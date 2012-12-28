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Общество
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49 минут назад
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Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Такова причина разгула грызунов, на которых липчане ежедневно жалуются в «управляшки» и в Единую дежурно-диспетчерскую службу.
В свою очередь, председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Стежин сообщил, что подрядчик управления главного смотрителя в феврале-марте дважды провел дератизационную обработку лога между 19-м микрорайоном и улицей Полиграфической, а также разбросал отраву для грызунов на городских пляжах. Также управление ресурсного обеспечения администрации Липецка заключило договор на уничтожение мышей и крыс в ряде зданий, принадлежащих мэрии, в том числе на улицах Советской, Фрунзе и площади Театральной.
Депутат Игорь Подзоров рекомендовал администрации Липецка перенять опыт супермаркетов, которые используют ловушки-убийцы, безопасные и для домашних животных и для детей. Также Игорь Подзоров попросил департамент дорожного хозяйства и благоустройства включать в техническое задание для подрядчиков, травящих клещей, установку предупреждающих табличек в обработанных общественных пространствах.
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Стежин сообщил, что по состоянию на сегодня от клещей обработаны дубовая роща в «Университетском», окраины «Елецкого», все городские парки, спортивный комплекс в Каменном логу, лесополосы и овраги 19-гo микрорайона, центральный пляж, Зеленый остров, Городище. К 25 мая от клещей обработают Новолипецкий, Сокольский и Тракторозаводской пляжи, берега прудов на улицах Известковой, Земной и Буденного. Компания «Нимфа» потравила клещей на всех городских кладбищах (следующая акарицидная обработка кладбищ запланирована на сентябрь).
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