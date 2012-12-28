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Здоровье
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47 минут назад
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Больше трёх тысяч жителей Липецкой области покусаны клещами
В числе пострадавших 1445 детей.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, поражённость доставленных в лаборатории снятых с людей клещей иксодовым клещевым боррелиозом составила 15%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 4,5%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,2%.
В 72% случаев присасывание клещей произошло на территории домов и приусадебных участков, в 13% – в природных условиях, в 4,4% – в садоводческих товариществах, в 3,9% – в парках, в 1,8% – на кладбищах.
В Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы и Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.
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