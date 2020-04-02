Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля

Сегодня Владимир Путин выступил с очередным обращением к жителям страны. В обращении президент заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля с сохранением за работниками заработной платы. В тоже время, если эпидемиологическая обстановка позволит, период нерабочих дней будет сокращен.Главам субъектов федерации предоставят право самим выбирать набор профилактических мер - т.е. в каком режиме будет жить их регион.