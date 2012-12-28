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Общество
295
30 минут назад
2

Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков

Уже открыта предварительная запись на поступление в вуз, а в конце мая он проведет День открытых дверей.

Липецкий филиал Российского университета медицины начнет работать 1 сентября. Сегодня открыта предварительная запись на поступление, а 28 мая филиал проведет День открытых дверей, рассказала министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова в своем Telegram-канале.









Уже назначен ректор филиала. по данным GOROD48, им стал  66-летний Александр Зубков,  С 2012 по 2015 год кандидат медицинских наук, «Заслуженный врач Российской Федерации» Александр Зубков возглавлял министерство здравоохранения Сахалинской области.

Первый набор Липецкого филиала Российского университета медицины составит 144 студента. Образование они будут получать по специальности «Лечебное дело» — это базовое медицинское образование с шестилетним сроком обучения, после которого врачи получают узкую специализацию в ординатуре.

На создание в Липецке филиала Российского университета медицины из областного бюджета выделены 179 миллионов рублей. Вуз разместится в реконструированном здании бывшего ЦУМа на площади Плеханова, 5.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Мистер Твистер
2 минуты назад
Бывший министр
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Блондинка
21 минуту назад
Прелесть какая. Осваиваем новые миллионы. А что слышно насчёт первой поликлиники?
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