Автобусные перевозки отменены в нескольких муниципалитетах области

В нескольких муниципалитетах Липецкой области отменены автобусные перевозки, в некоторых районах сокращено число рейсов. Из 333 муниципальных маршрутов на сегодняшний день действует 161, из 135 межрайонных — 127. Также частично сокращены рейсы по межрегиональным маршрутам, обслуживаемым перевозчиками Липецкой области.

Как сообщает региональное управление дорог и транспорта, число рейсов сократилось в связи с реализацией мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Перевозки отменены в Воловском, Грязинском (частично) , Данковском (частично), Добровском, Добринском, Долгоруковском, Задонском, Измалковском (частично), Краснинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Становлянском, Тербунском, Усманском, Хлевенском районах, в Данкове (частично), Задонске и Усмани.

Кроме того, Липецк временно приостановил авиасообщение с Москвой. Рейсы № 1203/1204;1205/1206 по маршруту Москва (Домодедово) – Липецк – Москва (Домодедово) отменены как минимум до 11 апреля. Решение приняли перевозчики из-за резкого снижения пассажиропотока. В Санкт-Петербург самолёты пока летают — по вторникам, четвергам и воскресеньям.