За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»

Минцифры области разработает систему распознавания нарушений правил дорожного общения и использования самокатов. и грозит стотысячными штрафами.



Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил региональному министерству цифрового развития разработать и подключить к системам «Безопасный город» и комплексам видеонаблюдения нейросетевой модуль распознавания самокатов и питбайков.Как сказано в официальном Telegram-канале Игоря Артамонова, камеры будут фиксировать пересечение пешеходных переходов на самокатах, езду на них вдвоём и втроём, использование СИМ несовершеннолетними.«Информация будет автоматически передаваться прокатным сервисам – и там уже накладывают штрафы. Причём серьёзные. Известны случаи в 100 тысяч рублей за езду с ребёнком на одном самокате», — рассказал губернатор.Отдельный модуль займётся питбайками. Система будет определять тип транспорта, отслеживать его передвижение по городу — чтобы выявить нарушителя и не дать ему «раствориться» в потоке.