Коронавирус

43 минуты назад

Автобусные перевозки отменены в нескольких муниципалитетах области

5 1627
#транспорт #коронавирус
4
Автобусные перевозки отменены в нескольких муниципалитетах области

В нескольких муниципалитетах Липецкой области отменены автобусные перевозки, в некоторых районах сокращено число рейсов. Из 333 муниципальных маршрутов на сегодняшний день действует 161, из 135 межрайонных — 127. Также частично сокращены рейсы по межрегиональным маршрутам, обслуживаемым перевозчиками Липецкой области.

Как сообщает региональное управление дорог и транспорта, число рейсов сократилось в связи с реализацией мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Перевозки отменены в Воловском, Грязинском (частично), Данковском (частично), Добровском, Добринском, Долгоруковском, Задонском, Измалковском (частично), Краснинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Становлянском, Тербунском, Усманском, Хлевенском районах, в Данкове (частично), Задонске и Усмани. 

Кроме того, Липецк временно приостановил авиасообщение с Москвой. Рейсы № 1203/1204;1205/1206 по маршруту Москва (Домодедово) – Липецк – Москва (Домодедово) отменены как минимум до 11 апреля. Решение приняли перевозчики из-за резкого снижения пассажиропотока. В Санкт-Петербург самолёты пока летают — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

5 1627
#транспорт #коронавирус
4

Комментарии (5)

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чо ля пта

22 минуты назад
valerafromsplus, чаплыгинские там не ездят.
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Я

24 минуты назад
Сирийцам, американцам, итальянцам помогают, а своих в задницу загоняют, пипец
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valerafromsplus

24 минуты назад
Это тот Икарус, что на Водопьянова кочегарил зимой полчаса?
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Гость

26 минут назад
Автобусы все грязные,пыльные. Где помывка,дезинфекция?
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Я

30 минут назад
Да вообще всё отмените, всё закройте, и как в Сирии камаз с продуктами подгоняйте и раздавайте людям, а государство пусть платит, вообще уже тронулись
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