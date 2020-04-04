Общество
сегодня, 16:45
С понедельника вход в общественный транспорт возможен только в масках
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Это касается как водителей, так и для пассажиров.
На этой неделе в мэрии анонсировали невозможность проезда в общественном транспорте Липецка пассажиров без масок и без транспортных карт уже с 4 апреля. Однако жизнь внесла свои коррективы.
- В связи с большим объемом подготовительных мер вход в муниципальные трамваи и автобусы, а также «маршрутки» не будет возможным ни для водителей этих транспортных средств, ни для пассажиров. Если водитель увидит пассажира без маски, он обязан попросить его покинуть салон, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
А вот проезд за наличные еще пока актуален. Эта проблема пока находится в проработке.
Если в начале этой недели пассажиропоток упал на 60% от обычного, то к ее концу - уже на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Весь пассажирский транспорт Липецка работает в режиме выходного дня. Поэтому транспортные компании уменьшили количество машин, выходящих на маршруты. В городском департаменте транспорта идет постоянный мониторинг наполняемости, и при необходимости в расписание вносятся корректировки, - сказали в администрации.
В мэрии сейчас прорабатываются несколько вариантов поддержки перевозчиков всех форм собственности, которые сегодня, в период самоизоляции горожан, возят воздух, а не людей. В их числе - отмена для них транспортного налога. Однако такая мера поддержки должна быть поддержана субъектом, администрацией области, и правительством.
- В связи с большим объемом подготовительных мер вход в муниципальные трамваи и автобусы, а также «маршрутки» не будет возможным ни для водителей этих транспортных средств, ни для пассажиров. Если водитель увидит пассажира без маски, он обязан попросить его покинуть салон, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
А вот проезд за наличные еще пока актуален. Эта проблема пока находится в проработке.
Если в начале этой недели пассажиропоток упал на 60% от обычного, то к ее концу - уже на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Весь пассажирский транспорт Липецка работает в режиме выходного дня. Поэтому транспортные компании уменьшили количество машин, выходящих на маршруты. В городском департаменте транспорта идет постоянный мониторинг наполняемости, и при необходимости в расписание вносятся корректировки, - сказали в администрации.
В мэрии сейчас прорабатываются несколько вариантов поддержки перевозчиков всех форм собственности, которые сегодня, в период самоизоляции горожан, возят воздух, а не людей. В их числе - отмена для них транспортного налога. Однако такая мера поддержки должна быть поддержана субъектом, администрацией области, и правительством.
66 1689
Злодей
Товарищ
А
Директор
Семён Давыдов
Уж да уж
Чипец
А
Док
Хохол с Баумана