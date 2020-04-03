Коронавирус
сегодня, 16:27
Режим самоизоляции в Липецкой области продлен до 30 апреля
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Об этом в обращении к населению Липецкой области заявил Игорь Артамонов.
Сегодня глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов обратился к жителям региона. В своем обращении губернатор заявил о продлении режима всеобщей самоизоляции до 30 апреля и перечислил меры предпринятые для поддержки населения и бизнеса. Кроме того, предполагается, что часть предприятий сможет возобновить работу после 12 апреля:
«Уважаемые жители Липецкой области. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции находится под контролем. Сегодня из больницы выписали еще одного излечившегося человека. В стационаре остаются 14 липчан. В то же время прогнозы не позволяют говорить, что ситуация улучшается. Медики работают круглосуточно.
Рассматриваем меры финансовой поддержки врачей и медсестер. Сумму доплат скоро обозначим.
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Режим самоизоляции в области сохраняется до 30 апреля. После 12 апреля будем принимать решения в зависимости от эпидемиологической ситуации. При благополучном сценарии начнем индивидуально допускать предприятия к работе.
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Напомню, что особенно важен режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет. По доставке продуктов, лекарств и любым неотложным вопросам помогают волонтеры. Телефон ЕДС: 8-800-450-48-48.
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Санитарная обработка улиц и подъездов продолжится. О ее выполнении буду строго спрашивать со всех служб.
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Школьники и студенты будут на дистанционном обучении.
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Детские сады продолжают работать в режиме дежурных групп.
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Что касается мер поддержки, то до 12 тысяч рублей увеличены пособия по безработице. Для тех, кто претендует на материнский капитал, выплаты начнутся в апреле по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев. Одобрен закон о «кредитных каникулах» до шести месяцев по кредитам для физических лиц. Необходимо обращаться в банк, в котором вы получили кредит. Кроме этого, для малого бизнеса пострадавших отраслей предложены меры получения кредитов под 0% на выплату заработной платы. Отменены штрафы за услуги ЖКХ.
⠀
Что касается региональных мер, то пакет находится в стадии принятия. Рассматриваем возможность поддерживать нуждающихся выплатами в рамках социального контракта.
На этой неделе я провел встречи с представителями различных сфер бизнеса. По результатам в Липецкой области разрабатывается дополнительный пакет поддержки пострадавших отраслей.
⠀
Я прошу все жителей ответственно отнестись к ограничительным мерам, беречь себя и своих близких».
«Уважаемые жители Липецкой области. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции находится под контролем. Сегодня из больницы выписали еще одного излечившегося человека. В стационаре остаются 14 липчан. В то же время прогнозы не позволяют говорить, что ситуация улучшается. Медики работают круглосуточно.
Рассматриваем меры финансовой поддержки врачей и медсестер. Сумму доплат скоро обозначим.
⠀
Режим самоизоляции в области сохраняется до 30 апреля. После 12 апреля будем принимать решения в зависимости от эпидемиологической ситуации. При благополучном сценарии начнем индивидуально допускать предприятия к работе.
⠀
Напомню, что особенно важен режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет. По доставке продуктов, лекарств и любым неотложным вопросам помогают волонтеры. Телефон ЕДС: 8-800-450-48-48.
⠀
Санитарная обработка улиц и подъездов продолжится. О ее выполнении буду строго спрашивать со всех служб.
⠀
Школьники и студенты будут на дистанционном обучении.
⠀
Детские сады продолжают работать в режиме дежурных групп.
⠀
Что касается мер поддержки, то до 12 тысяч рублей увеличены пособия по безработице. Для тех, кто претендует на материнский капитал, выплаты начнутся в апреле по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев. Одобрен закон о «кредитных каникулах» до шести месяцев по кредитам для физических лиц. Необходимо обращаться в банк, в котором вы получили кредит. Кроме этого, для малого бизнеса пострадавших отраслей предложены меры получения кредитов под 0% на выплату заработной платы. Отменены штрафы за услуги ЖКХ.
⠀
Что касается региональных мер, то пакет находится в стадии принятия. Рассматриваем возможность поддерживать нуждающихся выплатами в рамках социального контракта.
На этой неделе я провел встречи с представителями различных сфер бизнеса. По результатам в Липецкой области разрабатывается дополнительный пакет поддержки пострадавших отраслей.
⠀
Я прошу все жителей ответственно отнестись к ограничительным мерам, беречь себя и своих близких».
112 7624
Липчанин
ДА УЖ
Гость
Лысый !
Браво
)))
Житель
падаль смердящая Перри Мейсон,
Житель
Калдырь