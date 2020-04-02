Коронавирус
17 минут назад
Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля
Сегодня Владимир Путин выступил с очередным обращением к жителям страны. В обращении президент заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля с сохранением за работниками заработной платы. В тоже время, если эпидемиологическая обстановка позволит, период нерабочих дней будет сокращен.
Главам субъектов федерации предоставят право самим выбирать набор профилактических мер - т.е. в каком режиме будет жить их регион.
фото kremlin.ru
Главам субъектов федерации предоставят право самим выбирать набор профилактических мер - т.е. в каком режиме будет жить их регион.
фото kremlin.ru
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Путин лучший президент
Путин лучший президент
Путин лучший президент
Путин лучший президент
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Путин лучший президент