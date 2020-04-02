Итальянская компания перечислила 700 000 рублей на борьбу с коронавирусом в Липецкой области

Одной из первых компаний, отозвавшейся на призыв с просьбой оказать финансовую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией стал резидент особой экономической зоны «Липецк», итальянская компания SEST-LUVE. Компания откликнулась на призыв администрации Липецкой области и сделала пожертвование в 700 тысяч рублей. Средства направлены в Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка, они будут расходоваться на основании заявок от наиболее пострадавших жителей и организаций региона с целью приобретения медицинских препаратов и оборудования, ликвидации последствий распространения инфекции.



Франческо Дженаро отметил, что несмотря на то, что в Италии чрезвычайная ситуация, они думают о России, о той стране, в которой в настоящее время проживают. «Дружба между Россией и Италией – та ценность, которую следует беречь и защищать. Мы помним что Россия оказала огромную помощь когда ситуация в Италии стала критической. Решение о перечислении средств в «Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства Липецка» было принято на уровне учредителей нашей компании. Мы перечисляем 700 000 руб. на приобретение медицинских препаратов, необходимого оборудования и масок. Все мы едины и должны помогать медикам и людям, пострадавшим от инфекции. Мы должны быть вместе» - прокомментировал руководитель компании SEST-LUVE.

