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сегодня, 17:05
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За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»

Минцифры области разработает систему распознавания нарушений правил дорожного общения и использования самокатов. и грозит стотысячными штрафами.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил региональному министерству цифрового развития  разработать и подключить к системам «Безопасный город» и комплексам видеонаблюдения нейросетевой модуль распознавания самокатов и питбайков. 

Как сказано в официальном Telegram-канале Игоря Артамонова, камеры будут фиксировать пересечение пешеходных переходов на самокатах, езду на них вдвоём и втроём, использование СИМ несовершеннолетними. 

«Информация будет автоматически передаваться прокатным сервисам – и там уже накладывают штрафы. Причём серьёзные. Известны случаи в 100 тысяч рублей за езду с ребёнком на одном самокате», — рассказал губернатор.

Отдельный модуль займётся питбайками. Система будет определять тип транспорта, отслеживать его передвижение по городу — чтобы выявить нарушителя и не дать ему «раствориться» в потоке.
нейросети
СИМ
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Комментарии (27)

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Как гость
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Сначала новые
Вместо
9 минут назад
Запретить... Разработать...
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Светлана
11 минут назад
Давно пора порядок на вести.
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Вместо
21 минуту назад
Запретить... Разработать...
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Прокатные сервисы
32 минуты назад
Нужно штрафовать как владельцев а они пусть разбираются регрессом с нарушителями. Передавать они будут - уписаться можно... Это как ГИБДД владельцу машины будет информацию о нарушениях передавать а он штрафовать ...
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Пусть
сегодня, 21:02
Эти самокатчики на Лысом острове катаются. Вместе с велосипедистами
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Иван
сегодня, 20:34
Нужно сделать отдельно дорожку для электросамокатов потом можно и штраф. Пусть берут пример с г Сочи.
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Спасибо
сегодня, 20:08
Губернатору Лепецкой области! будем надеяться , что электросамокаты запретят, сколько можно травмироваться детям, и расплачиваться родителям!
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65+
сегодня, 19:49
Что-то плохо распознаёт этот большой брат , в парке победы как гоняли малолетки по двое так и гоняют .
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Валентина
сегодня, 19:43
Это проблема века иЛипецка ходить по пешеходке страшней чем по автомобильной магистрали
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Елизавета
сегодня, 19:24
Большой брат, возьмите, пожалуйста под свой контроль и собачников с их прекрасными повсеместными собачьими "лайками" и т.п.!
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Плюс 100500
31 минуту назад
Все дворы в камерах - штраф сделать тыщ 20 и каждый случай расследовать по камерам и нейросеть не нужна ...
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