Коронавирус

44 минуты назад

Итальянская компания перечислила 700 000 рублей на борьбу с коронавирусом в Липецкой области

14 1765
#коронавирус #благотворительность
Итальянская компания перечислила 700 000 рублей на борьбу с коронавирусом в Липецкой области
Одной из первых компаний, отозвавшейся на призыв с просьбой оказать финансовую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией стал резидент особой экономической зоны «Липецк», итальянская компания SEST-LUVE. Компания откликнулась на призыв администрации Липецкой области и сделала пожертвование в 700 тысяч рублей. Средства направлены в Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка, они будут расходоваться на основании заявок от наиболее пострадавших жителей и организаций региона с целью приобретения медицинских препаратов и оборудования, ликвидации последствий распространения инфекции.

Франческо Дженаро отметил, что несмотря на то, что в Италии чрезвычайная ситуация, они думают о России, о той стране, в которой в настоящее время проживают. «Дружба между Россией и Италией – та ценность, которую следует беречь и защищать. Мы помним что Россия оказала огромную помощь когда ситуация в Италии стала критической. Решение о перечислении средств в «Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства Липецка» было принято на уровне учредителей нашей компании. Мы перечисляем 700 000 руб. на приобретение медицинских препаратов, необходимого оборудования и масок. Все мы едины и должны помогать медикам и людям, пострадавшим от инфекции. Мы должны быть вместе» - прокомментировал руководитель компании SEST-LUVE.
14 1765
#коронавирус #благотворительность

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Жан Жак

3 минуты назад
На фото редкостный * . Людей в своем рабстве за людей не считает. Сидеть нельзя, стоять нельзя, всё по звонку. Премии постоянно решает!
ответить

Олег

3 минуты назад
Браво! А губернатор с мэром внесут пожертвования?
ответить

Дима

12 минут назад
Гость,а может тебе математику поучить?!
ответить

Хи хи позор

15 минут назад
Гость 213, о боже. Вы жертва ЕГЭ? У нас доллар по 7 рублей?
ответить

Хи хи позор

16 минут назад
Гость 213, о боже. Вы жертва ЕГЭ? У нас доллар по 7 рублей?
ответить

Хи хи позор

16 минут назад
Гость 213, о боже. Вы жертва ЕГЭ? У нас доллар по 7 рублей?
ответить

Гость

17 минут назад
Опять плохо....как трудно угодить человеку. Спасибо!
ответить

555+

18 минут назад
аахаха !, А Вы работник этого предприятия? Что вы людей баламутите! Да зар/пл. у них не плохие, но далеко не в тех суммах, о которых Вы написли!
ответить

555+

19 минут назад
аахаха !, А Вы работник этого предприятия? Что вы людей баламутите! Да зар/пл. у них не плохие, но далеко не в тех суммах, о которых Вы написли!
ответить

Гость 213

22 минуты назад
аахаха !, Это 100000 $ . Надо сперва освоить математику .
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

«От чего-то нам придется отказаться, но варианта другого нет»
#коронавирус #самоизоляция
85
«От чего-то нам придется отказаться, но варианта другого нет»

сегодня, 18:02

Коронавирус
С 6 апреля учителя Липецка вновь включатся в дистанционное обучение школьников
#школы #детсады #коронавирус
28
С 6 апреля учителя Липецка вновь включатся в дистанционное обучение школьников

сегодня, 17:52

Общество
Евгения Уваркина отдает машины врачам и волонтерам
#волонтеры
56
Евгения Уваркина отдает машины врачам и волонтерам

сегодня, 17:35

Общество
Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля
#коронавирус #Владимир Путин
87
Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля

сегодня, 17:16

Новости в instagram
В Липецке вынесено первое судебное решение по нарушению режима общей самоизоляции
#самоизоляция #коронавирус
47
В Липецке вынесено первое судебное решение по нарушению режима общей самоизоляции

сегодня, 16:56

Коронавирус
Органы ЗАГС временно приостанавливают регистрацию заключения и расторжения браков
#коронавирус #ЗАГС
6
Органы ЗАГС временно приостанавливают регистрацию заключения и расторжения браков

сегодня, 16:35

Общество