Общество

44 минуты назад

В Ельце набирают дружинников для патрулирования улиц

21 906
#патруль #дружинники
1
В Ельце набирают дружинников для патрулирования улиц

Вступить в ряды общественной дружины может каждый желающий.

Администрация Ельца обратилась к горожанам с предложением вступить в ряды общественной дружины. Дружинники будут патрулировать улицы и напоминать ельчанам о соблюдении режима всеобщей самоизоляции.

- В связи с принятием в нашем регионе дополнительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на улицах города Ельца ведется патрулирование сотрудниками полиции, а также членами общественной дружины. Ежедневно они следят за соблюдением гражданами предписания о соблюдении режима всеобщей самоизоляции на дому. Дружинники курируют парки, скверы и другие общественные территории нашего города. В их задачу входит проведение разъяснительной работы с населением. Они напоминают ельчанам о необходимых мерах профилактики и рекомендуют жителям оставаться дома, не покидать свое жилье без крайней необходимости, - сообщает администрация Ельца. - Вы тоже можете помочь в этой работе.

Вступить в ряды общественной дружины может каждый желающий. Телефон для справок: 49-911.

Напомним, в Лебедянском районе к патрулированию улиц привлекли казачество.

21 906
#патруль #дружинники
1

Комментарии (21)

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Я

9 минут назад
Ведь в ссср придурков казаков держали в психушках
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...

12 минут назад
Это не казаки, это казахи какие-то. А вообще казаки только пляшут, на баяне играют да бухают. Толку то от них? Пойду ввоенторге форму куплю и буду по улице гонять, если что скажу патрулируют улицы града нашего.
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Данков

14 минут назад
В Лебедяни ходят ряженые клоуны казаки все увешанные орденами и медалями по яйца
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Ха ха

17 минут назад
Полицаям платят по 200 тыс.на время вируса,а дураки дружинники за так будут ходить
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Ряженые Данкова

18 минут назад
Мы медали и значки начистили.Возьмите нас в дружиники.
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Очень круто!!!))))

19 минут назад
Пошли они сразу на уй черти,
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Пошли они сразу на уй черти

22 минуты назад
Активистам уй на все ипло. Слать их нах
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Вася

22 минуты назад
Казачество? У вас вообще крыша поехала? Эти клоуны с нагайками будут по городу ходить и приставать к гражданам?:
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Горожанин

23 минуты назад
"Добро пожаловать в бандеровцы!"
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Пригласите

24 минуты назад
Пеппу Мейсона,она согласная.Хотя,не подойдет по возрасту,она уже старая.
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