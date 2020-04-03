Общество
44 минуты назад
В Ельце набирают дружинников для патрулирования улиц
21 906
Вступить в ряды общественной дружины может каждый желающий.
Администрация Ельца обратилась к горожанам с предложением вступить в ряды общественной дружины. Дружинники будут патрулировать улицы и напоминать ельчанам о соблюдении режима всеобщей самоизоляции.
- В связи с принятием в нашем регионе дополнительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на улицах города Ельца ведется патрулирование сотрудниками полиции, а также членами общественной дружины. Ежедневно они следят за соблюдением гражданами предписания о соблюдении режима всеобщей самоизоляции на дому. Дружинники курируют парки, скверы и другие общественные территории нашего города. В их задачу входит проведение разъяснительной работы с населением. Они напоминают ельчанам о необходимых мерах профилактики и рекомендуют жителям оставаться дома, не покидать свое жилье без крайней необходимости, - сообщает администрация Ельца. - Вы тоже можете помочь в этой работе.
Вступить в ряды общественной дружины может каждый желающий. Телефон для справок: 49-911.
Напомним, в Лебедянском районе к патрулированию улиц привлекли казачество.
- В связи с принятием в нашем регионе дополнительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на улицах города Ельца ведется патрулирование сотрудниками полиции, а также членами общественной дружины. Ежедневно они следят за соблюдением гражданами предписания о соблюдении режима всеобщей самоизоляции на дому. Дружинники курируют парки, скверы и другие общественные территории нашего города. В их задачу входит проведение разъяснительной работы с населением. Они напоминают ельчанам о необходимых мерах профилактики и рекомендуют жителям оставаться дома, не покидать свое жилье без крайней необходимости, - сообщает администрация Ельца. - Вы тоже можете помочь в этой работе.
Вступить в ряды общественной дружины может каждый желающий. Телефон для справок: 49-911.
Напомним, в Лебедянском районе к патрулированию улиц привлекли казачество.
21 906
Я
...
Данков
Ха ха
Ряженые Данкова
Очень круто!!!))))
Пошли они сразу на уй черти
Вася
Горожанин
Пригласите