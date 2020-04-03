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Евгения Уваркина просит делать маски самостоятельно

178 4388
#транспорт #маска
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Мэр Липецка напомнила о введении ограничений на поездки в транспорте.

Мэр Липецка Евгения Уваркина в своем Insragram сообщила горожанам, что с 6 апреля  в транспорт не пустят пассажиров без маски. Если работодатель не обеспечил сотрудника, вынужденного пользоваться транспортом, маской, или поездка в транспорте не связано с работой, то маску стоит сделать самостоятельно.

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Уважаемые жители, дорогие липчане! С завтрашнего дня, 4 апреля, в общественном транспорте Липецка вводится строгий масочный режим. В масках уже ездят водители автобусов и трамваев. А теперь это требование будет обязательным и для пассажиров. Водителям строго запрещено трогаться с остановки, если в салон зайдёт человек без маски. Его попросят выйти, а если замечание будет проигнорировано, водитель будет обязан вызвать полицию. Меры жёсткие, но в сегодняшних условиях необходимые. Салон автобуса или трамвая - небольшое закрытое пространство, где одновременно могут находиться несколько десятков человек. В таких условиях очень легко подхватить инфекцию. В Китае был случай, когда пассажир автобуса во время поездки заразил девять человек. Наши автобусы и трамваи ежедневно дезинфицируют. Но даже это не поможет пассажирам, если в салон зайдёт заражённый человек без макси. Понимая это, в некоторых регионах приняли решение ограничить пассажирские перевозки​ или вовсе отказаться от них. Мы сохраняем общественный транспорт. Ведь он нужен тем, кто вынужден в эти дни работать.​ Но вводим масочный режим, чтобы обеспечить безопасность жизни и здоровья людей. Много вопросов - где взять маски? Ещё несколько дней назад мы предупредили работодателей, что они должны обеспечить индивидуальными средствами защиты своих сотрудников, которые продолжают трудиться. Администрация региона наладила работу 50 предприятий по пошиву масок. Тем не менее, если по какой-то причине маски у вас нет, а общественным транспортом воспользоваться необходимо, я прошу вас изготовить её самостоятельно. Это несложно. Но поможет защитить от опасной инфекции вас и ваших близких. #липецк #стопкоронавирус

Публикация от Уваркина Евгения (@uvarkina_evgenia)



Напомним, GOROD48 ранее давал подробные инструкции, как сшить или связать себе и ребенку маску.

178 4388
#транспорт #маска
5

Комментарии (178)

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Как гость
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Немо

35 секунд назад
Про тех, да - это элементарно
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Аврора

1 минуту назад
ВВ, лучше начинать с почты и телеграфа
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Про тех

1 минуту назад
Если поддерживать в большинстве населения постоянное чувство тревоги, люди будут слишком озабочены своим собственным выживанием и потому окажутся не в состоянии объединиться и общими усилиями выработать эффективный ответ. Это производится на основе так называемой запрограммированной модификации поведения, вводящей большинство населения в состояние психоза.
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Гость

1 минуту назад
Луке тут уже вылизыают. Пипец..
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ВВ

2 минуты назад
..Может пора поддоны у магазинов собирать..Вдруг Пригодятся?.."Самостоятельно себя "Самоизолируйте"...Навсегда..
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Как есть

2 минуты назад
Зашейте писю попу и рот . И сидите дома
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Житель

3 минуты назад
Евгения, куда ехать за масками?!
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Порожняк

3 минуты назад
Чемодан-вокзал-Магадан.
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пенсионерка

3 минуты назад
Про тех, ХА-ХА ХА-ХА он прав !!!!!
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900

3 минуты назад
Обратился а ателье по поводу масок 200 рублей маска какая мерзость наживаться на ситуации Страшно за Страну!!!! Страшно за русскую нацию на горе наживаться а еще спросил ех а и скакого материала вы делаете маски она мне а ск вам нужно я сказал но штук 10 а она мне о я даже ради 10-ти и мараться не буду из какого материала еще спрашиваете безчеловечность страшно и больно жить в такой Стране!
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