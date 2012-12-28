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28 минут назад
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Кресло министра внутренней политики займет вице-мэр Липецка

В правительстве области продолжаются кадровые перестановки. Сегодня стало известно имя нового министра.

Со следующей недели министерство внутренней политики Липецкой области возглавит Светлана Яковлева, сообщили в правительстве региона. Напомним, должность освободилась на прошлой неделе, когда в отставку ушел министр региональной безопасности Игорь Гречуха. Его место занял Алексей Кащеев, ранее возглавлявший министерство внутренней политики.

Светлане Яковлевой 39 лет. Окончила Воронежский институт МВД по специальности «юриспруденция». Работала юрисконсультом МАИУ «Мой город Липецк», затем его руководителем. С февраля 2022 года по ноябрь 2024 года занимала пост заместителя начальника управления внутренней политики Липецкой области. До нового назначения работала вице-мэром Липецка.

Фото: vk.com
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Светлана Яковлева
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Комментарии (2)

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Липчанин
11 минут назад
Хорошая кандидатура. Поддерживаем!
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Петя
21 минуту назад
А кто то думает что .кому-то.это интересно.?.
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