Жительница Липецкого округа перевела мошенникам больше миллиона рублей

А 20-летняя ельчанка отправила на «безопасный счёт» 450 000 рублей.

В Липецком округе 21 июня в полицию обратилась женщина, которая с мая общалась в мессенджере якобы с представителем банковской организации. Он пообещал ей гарантированный заработок на инвестициях. Липчанка поверила и перевела больше миллиона рублей.— А в Грязях 41-летняя женщина в течение 10 дней инвестировала в криптовалюту. Она успела перевести мошенникам 374 000 рублей, после чего пришла в полицию, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.В Ельце 22 июня в полицию обратилась 51-летняя женщина, 20-летняя дочь которой перевела на «безопасный счёт» 450 000 рублей. Точно также под предолгом обеспечения сохранности средств в Липецке мошенники уговорили 22-летнюю девушку перевести 190 000 рублей.