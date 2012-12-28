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Общество
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28 минут назад
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Кресло министра внутренней политики займет вице-мэр Липецка
В правительстве области продолжаются кадровые перестановки. Сегодня стало известно имя нового министра.
Светлане Яковлевой 39 лет. Окончила Воронежский институт МВД по специальности «юриспруденция». Работала юрисконсультом МАИУ «Мой город Липецк», затем его руководителем. С февраля 2022 года по ноябрь 2024 года занимала пост заместителя начальника управления внутренней политики Липецкой области. До нового назначения работала вице-мэром Липецка.
Фото: vk.com
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