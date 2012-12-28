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Происшествия
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43 минуты назад
Жительница Липецкого округа перевела мошенникам больше миллиона рублей
А 20-летняя ельчанка отправила на «безопасный счёт» 450 000 рублей.
— А в Грязях 41-летняя женщина в течение 10 дней инвестировала в криптовалюту. Она успела перевести мошенникам 374 000 рублей, после чего пришла в полицию, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В Ельце 22 июня в полицию обратилась 51-летняя женщина, 20-летняя дочь которой перевела на «безопасный счёт» 450 000 рублей. Точно также под предолгом обеспечения сохранности средств в Липецке мошенники уговорили 22-летнюю девушку перевести 190 000 рублей.
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