Медик «инфекционки»: «Наши случаи COVID-19 отличаются от тех, которые мы видим по телевизору»

Заведующая отделением областной клинической инфекционной больницы (превращенном в госпиталь на время эпидемии новой коронавирусной инфекции) Галина Слюсарева рассказала об особенностях протекания заболевания и лечении липчан.

Этот вопрос волнует всех: «можно ли обычному человеку отличить ОРВИ от новой коронавирусной инфекции, получившей название COVID-2019?»



- Нет. Симптомы у ОРВИ и коронавирусной инфекции таковы, что неспециалист не отличит одну болезнь от другой. В этом и опасность COVID-2019. Поэтому всем тем, кто чувствует симптомы острой респираторной вирусной инфекции, не нужно заниматься самолечением, например, принимать антибиотики, заедая их чесноком, а нужно вызвать врача на дом, - ответил на вопрос главный внештатный инфекционист области Андрей Филатов.



Однако липецкие случаи заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, оказывается, отличаются от тех, которые диагностированы за рубежом. Об этом GOROD48 рассказала Галина Слюсарева, заведующая отделением областной клинической инфекционной больницы, превращенном в военный госпиталь на время эпидемии новой коронавирусной инфекции.



- Обычное ОРВИ протекает с симптомами высокой температуры, озноба, ломоты в мышцах, першения в горле, кашля, насморка. У каждого конкретного человека могут быть как все эти симптомы, так и некоторые из них. В случаях с COVID-19, с которыми мы столкнулись при лечении больных этой инфекцией, пока наблюдалась легкая форма течения заболевания с температурой до 37,1 градуса. То есть больные фактически не чувствовали признаков заболевания. Характерной особенностью стала дисфункция кишечника больных: урчание в животе и жидкий стул до нескольких раз в сутки. Фактически все липецкие случаи заболевания протекали либо в латентной форме, либо в легкой степени для инфицированных.



Врач, находящаяся на первом рубеже борьбы с новой коронавирусной инфекцией, говорит, что заболевание протекает с типичным для ОРВИ кроме повышенной температуры органолептическим синдромом.



- У больных мы наблюдали катаральные явления: першение в горле, легкий сухой кашель (перханье), гиперемию ротоглотки. Мы не видели яркости слизистых оболочек. При коронавирусе зев не пылает, как при скарлатине или ангине. Но потом может появиться влажный кашель, может развиться вирусно-бактериальная пневмония. В этом-то и главная опасность COVID-19.



Галина Слюсарева и ее коллеги смотрят те же новостные сюжеты о коронавирусе, что и обычные люди. На основании увиденного липецкие инфекционисты делают вывод о том, что в Италии и Испании, где коронавирусная инфекция развивается по самому худшему сценарию и умирает каждый десятый заболевший, медики упускают момент развития пневмонии. Очевидно, это связано с организацией системы здравоохранения, в этих странах переносящим заболевание в легкой формами рекомендовано быть дома. Но потом у таких больных быстро развивалась пневмония и человеку уже не могут помочь и в больнице.



- Для COVID-2019 это вообще характерно: почти молниеносное развитие пневмонии.



Как же в Липецке при осмотре человека с симптомами ОРВИ определяют, необходим ли ему тест на коронавирус?



- Медики учитывают эпиданамнез. То есть участковые терапевты, приходя по вызову на дом, расспрашивают больного о его контактах, местах недавнего пребывания, выясняют, мог ли он соприкасаться с уже больными COVID-2019 людьми. Оказалось, что все наши пациенты были «иностранцами», то есть побывавшими в зарубежных поездках. Кто-то даже какое-то время скрывал, что был за границей. У таких людей была невысокая температура - до 37,3-37,5 градуса. И это их не очень беспокоило. Участкового терапевта должна насторожить информация и о том, что больной приехал из Москвы, где работал или учился.



Галина Слюсарева говорит, что в нашей области действует отлаженный механизм взаимодействия первичного звена оказания медицинской помощи с медиками «скорой помощи» и инфекционной больницы, что не дает инфекции развиваться по худшим европейским сценариям.



В «инфекционке» Галина Слюсарева и ее коллеги уже официально вылечили троих заболевших новой коронавирусной инфекцией. Почему не больше? Потому, что тут работают по жестким алгоритмам: пока не получены два отрицательных анализа, которые делают с определенным интервалом по спущенной из Минздрава схеме забора мазков из носоглотки, пациент не считается здоровым, хотя по факту и может считать себя таким.



- COVID-2019 очень контагиозный, то есть заразительный, опасный вирус. Поэтому мы, получив положительные результаты первого же скринингового экспресс-теста, сразу назначаем пациенту противовирусную терапию. Очевидно, тяжелых случаев у нас потому пока и нет. Никто из болеющих коронавирусной инфекцией не нуждался в аппарате ИВЛ.



Медиков «инфекционки» не пугает лечение таких больных. Однако Галина Слюсарева обескуражена тем, что липчане, контактировавшие с больными, не выдерживают карантина, а остальные нарушают общую самоизоляцию. Но гораздо хуже другое:



- Плохо, что даже не все наши пациенты понимают, что больны смертельно опасной болезнью. Мы получаем пациентов, я так скажу, в очень сложном психологическом состоянии. Они зачастую не понимают, что при таком заболевании должны быть изолированы, что они должны проходить обследование по определенному алгоритму. Из-за этого порой возникают напряженные ситуации. У нас уже было несколько случаев, когда доставленные к нам с подозрением на коронавирус не соглашались с лечением. И мужчины, и женщины вели себя неадекватно, а ведь им даже еду на подносе подают! Они ругаются матом, ломают мебель, один мужчина при поступлении спустил нашу медсестру с лестницы. Таких успокаивает лишь вызов бойцов Росгвардии.



- С таким поведением больных я столкнулась впервые, - добавляет Галина Слюсарева. - В Сети есть много снятых за рубежом роликов, в которых люди благодарят медиков за их работу. Я видела, как в Ухане люди на колени становились на улицах, по которым из города уезжали врачи. А нас обзывают нецензурной бранью...