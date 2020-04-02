сегодня, 10:23
Все медики МСЧ МВД России по Липецкой области оказались здоровыми
ФКУЗ «Противочумный центр Роспотребнадзора» не подтвердил ни одного случая заболевания коронавирусом у четырех медсестер и пяти врачей поликлиники УВД.
Об этом GOROD48 сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина.
Напомним, что четыре медсестры и пять врачей поликлиники УВД, среди которых четыре офицера (капитан, майор и два полковника) несколько дней назад были госпитализированы с подозрением на COVID-19 в областную инфекционную клиническую больницу. На больничные койки их уложила коллега, медсестра, которая контактировала с приехавшим из-за рубежа человеком.
Этот случай наделал столько шума, что 30 марта губернатор Игорь Артамонов был вынужден через Instagram обратиться к жителям области, заявив: «Это преступная халатность. Безответственное поведение. Человек будет однозначно отвечать перед судом!»
И вот можно спокойно вздохнуть: все медики - здоровы!
Татьяна
Друггг
Инкубационный период
Интересно
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Гость
Рок Злой
Дед
Это мвдшные
Опять ушковтирательство