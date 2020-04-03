сегодня, 17:57
Евгения Уваркина просит делать маски самостоятельно
Мэр Липецка напомнила о введении ограничений на поездки в транспорте.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Уважаемые жители, дорогие липчане! С завтрашнего дня, 4 апреля, в общественном транспорте Липецка вводится строгий масочный режим. В масках уже ездят водители автобусов и трамваев. А теперь это требование будет обязательным и для пассажиров. Водителям строго запрещено трогаться с остановки, если в салон зайдёт человек без маски. Его попросят выйти, а если замечание будет проигнорировано, водитель будет обязан вызвать полицию. Меры жёсткие, но в сегодняшних условиях необходимые. Салон автобуса или трамвая - небольшое закрытое пространство, где одновременно могут находиться несколько десятков человек. В таких условиях очень легко подхватить инфекцию. В Китае был случай, когда пассажир автобуса во время поездки заразил девять человек. Наши автобусы и трамваи ежедневно дезинфицируют. Но даже это не поможет пассажирам, если в салон зайдёт заражённый человек без макси. Понимая это, в некоторых регионах приняли решение ограничить пассажирские перевозки или вовсе отказаться от них. Мы сохраняем общественный транспорт. Ведь он нужен тем, кто вынужден в эти дни работать. Но вводим масочный режим, чтобы обеспечить безопасность жизни и здоровья людей. Много вопросов - где взять маски? Ещё несколько дней назад мы предупредили работодателей, что они должны обеспечить индивидуальными средствами защиты своих сотрудников, которые продолжают трудиться. Администрация региона наладила работу 50 предприятий по пошиву масок. Тем не менее, если по какой-то причине маски у вас нет, а общественным транспортом воспользоваться необходимо, я прошу вас изготовить её самостоятельно. Это несложно. Но поможет защитить от опасной инфекции вас и ваших близких. #липецк #стопкоронавирус
Напомним, GOROD48 ранее давал подробные инструкции, как сшить или связать себе и ребенку маску.
Немо
Аврора
Про тех
Гость
ВВ
Как есть
Житель
Порожняк
пенсионерка
900