Общество

58 минут назад

Липчанка-медсестра из Ломбардии: «Люди просто засыпают, и больше не просыпаются»

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#коронавирус #Италия #
Липчанка-медсестра из Ломбардии: «Люди просто засыпают, и больше не просыпаются»

У многих погибших итальянцев даже не было симптомов COVID-19.

Телеканала «Звезда»  подготовил репортаж из Италии, которой Россия оказывает медицинскую помощь. 

«Российские военные медики и эпидемиологи продолжают дезинфицировать пансионат для пожилых людей в Италии. Апеннины больше всех в Европе страдают от эпидемии короновируса. Наши специалисты провели работы в городе Громо в Альпах. Там, как и во всей Италии, объявлен карантин. Людям разрешают выходить на улицу, только чтобы купить продукты.

Медперсонал пансионата ждал наших специалистов. На дверях даже появились надписи на русском языке. Их сделала одна из медсестер. Елена Зуева, приехала в Ломбардию из Липецка. Она рассказывает, что пятеро постояльцев умерли буквально за несколько дней.

«У больных появились признаки, которые мы не смогли никак объяснить. То есть без всяких признаков простуды люди засыпали. Засыпали и больше не просыпались», - рассказывает медсестра резиденции для пожилых людей в Громо Елена Зуева.

Дезинфекция в пансионате до приезда российских военных специалистов не проводилась.

«В пансионате находятся 43 человека. Со слов медспециалистов, у всех имеются клинические признаки коронавирусной инфекции», - говорит доцент кафедры Военно-медицинской академии Александр Юманов.

Российские военные специалисты по биологической защите проводят работы в столовой, палатах и коридорах.

«Здесь объем работы большой. Помещения обрабатываем аэрозольным раствором - он безопасен для людей и окружающей среды. Мы справляемся», - объясняет механик-водитель 1-й мобильной бригады РХБЗ Леонид Жуйков.

Специалисты обрабатывают стены здания не только изнутри, но и снаружи, мебель, пожарную лестницу. Главное - не допустить распространения вируса в городе. Военные, работая в очаге эпидемии, соблюдают строгие меры безопасности: после завершения санитарной обработки здания - обязательная дезинфекция защитных костюмов.

«Дезинфекция в нашем доме престарелых - это очень важно. Надеюсь она поможет победить болезнь. И нам приятно, что помогают именно русские. Русский народ - великий народ», - считает житель Громо Предраг Крстич.

А пока город опустел. Итальянцы находятся дома и надеются, что скоро все закончится», сообщает tvzvezda.ru

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#коронавирус #Италия #

Комментарии (8)

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За Мир!!!!

17 минут назад
Посмотрим ,будет ли Италия подписывать санкции,,,вот тогда и узнаем их благодарность!!!!!!!!
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Ч

19 минут назад
При выходе из дома , поставьте бутылку с жидкостью и тампоном ( белизна называется )перед входом в дом , в квартиру .При возвращении обработайте ручки двери в тамбур , своей квартиры с разных сторон . Первым делом вымыть тщательно руки , а затем разобрать покупки и ещё раз вымыть руки перед едой . Всего Вам доброго .
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Из -за Леса, из-за гор !

21 минуту назад
Егор, Прется дедушка Егор !, Сиди дома старый, и * заткни !.
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Зато

31 минуту назад
fed, Она тебя сегодня заберёт !.
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fed

34 минуты назад
Сцука, и ведь ни одна зараза не возьмет комментаторов этого сайта :(
ответить

fed

35 минут назад
Сцука, и ведь ни одна зараза не возьмет комментаторов этого сайта :(
ответить

А сколько!

46 минут назад
Квадратных метров и рабочих мест освободиться !, Так вот о чем Путин вещал, о 25.000.000 высокопроизводительных рабочих местах .
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Вот бы !

47 минут назад
Путин, Мишустин, МатвиенкА, Володин Силуанов , Кудрин !- Заснули и всё, кранты !.
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