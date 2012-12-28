Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Портрет заслуженного металлурга страны Эдуарда Сагадина разместили на областной Доске почета
Общество
295
30 минут назад
2
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Уже открыта предварительная запись на поступление в вуз, а в конце мая он проведет День открытых дверей.
Уже назначен ректор филиала. по данным GOROD48, им стал 66-летний Александр Зубков, С 2012 по 2015 год кандидат медицинских наук, «Заслуженный врач Российской Федерации» Александр Зубков возглавлял министерство здравоохранения Сахалинской области.
Первый набор Липецкого филиала Российского университета медицины составит 144 студента. Образование они будут получать по специальности «Лечебное дело» — это базовое медицинское образование с шестилетним сроком обучения, после которого врачи получают узкую специализацию в ординатуре.
На создание в Липецке филиала Российского университета медицины из областного бюджета выделены 179 миллионов рублей. Вуз разместится в реконструированном здании бывшего ЦУМа на площади Плеханова, 5.
3
1
0
1
1
Комментарии (2)