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сегодня, 19:29

«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом»

74 4913
#карантин #сидимдома
3
«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом»

По улицам Липецка начал курсировать машина с громкоговорителем с призывом соблюдать всеобщую самоизоляцию.

Сегодня вечером на улицы Липецка запустили машину с громкоговорителем с обращением к жителям города. Машину уже видели в районе Сокола и в центре Липецка. Репродуктор повторяет обращение к липчанам, которое призывает оставаться их дома.



- Уважаемые жители и гости города, просим покинуть вас территорию общего пользования. Не соблюдая правила домашней самоизоляции, вы подвергаете опасности себя, близких и окружающих. Чтобы не допустить новых заражений, мы настоятельно призываем оставаться дома, не ходить в гости и не принимать гостей. Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом. Ограничьте прогулки! Помните, сегодня жизнь и здоровье многих людей зависят от каждого из нас. Пожалуйста, оставайтесь дома! - призывают горожан.

Напомним, в Липецкой области с 31 марта по 14 апреля вводится режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписано главой региона Игорем Артамоновым. На время режима граждан обяжут не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.

74 4913
#карантин #сидимдома
3

Комментарии (75)

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Прибытков А. Н.

14 секунд назад
Артамонов!Ты воду питьевую в с.Б.Хомутец подведи!!! Самоизолироваться?А воду ржавую пить?ДА ПОШЛИ ВЫ!!!
ответить

НЕ ПАТРИОТ

49 секунд назад
Перри Мейсон, Вопрос от Вашего любимого автора: "Есть люди настоящего, прошлого и будущего. В зависимости от фокуса жизни." (С. Довлатов) - Вы к каким себя причисляете?)))
ответить

Что то

2 минуты назад
не слышно умников которые рассказывали, что коронавирус это обычная ОРВИ? Смеялись, когда другие людей предостерегали.
ответить

чтоб вас,черти !

3 минуты назад
Миха, ...крайняя необходимость это дрель, когда она позарез нужна.
ответить

Гость

5 минут назад
Мария, и слава богу...
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Несрись

6 минут назад
Вера, порвешься
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Вера

7 минут назад
Надо этих Вер уже на подвиг отправить, - больше не пей!!!
ответить

Мария

7 минут назад
ГостюшкО, да как Я спидом-то заражу?! С тобой, ить, не спала.
ответить

О!

8 минут назад
Вера, так ты обосравшаяся))) ну тогда ясно с тобой всё)))
ответить

Надо этих Вер уже на подвиг отправить

9 минут назад
смех, они лучше всех знают, как оно во время войны)))
ответить
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