области заявил Игорь Артамонов.

Сегодня глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов обратился к жителям региона. В своем обращении губернатор заявил о продлении режима всеобщей самоизоляции до 30 апреля и перечислил меры предпринятые для поддержки населения и бизнеса. Кроме того, предполагается, что часть предприятий сможет возобновить работу после 12 апреля:

«Уважаемые жители Липецкой области. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции находится под контролем. Сегодня из больницы выписали еще одного излечившегося человека. В стационаре остаются 14 липчан. В то же время прогнозы не позволяют говорить, что ситуация улучшается. Медики работают круглосуточно.

Рассматриваем меры финансовой поддержки врачей и медсестер. Сумму доплат скоро обозначим.

Режим самоизоляции в области сохраняется до 30 апреля. После 12 апреля будем принимать решения в зависимости от эпидемиологической ситуации. При благополучном сценарии начнем индивидуально допускать предприятия к работе.

Напомню, что особенно важен режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет. По доставке продуктов, лекарств и любым неотложным вопросам помогают волонтеры. Телефон ЕДС: 8-800-450-48-48.

Санитарная обработка улиц и подъездов продолжится. О ее выполнении буду строго спрашивать со всех служб.

Школьники и студенты будут на дистанционном обучении.

Детские сады продолжают работать в режиме дежурных групп.

Что касается мер поддержки, то до 12 тысяч рублей увеличены пособия по безработице.  Для тех, кто претендует на материнский капитал, выплаты начнутся в  апреле по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев. Одобрен закон о «кредитных каникулах» до шести месяцев по кредитам  для физических лиц. Необходимо обращаться  в банк, в котором вы получили кредит. Кроме этого, для малого бизнеса пострадавших отраслей предложены меры  получения кредитов под 0% на выплату  заработной платы. Отменены штрафы за услуги ЖКХ.

Что касается региональных мер, то пакет находится в стадии принятия. Рассматриваем возможность поддерживать нуждающихся выплатами в рамках социального контракта.

На этой неделе я провел встречи с представителями различных сфер бизнеса. По результатам в Липецкой области разрабатывается дополнительный пакет поддержки пострадавших отраслей.

Я прошу все жителей ответственно отнестись к ограничительным мерам, беречь себя и своих близких».
112 7624
#коронавирус #самоизоляция
6

Комментарии (114)

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Липчанин

14 секунд назад
Бред.То есть врачи герои,а то что происходит основная вина именно медработников,а те кто ежедневно выходит на свой страх и риск на работу,поддерживая жизнеобеспечение города,и тех же больниц,они так мусор .
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ДА УЖ

15 секунд назад
Губернаторы бегут со своих постов.Кабы и нашего не прижали с кароновирусом.Толку никакого от него.Я думал он деньгами своими поделится.
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Гость

1 минуту назад
самсон, Да
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Лысый !

1 минуту назад
Чтоб ты сдох !.
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Браво

2 минуты назад
Игорь Георгиевич. Нужно поддержать всех кто пострадал сейчас от всего этого. Точечно. Тем кому кушать нечего действительно уже нечего, или в скором времени нечего будет!
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)))

2 минуты назад
Под шумок Уваркина все должности распродает или дарит.
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Житель

2 минуты назад
Да по закону никаким постановлением нас не могут держать дома. Это не законное лишение свободы человека. Поэтому и не помогают. Если все серьезно надо объявлять чрезвычайно положение а это полное содержание людей и всего остального,Это деньги а их жалко.
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падаль смердящая Перри Мейсон,

3 минуты назад
Перри Мейсон,
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Житель

5 минут назад
Люди, милые посмотрите, Что с нами делают, просто уничтожают. Выживают на собственной земле. Мы все должны быть вместе за одно помогать друг другу другу. Это как в тех словах:денег нет,но вы держитесь. Как это так сидите дома. А дети а их состояние от закупоренного воздуха. Почему никто не говорит об онкологических больных,особенно детка. Почему у нас чтобы получить помощь надо переделать короновирусом, быть инвалидом .Да кому мы что должны то. Зато если есть деньги и власть можно все.... Так получается.
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Калдырь

6 минут назад
Товарищ губернатор, У Вас есть целое правовое управление. Там работают наверное самые умные юристы. Ну подскажите мне необразованному, что такое режим самоизоляции? Каким федеральным законом или постановлением правительства предусмотрено это мероприятие?
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