52-летний мужчина попал в реанимацию с сильнейшими ожогами от антижира

Пациента доставили в Липецк из Данкова.

Вечером 22 июня санавиация доставила из Данкова в областной ожоговый центр 52-летнего мужчину с сильнейшими ожогами от антижира.Мужчина поскользнулся и упал в лужу из концентрированного средства для удаления жира, нагара и копоти. В результате он получил химические ожоги самой сильной — IV степени. Это когда на коже уже образуется чёрный струп.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчине диагностировали ожоги 16% поверхности тела: у него серьёзно поражены голова, руки, туловище, ягодицы, бёдра. Пациент в тяжёлом состоянии в реанимации, врачи борются за его жизнь.