Общество

55 минут назад

Липецк приостановил авиасообщение с Москвой

5 699
#Коронавирус
Липецк приостановил авиасообщение с Москвой

Об этом сегодня сообщил директор аэропорта.

Аэропорт «Липецк» приостановил авиасообщение с Москвой. Об этом в своём Инстаграм сообщил директор аэропорта Михаил Молоканов.

— Авиакомпания S7 информирует об отмене рейсов по маршруту Москва (Домодедово) — Липецк — Москва (Домодедово) в период с 1 по 11 апреля S7 1203/1204, 1205/1206, со 2 по 26 апреля по 4,5,7 дням рейс S7 1203/1204, с 4 по 14 апреля по 1,2,6 дням рейс S71205/1206, — отметил Михаил Молоканов.
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#Коронавирус

Комментарии (5)

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Колянчик

6 минут назад
Ольгунчик, про карантин и самоизоляцию не слышала? И про коронавирус не слышала?
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Житель

11 минут назад
Ольгунчик, из-за тебя у меня глаз дёргается начал....
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Ольгунчик

21 минуту назад
Друзья, все кто решит, что на кладбищах можно убраться, не торопитесь. Кладбище старой Косаревки, 9 — го микрорайона закрыты жля посещений. Открыты только на захоранение. На старой Косаревке, женщина, которая не представилась запретила гам вход. ( обратите внимание! Не въезд а вход.) Я думаю, что у многих Липчан, там захоронения. Не тратьте деньги на бензин. И ваше здоровье на выяснение отнашений с администрацией кладбища. Просто это всех коснотся через 2 недели
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Липчанин

34 минуты назад
Не удивительно. Гонять пустые самолеты было бы абсурдно
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Чо там,

43 минуты назад
Кефир нормально рулит?
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