Сегодня в Липецке: запрет на соцсети подросткам до 15 лет, дополнительный отпуск тем, кто «сгорел на работе»
Здоровье
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сегодня, 13:45
52-летний мужчина попал в реанимацию с сильнейшими ожогами от антижира
Пациента доставили в Липецк из Данкова.
Мужчина поскользнулся и упал в лужу из концентрированного средства для удаления жира, нагара и копоти. В результате он получил химические ожоги самой сильной — IV степени. Это когда на коже уже образуется чёрный струп.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчине диагностировали ожоги 16% поверхности тела: у него серьёзно поражены голова, руки, туловище, ягодицы, бёдра. Пациент в тяжёлом состоянии в реанимации, врачи борются за его жизнь.
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