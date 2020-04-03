Об этом сегодня сообщил директор аэропорта.

Аэропорт «Липецк» приостановил авиасообщение с Москвой. Об этом в своём Инстаграм сообщил директор аэропорта Михаил Молоканов.



— Авиакомпания S7 информирует об отмене рейсов по маршруту Москва (Домодедово) — Липецк — Москва (Домодедово) в период с 1 по 11 апреля S7 1203/1204, 1205/1206, со 2 по 26 апреля по 4,5,7 дням рейс S7 1203/1204, с 4 по 14 апреля по 1,2,6 дням рейс S71205/1206, — отметил Михаил Молоканов.