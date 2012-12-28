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В районе МЖК отключат холодную воду
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Прохладная, дождливая и ветреная погода задерживается в Липецкой области
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сегодня, 17:36
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«Металлург» в «дебри» дожал Тамбов во втором тайме

Беспроигрышную серию до семи матчей помогли довести стандартные положения.

Вчерашний дождь распугал часть болельщиков, но все равно более 2 тысяч липчан на стадионе стали свидетелями очередного огненного матча липецких футболистов и волевой победы над тамбовским «Спартаком» - 2:1.

В этом году именно противостояние Липецка и Тамбова является главным «дерби» Черноземья, к которому команды подошли на соседних ступенях в турнирной таблице: липчане на 6-м месте, их гости – на 7-м.

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Незадолго до игры в тамбовчкой команде произошёл раздрай, как бы его не пытались официально скрыть. Но от болельщиков не могла укрыться пропажа их состава троих ведущих футболистов защитника Александра Головни, а также лучших бомбардиров хавбеков, Артёма Коржунова, Евгения Евгеньева, на счету которых соответственно 4 и 3 гола. Последний являлся ещё и капитаном команды. По информации из кулуаров, кураторов команды не устроило соотношение «цена-качество»: по их мнению, одни из самых высокооплачиваемых футболистов команды должны были обеспечить более высокий результат. На послематчевой пресс-конференции главный тренер Михаил Пилипко подтвердил, что контракты с троицей на следующей неделе будут расторгнуты.

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Тренер Пилипко

Впрочем, «Спартак» и без них – боеспособная команда. В прошлом туре дома не оставили шансов крепкому «Ротору-2» - 3:0, которому «Металлург» на старте сезона, напомним, проиграл.

В Липецке гости тоже не тушевались. Выдержали стартовый натиск хозяев, самым опасным во время которого был дальний удар активного Антона Рощина – мяч просвистел в сантиметрах над перекладиной.

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Рощин палит по воротам «Спартака»

А затем гости подкараулили свой шанс. Едва ли не единственную ошибку совершил центральный защитник Кирилл Донцов, которого в клубе сделали лицом матчевого журнала в образе римского полководца, победителя восстания Спартака.

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В этом сезоне у «Металлурга» невероятно креативные обложки и афиши.

Во время перепасовки с напарником по центру обороны Романом Ткачуком Донцов вдруг потерял мяч и позволил двоим спартаковцам умчаться на одного Ткачука. На помощь пытался успеть из опорной зоны капитан команды Дмитрий Пахомов, но оказался бессилен: 34-летний форвард Андрей Часовских, поигравший ещё за «Тамбов» в РПЛ, технично поразил ворота – 1:0.

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Часовских (№15) забивает

К слову, пару лет назад Часовских мог перейти в «Металлург», но тогдашний тренер Сергей Первушин посчитал его слишком возрастным. Мяч стал 4-м для нападающего в сезоне.

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Липчане пребывали в шоке, но недолго

Спасать ситуацию «Металлург» принялся во втором тайме. Он начался с двойного спасения гостей вратарём Александром Баженовым, в 2027-22 гг. выступавшим за «Елец». Сначала он заблокировал удар Рощина, выскакавшего с ним практически один на один, а затем ещё и добивание Михаила Агеева.

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Моментище у Рощина

На помощь пришли стандарты. На 56-й минуте Рощин и Егор Глухов разыграли угловой, Егор навесил, а двухметровый Ткачук взмыл в воздух и головой вколотил мяч в тамбовские ворота, словно гвоздь – 1:1.



А на 73-й минуте Глухов навесил уже со штрафного – борьбе в воздухе на этот раз выиграл Никита Кононенко и головой переправил мяч в ворота – 2:1.

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Кононенко (в прыжке) посылает мяч в ворота

Любопытно, что крайний защитник Кононенко забивает уже во второй игре подряд и именно он с 4-ю мячами сейчас является лучшим бомбардиром «сталеваров».



В концовке «Металлург» не раз мог увеличить счёт. Отрадно, что и физически в конце матча наша команда смотрелась предпочтительнее соперника. Однажды липчане втроём (!) убежали против одного защитника, но форвард Агеев так хотел увеличить личный счёт, что решил не выводить партнёров на пустые ворота, а пробил сам…

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Удар Агеева…

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Увы, вышло чуть неточно

А затем после нового «выстрела» Рощина мяч буквально скакал по чужой вратарской, отправить его в сетку оказалось некому.

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Дмитрий Бугаков сумел в непростой ситуации создать интересную и боеспособную команду 

Тем не менее, победа была встречена зрителями с ликованием. «Металлург» продлил беспроигрышную серию до 7-ми матчей, из которых 6 команда Дмитрия Бугакова выиграла. «Ложкой дёгтя» оказался лишь пропущенный гол, он остановил «сухую» серию Кобзева на отметке в 493 минуты. До рекорда Джемала Икановича-1993 (592) минуты не хватило полутора матчей…

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Сегодня 13-й тур завершился полностью победой «Рязани» над тульским «Арсеналом-2» - 3:0. «Металлург» вновь на 6-м месте, но лидеры идут плотно, отставание от белгородского «Салюта» у нас всего 4 очка.

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Следующий матч «сталевары» вновь проведут дома. В субботу, 28 июня, принимают «СКА-Хабаровск-2», начало матча в 17:00.

«Металлург» — «Спартак» (Тамбов) — 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Часовских, 38. 1:1 — Ткачук, 56. 2:1 — Кононенко, 73.

«Металлург»: 16.Кобзев. 67.Ткачук. 76.Ананьев. 80.Донцов. 28.Кононенко. 8.Пахомов (к). 17.Глухов (4.Горунков, 89). 87.Рощин. 31.Гайдук (15.Елизаров, 89). 14.Гордиенко (22.Бушуев, 46). 13.Агеев.

«Спартак»: 1.Баженов. 13.Кирянин. 49.Ал-др Миронов (44.Дубинин, 85). 31.Арт.Миронов. 29.В.Фролов. 78.Бзикадзе. 8.Турсунов (18.Клевцов, 85). 11.Левин. 19.Шульгин (7.Попович, 76). 9.И.Востриков (22.Пузиков, 69). 15.Часовских (к) (99.Пенчелюзов, 76).

Предупреждения: Рощин, 59 — Турсунов, 58. Пузиков, 71.

Судьи П.Шилин (Железногорск), А.Макеенков (Брянск), А.Гавриленко (Брянская область). Резервный Я.Сапрыкин (Елец). Инспектор А.Кузнецов (Иваново)

21 июня. Липецк. Стадион «Металлург». 2180 зрителей.


Футбол
«Металлург»
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Комментарии (3)

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Коля
23 минуты назад
В «дебри»? Серьезно? Может "дерби"?
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Патриот
16 минут назад
Сейчас Болонская система образования. Можно писать как хочешь.
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Сантильяна
27 минут назад
Смотрю, даже уже из Китая, приезжают болеть за наших ребят!
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