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сегодня, 10:23

Все медики МСЧ МВД России по Липецкой области оказались здоровыми

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#коронавирус
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Все медики МСЧ МВД России по Липецкой области оказались здоровыми

ФКУЗ «Противочумный центр Роспотребнадзора» не подтвердил ни одного случая заболевания коронавирусом у четырех медсестер и пяти врачей поликлиники УВД.

Специалисты ФКУЗ «Противочумный центр Роспотребнадзора» не подтвердили ни одного случая заболевания коронавирусом у девяти человек из медперсонала федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть МВД России по Липецкой области». Все они - здоровы и уже сегодня будут отпущены домой из областной клинической инфекционной больницы.

Об этом GOROD48 сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина.

Напомним, что четыре медсестры и пять врачей поликлиники УВД, среди которых четыре офицера (капитан, майор и два полковника) несколько дней назад были госпитализированы с подозрением на COVID-19 в областную инфекционную клиническую больницу. На больничные койки их уложила коллега, медсестра, которая контактировала с приехавшим из-за рубежа человеком.

Этот случай наделал столько шума, что 30 марта губернатор Игорь Артамонов был вынужден через Instagram обратиться к жителям области, заявив: «Это преступная халатность. Безответственное поведение. Человек будет однозначно отвечать перед судом!»

И вот можно спокойно вздохнуть: все медики - здоровы!
20 3344
#коронавирус
3

Комментарии (20)

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Татьяна

1 минуту назад
Друггг, я тоже подумала об этом
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Друггг

8 минут назад
14 дней это заявленный Минздравом инкубационный период.. А их уже проверили и отпустили...
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Инкубационный период

8 минут назад
21 день.
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Интересно

12 минут назад
А губернатор теперь извинится перед человеком?
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111

18 минут назад
Хватит сказки втирать народу, вот посмотрим что дальше будет, статистику соблюдает, ну ну
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Гость

18 минут назад
28, заболевание может проходить и без симптомов, быть носителем и заражать других. Конечно, этим людям надо находиться на карантине как минимум 14 дней и проверить их трехкратно на вирус.
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Рок Злой

18 минут назад
Врач врачу глаз не выколет..., а и выколет, да не вытащит.
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Дед

21 минуту назад
За провокацию паники надо наказывать, в т.ч. чиновников муссирующих непроверенную информацию. Сколько же людей перетряслось от сообщения о заболевших медиках.
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Это мвдшные

23 минуты назад
Гость, медики,какой у них труд,нах?
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Опять ушковтирательство

26 минут назад
Она ходила несколько дней на работу и за это время ну никак не 9 человек заразила точно. Хватит дурачить людей.
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