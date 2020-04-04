Общество

сегодня, 16:45

С понедельника вход в общественный транспорт возможен только в масках

66 1689
#коронавирус #транспорт
5
С понедельника вход в общественный транспорт возможен только в масках

Это касается как водителей, так и для пассажиров.

На этой неделе в мэрии анонсировали невозможность проезда в общественном транспорте Липецка пассажиров без масок и без транспортных карт уже с 4 апреля. Однако жизнь внесла свои коррективы.

- В связи с большим объемом подготовительных мер вход в муниципальные трамваи и автобусы, а также «маршрутки» не будет возможным ни для водителей этих транспортных средств, ни для пассажиров. Если водитель увидит пассажира без маски, он обязан попросить его покинуть салон, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

А вот проезд за наличные еще пока актуален. Эта проблема пока находится в проработке.

Если в начале этой недели пассажиропоток упал на 60% от обычного, то к ее концу - уже на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Весь пассажирский транспорт Липецка работает в режиме выходного дня. Поэтому транспортные компании уменьшили количество машин, выходящих на маршруты. В городском департаменте транспорта идет постоянный мониторинг наполняемости, и при необходимости в расписание вносятся корректировки, - сказали в администрации.

В мэрии сейчас прорабатываются несколько вариантов поддержки перевозчиков всех форм собственности, которые сегодня, в период самоизоляции горожан, возят воздух, а не людей. В их числе - отмена для них транспортного налога. Однако такая мера поддержки должна быть поддержана субъектом, администрацией области, и правительством.
66 1689
#коронавирус #транспорт
5

Комментарии (66)

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Злодей

5 минут назад
Гостю и жителю,а может их отправили в Америку? А мы должны себе шить сами? Языки подлиньше выньте ,что бы лизать главному и его едросовской шайке.
ответить

Товарищ

7 минут назад
Верь, взойдёт она.. Звезда плаенительного счастья... И на осколках самовластья, напишут наши имена...
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А

7 минут назад
Док, куем по лбу не хошь?
ответить

Директор

7 минут назад
407 маршрут, отсоси у себя
ответить

Семён Давыдов

8 минут назад
Модератор ПЕРЕДЁРГИВАЕТ: было написано Перримейсон, а не Людвиг Аристархович!
ответить

Уж да уж

9 минут назад
Док, а почему не твоя работа должна быть бесплатной? Мож с тебя начнем?
ответить

Чипец

9 минут назад
А, разрешаю! Даю добро!!
ответить

А

11 минут назад
В балаклаве можно?
ответить

Док

11 минут назад
407 маршрут, должен быть бесплатным!!! А за сотку ты будешь автобус сзади до Грязей толкать и руку выходящим дамам подавать причем в белой рубашке и в галстуке и обращаться к пассажирам исключительно на ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО!
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Хохол с Баумана

12 минут назад
Макар Нагульнов, Мой прадед был Бандера. Я потомок великой расы
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