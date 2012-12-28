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сегодня, 15:00
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Тысячи липчан прошли по центру города со свечами в канун начала Великой Отечественной войны

«Свеча памяти» в этом году стала юбилейной.

Двадцатая по счёту «Свеча памяти» состоялась в Липецке минувшим вечером. Шествие, приуроченное к началу Великой Отечественной войны, собрало тысячи липчан, а неравнодушные жители города встречали участников акции своими свечами в окнах и сопровождали колонну, которая шла от площади Соборной к площади Героев.

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До начала шествия на площади Соборной волонтеры Победы активисты МГЕР, участники «Движения первых», Центра патриотического воспитания сложили на асфальте из небольших свечек орден Победы и памятную надпись в честь 80-летия завершения Великой Отечественной войны. 

По словам начальника отдела отдела гражданско-патриотического воспитания регионального Центра патриотического воспитания Анастасии Федоренко, ребятам понадобилось около 10 тысяч свечей. 

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Среди участников шествия был Константин Лавинский. Он пришел на площадь Соборную с мамой.

— Мы помним, какими жертвами обернулась для нас Великая Отечественная война. Поэтому не мог не прийти сегодня, и не почтить память павших воинов, сказал Александр.

На той войне погиб один из прадедушек Анастасии Торцевой, второй — Александр Милюкшик, после двух серьезных ранений и плена вернулся домой. 

— Со слезами вспоминаю истории их героического подвига. Выживший прадедушка рассказывал детям о быте и невзгодах той войны, как убил 12 фашистов. Во время и после войны он также перекладывал свои впечатления и воспоминания в стихи. Результатом стала целая книга, которая теперь хранится в нашей семье, — рассказала липчанка.

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Шествие закончилось на площади Героев у Вечного огня минутой молчания. В годы Великой Отечественной войны 250 тысяч жителей Липецка и муниципалитетов, вошедших в наш регион в 1954 году, защищали Родину с оружием в руках.  Каждый второй погиб в боях. В их честь, и в честь 25 миллионов военных и гражданских советских людей, чьи жизни унесла война, участники акции возложили цветы и свечи к мемориалу павшим воинам.

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Напомним, что «Свечу памяти» начали проводить местные молодогвардейцы в канун Дня памяти и скорби. Спустя время акция стала федеральной. 

Свеча памяти
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Комментарии (9)

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Гость
37 секунд назад
Маруся, радостной истории нет ни у кого.
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Маруся
5 минут назад
Нерадостная у нас история, но забывать её нельзя.
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Андрей
21 минуту назад
Это инициатива Липчан или опять администрация организовала?
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Липчанин
19 минут назад
Это наша инициатива
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Серафима Глюкина
30 минут назад
Погуляли на славу после себя столько мусора оставили бедные дворники кто их труд будет уважать
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Открою тайну
23 минуты назад
Дворники за это зарплату получают
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Никадим
47 минут назад
Эту страну не победить..
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Старенький
35 минут назад
А зачем её побеждать, она и так всё отдаёт.
Ответить
Точно?
14 минут назад
А зачем её побеждать, она и так всё отдаёт. И кому же?
Ответить
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