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Отдел полиции №7 УМВД РФ по Липецку работает в штатном режиме
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области опровергают сообщения о заболевшем коронавирусом сотруднике, из-за которого закрыли целый отдел полиции.
Между тем по соцсетям начали курсировать сообщения о массовом заражении сотрудников и пациентов медсанчасти МВД и прикрепленной к ней поликлиники. В телеграмм-канале «Сквозняк с Соборной», который считается еще одним источником информации областной администрации, сообщили: «Паниковать рано. По нашим сведениям все контактировавшие лица уже изолированы. Поликлинику и МСЧ закрыли. Будет дезинфекция. Да, это новый неприятный очаг. И это повод задуматься о том, что вводимые меры - не игрушка власти. Берегите себя. Соблюдайте социальную дистанцию. Оставайтесь дома».
А вот еще один слух: «В поликлинике УВД на Циолковского заразились 9 врачей. Одна медсестра пообщалась с французом и 4 дня с температурой ходила на работу. Её родственник тоже заболел. Работал в отделе полиции на Стаханова. Отдел закрыт. Осталась работать одна дежурка».
Что же случилось? В областном управлении Роспотребнадзора GOROD48 подтвердили факт проверки на COVID-19 сотрудников федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть МВД России по Липецкой области» (среди них - несколько медсестер, капитан, майор и два полковника внутренней службы).
- Все те, кто контактировал с медработником этой организации, у которой подозревают коронавирусную инфекцию, - а их действительно несколько человек, - помещены в областную инфекционную клиническую больницу. Они изолированы. Их анализы отправлены на исследования в московский противочумный центр Роспотребнадзора, - рассказали в ведомстве.
Сразу стоит оговориться, что ни о каком подозрении на чуму нет и речи. Просто именно ФКУЗ «Противочумный центр Роспотребнадзора» стал базой для подтверждения диагноза «коронавирусная инфекция» для жителей Липецкой области (ранее анализы липчан отправляли в новосибирский «Вектор»).
Оказалось неправдой сообщение о закрытии отдела полиции №7. По данным GOROD48, один из сотрудников отдела, входящий в близкий круг медсестры медсанчасти МВД, действительно находится в режиме самоизоляции.
«Медсестра с признаками респираторной инфекции госпитализирована в инфекционную больницу, отрабатываются ее личные и и профессиональные контакты. Установлено, что она не покидала границ Российской Федерации. Подтвержденного диагноза пока нет. Ранее в поликлинике были ограничены личные обращения путем приостановления мероприятий не экстренного медицинского и профилактического характера. Таким образом минимизировано количество личных контактов медперсонала между собой и с посетителями», - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
После проведения санобработки отдел полиции №7 УМВД РФ по Липецку работает в штатном режиме.
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Вася Куролесов
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