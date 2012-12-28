Общество
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сегодня, 17:05
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За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Минцифры области разработает систему распознавания нарушений правил дорожного общения и использования самокатов. и грозит стотысячными штрафами.
Как сказано в официальном Telegram-канале Игоря Артамонова, камеры будут фиксировать пересечение пешеходных переходов на самокатах, езду на них вдвоём и втроём, использование СИМ несовершеннолетними.
«Информация будет автоматически передаваться прокатным сервисам – и там уже накладывают штрафы. Причём серьёзные. Известны случаи в 100 тысяч рублей за езду с ребёнком на одном самокате», — рассказал губернатор.
Отдельный модуль займётся питбайками. Система будет определять тип транспорта, отслеживать его передвижение по городу — чтобы выявить нарушителя и не дать ему «раствориться» в потоке.
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