Владимир Путин подписал законы из «антивирусного пакета»

Кроме того, выплаты по больничным будут не ниже МРОТ, пенсии пенсионеров-опекунов проиндексируют, участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений получат налоговую льготу, страховые взносы для малого и среднего бизнеса снизят до конца года, а сроки уплаты налогов на спецрежимах разрешат продлевать.







Онлайн-продажу лекарств разрешат – даже рецептурные медикаменты (за исключением наркотических, сильнодействующих, психотропных). Правда, для последних ограничили срок: до 31 декабря 2020 года, а на постоянной основе оставят только продажу лекарств без рецептов. Если продажу фальсификата признают уголовным преступлением, за распространение таких лекарств через интернет можно отправиться на принудительные работы от четырех до пяти лет, с потерей должности или запретом работать в определенных сферах от двух до трех лет. Можно лишиться свободы от четырех до шести лет, заплатив штраф от 750 тысяч до 2,5 миллионов рублей, либо заработка до двух лет. Административные штрафы за онлайн-торговлю составят от 75 тысяч до 200 тыс. рублей для граждан, от 150 тысяч до 600 тысяч рублей — для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, от 2 миллионов до 6 миллионов рублей — для юрлиц. Кроме того, работу юрлиц и ИП могут приостановить до 90 дней.



Штрафы ждут и всех, кто завышает цены на лекарства. За это правонарушение должностные лица (граждане) заплатят от 250 тысяч до 500 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям и юрлицам придется попрощаться с двукратной выручкой, которую излишне получили за весь срок продажи препарата (срок ограничен годом). Составлять протоколы о подобных правонарушениях будут сотрудники Росздравнадзора и ФАС.



Граждане, пострадавшие от коронавируса, индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес получат право на кредитные каникулы. Льготу можно будет получить на полгода, если доход снизился на 30% по сравнению со средним доходом за прошлым год. Если льготу заемщику одобрят, ему до полугода не будут начислять неустойку (штрафы, пени), обращать взыскания на предмет залога или ипотеки, требовать досрочного исполнения обязательств, обращаться с требованиями к поручителю. Среди представителей малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы смогут рассчитывать те, чьи отрасли войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Обратиться за кредитными каникулами можно будет до 30 сентября.



Взносы в страховые фонды с предприятий малого и среднего бизнеса снизят с 30% до 15% - пониженные тарифы устанавливаются на период до 31 декабря 2020 года. Они сокращаются для тех, кто выплачивает зарплату больше одного МРОТ. С части зарплат, превышающих МРОТ, малый и средний бизнес будет перечислять на обязательное пенсионное страхование 10%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 0%, на обязательное медицинское страхование - 5%.



До 31 декабря 2020 года власти субъектов РФ смогут продлевать сроки уплаты налогов для тех, кто использует единый сельхозналог (ЕСХН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД), работает по упрощенной системе налогообложения (УСН) или взял патент на свою деятельность. Кроме того, отсрочку по уплате налогов и авансовых платежей получат компании и ИП, которые на 1 марта 2020 года есть в реестре МСП и ведут деятельность из пострадавшего от коронавируса бизнеса – правительство может продлить для них сроки подачи налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности, требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, а также сроки принятия решений о взыскании налогов, пеней и штрафов.



Налоговый контроль также смягчат – различные проверки приостанавливаются или переносятся на более поздний срок. Исключением станут внеплановые проверки, основанием для которых являются чрезвычайные ситуации или причинение вреда жизни и здоровью. Кроме того, уже с 16 марта налоговая служба приостановила любые заявления на банкротства компаний.



Закон о защите и поощрении инвестиций в России распространяется на компании, которые заключили договор с государством и вложились от 250 миллионов рублей в проекты в области спорта, науки, медицины, образовании, от 500 миллионов рублей - в области сельского хозяйства, экологии, цифровой экономики. Для обрабатывающих производств инвестиции должны составлять от 1,5 миллиарда рублей, а для остальных – от 5 миллиардов. В Налоговом кодексе появилась «стабилизационная оговорка» для таких предприятий, которая регулирует условия землепользования, градостроительную деятельность, налоги: так, документ гарантирует, что для таких предприятий от шести до 20 лет не изменятся условия использования земли.



Бизнес вывели из-под уголовной статьи об организованной преступности. Теперь изменения в ст. 210 Уголовного кодекса не позволяют привлекать к ответственности руководителей или сотрудников бизнес-структур только за то, что они были сотрудниками юридического лица, совершившего экономическое преступление.



Пенсионерам, которые одновременно являются опекунами и попечителями, будут индексировать пенсии. Раньше из-за небольших доходов, которые эти пенсионеры получали по договору об осуществлении опеки или попечителтсва, их приравнивали к работающим пенсионерам. А по закону «О страховых пенсиях» работающие пенсионеры не могли рассчитывать на индексацию размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Теперь закон позволит опекунам и попечителям получить статус неработающих пенсионеров – то есть им скорректируют размер страховой пенсии и проиндексируют размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.



