Коронавирус

17 минут назад

Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля

14 650
#коронавирус #Владимир Путин
Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля
Сегодня Владимир Путин выступил с очередным обращением к жителям страны. В обращении президент заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля с сохранением за работниками заработной платы. В тоже время, если эпидемиологическая обстановка позволит, период нерабочих дней будет сокращен.


Главам субъектов федерации предоставят право самим выбирать набор профилактических мер - т.е. в каком режиме будет жить их регион.

фото kremlin.ru

14 650
#коронавирус #Владимир Путин

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Инквизитор

7 секунд назад
Пошел на три весёлых буквы, жрать давай плешивый сука.
ответить

Антисоветчик

33 секунды назад
Всё понятно, дедок живёт в своём иллюзорном мире. Эй, кто нибудь, скажите этому мудаку, деньги закончилось. Я уже на работе.
ответить

чел

36 секунд назад
АРТАМОНОВ ЧТО НАРОД ЖРАТЬ БУДЕТ НА ЧТО!!!! КОМУНАЛЬНЫЕ ЧЕМ ПЛАТИТЬ?????? ИНЕТ понятно скоро не чем будет оплачивать и теле тоже и рот заткнем.....................................мы в ЖОПЕ
ответить

За чей счет

48 секунд назад
Банкет?
ответить

Путин лучший президент

59 секунд назад
Вот это правильно, только чуть-чуть пораньше нужно было. А так сидим дома смотрим телевизор.
ответить

Путин лучший президент

1 минуту назад
Вот это правильно, только чуть-чуть пораньше нужно было. А так сидим дома смотрим телевизор.
ответить

Путин лучший президент

1 минуту назад
Вот это правильно, только чуть-чуть пораньше нужно было. А так сидим дома смотрим телевизор.
ответить

Путин лучший президент

1 минуту назад
Вот это правильно, только чуть-чуть пораньше нужно было. А так сидим дома смотрим телевизор.
ответить

1

1 минуту назад
Ждем сообщения глав регионов= Артамонов?
ответить

Путин лучший президент

1 минуту назад
Вот это правильно, только чуть-чуть пораньше нужно было. А так сидим дома смотрим телевизор.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке вынесено первое судебное решение по нарушению режима общей самоизоляции
#самоизоляция #коронавирус
17
В Липецке вынесено первое судебное решение по нарушению режима общей самоизоляции

37 минут назад

Коронавирус
Органы ЗАГС временно приостанавливают регистрацию заключения и расторжения браков
#коронавирус #ЗАГС
5
Органы ЗАГС временно приостанавливают регистрацию заключения и расторжения браков

58 минут назад

Общество
Врач «инфекционки»: «Наши случаи COVID-2019 отличаются от тех, которые мы видим по телевизору»
#коронавирус
113
Врач «инфекционки»: «Наши случаи COVID-2019 отличаются от тех, которые мы видим по телевизору»

сегодня, 15:15

Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали об эффективности масок
#медицинские маски #коронавирус
14
В Роспотребнадзоре рассказали об эффективности масок

сегодня, 15:07

Общество
Игорь Артамонов обсудил с представителями бизнеса и банков сотрудничество в условиях эпидемии
#коронавирус
19
Игорь Артамонов обсудил с представителями бизнеса и банков сотрудничество в условиях эпидемии

сегодня, 14:50

Общество
Под медицинским наблюдением находятся 1326 липчан, коронавируса у них нет
#коронавирус
11
Под медицинским наблюдением находятся 1326 липчан, коронавируса у них нет

сегодня, 14:26

Коронавирус