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49 минут назад
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Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей

Такова причина разгула грызунов, на которых липчане ежедневно жалуются в «управляшки» и в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

А вы знаете почему в Липецке развелось столько грызунов, что на них горожане ежедневно, по словам первого вице-спикера горсовета Бориса Понаморева, жалуются в УК и ЕДДС? Оказывается, потому, что «управляшки» опасаются раскладывать отраву у контейнерных площадок из-за боязни отравить домашних животных и маленьких детей! Поэтому губительные приманки в основном раскладывают только в подвалах и на чердаках. Об этом членам комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета рассказал сегодня и.о. председателя департамента ЖКХ мэрии Алексей Жидков.

В свою очередь, председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Стежин сообщил, что подрядчик управления главного смотрителя в феврале-марте дважды провел дератизационную обработку лога между 19-м микрорайоном и улицей Полиграфической, а также разбросал отраву для грызунов на городских пляжах. Также управление ресурсного обеспечения администрации Липецка заключило договор на уничтожение мышей и крыс в ряде зданий, принадлежащих мэрии, в том числе на улицах Советской, Фрунзе и площади Театральной.

Депутат Игорь Подзоров рекомендовал администрации Липецка перенять опыт супермаркетов, которые используют ловушки-убийцы, безопасные и для домашних животных и для детей. Также Игорь Подзоров попросил департамент дорожного хозяйства и благоустройства включать в техническое задание для подрядчиков, травящих клещей, установку предупреждающих табличек в обработанных общественных пространствах.

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Стежин сообщил, что по состоянию на сегодня от клещей обработаны дубовая роща в «Университетском», окраины «Елецкого», все городские парки, спортивный комплекс в Каменном логу, лесополосы и овраги 19-гo микрорайона, центральный пляж, Зеленый остров, Городище. К 25 мая от клещей обработают Новолипецкий, Сокольский и Тракторозаводской пляжи, берега прудов на улицах Известковой, Земной и Буденного. Компания «Нимфа» потравила клещей на всех городских кладбищах (следующая акарицидная обработка кладбищ запланирована на сентябрь).
дератизация
грызуны
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Коты нужы
1 минуту назад
Чё!
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Жизнь
3 минуты назад
Все закономерно в природе и очень продуманно и не человеком .Убрали одно звено ,получили ещё более не желанное и опасное.Всё очень просто,человек сам себе усложняет жизнь,забывая о том что не он хозяин того чего он не создал.
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Ю
4 минуты назад
Мыши и крысы заполонили город.
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Гость
5 минут назад
Коты нужны. А их нет. Все сидят по домам.
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Гость
8 минут назад
"«управляшки» опасаются раскладывать отраву у контейнерных площадок из-за боязни отравить домашних животных и маленьких детей!" Меня одного смутило, мусорки и маленькие дети?????
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Жесть
33 минуты назад
Уже всех кошек потравили. Поэтому и крысы. Хватит яд сыпать.
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АЙБОЛИТ
7 минут назад
Если бы это настоящие кошки, то небыло бы ни мышей, ни крыс, а современные кошки ходят за сосиськами в магазин и спят на постели в доме, тогда зачем нам нужны такие кошки???
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Не встать
36 минут назад
Так не надо малышей на помойке выгуливать и домашних собак на поводках надо выгуливать, тогда никто не отравится.
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Серрая Воррона
42 минуты назад
Прррравильно,помойка-самое сладкое местечко в горрррроде!
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Буквоед
43 минуты назад
Дети так и тащат все в рот с помоек?Вы это серьезно?За идиотов нас держите?
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