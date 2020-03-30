Общество
сегодня, 19:29
«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом»
74 4913
По улицам Липецка начал курсировать машина с громкоговорителем с призывом соблюдать всеобщую самоизоляцию.
Сегодня вечером на улицы Липецка запустили машину с громкоговорителем с обращением к жителям города. Машину уже видели в районе Сокола и в центре Липецка. Репродуктор повторяет обращение к липчанам, которое призывает оставаться их дома.
- Уважаемые жители и гости города, просим покинуть вас территорию общего пользования. Не соблюдая правила домашней самоизоляции, вы подвергаете опасности себя, близких и окружающих. Чтобы не допустить новых заражений, мы настоятельно призываем оставаться дома, не ходить в гости и не принимать гостей. Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом. Ограничьте прогулки! Помните, сегодня жизнь и здоровье многих людей зависят от каждого из нас. Пожалуйста, оставайтесь дома! - призывают горожан.
Напомним, в Липецкой области с 31 марта по 14 апреля вводится режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписано главой региона Игорем Артамоновым. На время режима граждан обяжут не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
- Уважаемые жители и гости города, просим покинуть вас территорию общего пользования. Не соблюдая правила домашней самоизоляции, вы подвергаете опасности себя, близких и окружающих. Чтобы не допустить новых заражений, мы настоятельно призываем оставаться дома, не ходить в гости и не принимать гостей. Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом. Ограничьте прогулки! Помните, сегодня жизнь и здоровье многих людей зависят от каждого из нас. Пожалуйста, оставайтесь дома! - призывают горожан.
Напомним, в Липецкой области с 31 марта по 14 апреля вводится режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписано главой региона Игорем Артамоновым. На время режима граждан обяжут не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
74 4913
Прибытков А. Н.
НЕ ПАТРИОТ
Что то
чтоб вас,черти !
Гость
Несрись
Вера
Мария
О!
Надо этих Вер уже на подвиг отправить