Размер выплат по больничному повысили до МРОТ – такая мера будет действовать до конца года. Доплату до уровня минимального размера оплаты труда произведут, если пособие по временной нетрудоспособности в расчете за полный месяц окажется ниже этой суммы. Кроме того, родителям, которые получают выплату за первого или второго ребенка подавать заявление о назначении этих выплат на новый срок года будет не нужно – такое правило действует до 1 октября 2020 года.

Владимир Путин подписал несколько законов из так называемого «антивирусного пакета». Все они опубликованы на официальном портале правовой информации Онлайн-продажу лекарств разрешат – даже рецептурные медикаменты (за исключением наркотических, сильнодействующих, психотропных). Правда, для последних ограничили срок: до 31 декабря 2020 года, а на постоянной основе оставят только продажу лекарств без рецептов. Если продажу фальсификата признают уголовным преступлением, за распространение таких лекарств через интернет можно отправиться на принудительные работы от четырех до пяти лет, с потерей должности или запретом работать в определенных сферах от двух до трех лет. Можно лишиться свободы от четырех до шести лет, заплатив штраф от 750 тысяч до 2,5 миллионов рублей, либо заработка до двух лет. Административные штрафы за онлайн-торговлю составят от 75 тысяч до 200 тыс. рублей для граждан, от 150 тысяч до 600 тысяч рублей — для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, от 2 миллионов до 6 миллионов рублей — для юрлиц. Кроме того, работу юрлиц и ИП могут приостановить до 90 дней.Штрафы ждут и всех, кто завышает цены на лекарства. За это правонарушение должностные лица (граждане) заплатят от 250 тысяч до 500 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям и юрлицам придется попрощаться с двукратной выручкой, которую излишне получили за весь срок продажи препарата (срок ограничен годом). Составлять протоколы о подобных правонарушениях будут сотрудники Росздравнадзора и ФАС.Граждане, пострадавшие от коронавируса, индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес получат право на кредитные каникулы. Льготу можно будет получить на полгода, если доход снизился на 30% по сравнению со средним доходом за прошлым год. Если льготу заемщику одобрят, ему до полугода не будут начислять неустойку (штрафы, пени), обращать взыскания на предмет залога или ипотеки, требовать досрочного исполнения обязательств, обращаться с требованиями к поручителю. Среди представителей малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы смогут рассчитывать те, чьи отрасли войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Обратиться за кредитными каникулами можно будет до 30 сентября.Взносы в страховые фонды с предприятий малого и среднего бизнеса снизят с 30% до 15% - пониженные тарифы устанавливаются на период до 31 декабря 2020 года. Они сокращаются для тех, кто выплачивает зарплату больше одного МРОТ. С части зарплат, превышающих МРОТ, малый и средний бизнес будет перечислять на обязательное пенсионное страхование 10%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 0%, на обязательное медицинское страхование - 5%.До 31 декабря 2020 года власти субъектов РФ смогут продлевать сроки уплаты налогов для тех, кто использует единый сельхозналог (ЕСХН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД), работает по упрощенной системе налогообложения (УСН) или взял патент на свою деятельность. Кроме того, отсрочку по уплате налогов и авансовых платежей получат компании и ИП, которые на 1 марта 2020 года есть в реестре МСП и ведут деятельность из пострадавшего от коронавируса бизнеса – правительство может продлить для них сроки подачи налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности, требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, а также сроки принятия решений о взыскании налогов, пеней и штрафов.Налоговый контроль также смягчат – различные проверки приостанавливаются или переносятся на более поздний срок. Исключением станут внеплановые проверки, основанием для которых являются чрезвычайные ситуации или причинение вреда жизни и здоровью. Кроме того, уже с 16 марта налоговая служба приостановила любые заявления на банкротства компаний.Закон о защите и поощрении инвестиций в России распространяется на компании, которые заключили договор с государством и вложились от 250 миллионов рублей в проекты в области спорта, науки, медицины, образовании, от 500 миллионов рублей - в области сельского хозяйства, экологии, цифровой экономики. Для обрабатывающих производств инвестиции должны составлять от 1,5 миллиарда рублей, а для остальных – от 5 миллиардов. В Налоговом кодексе появилась «стабилизационная оговорка» для таких предприятий, которая регулирует условия землепользования, градостроительную деятельность, налоги: так, документ гарантирует, что для таких предприятий от шести до 20 лет не изменятся условия использования земли.Бизнес вывели из-под уголовной статьи об организованной преступности. Теперь изменения в ст. 210 Уголовного кодекса не позволяют привлекать к ответственности руководителей или сотрудников бизнес-структур только за то, что они были сотрудниками юридического лица, совершившего экономическое преступление.Пенсионерам, которые одновременно являются опекунами и попечителями, будут индексировать пенсии. Раньше из-за небольших доходов, которые эти пенсионеры получали по договору об осуществлении опеки или попечителтсва, их приравнивали к работающим пенсионерам. А по закону «О страховых пенсиях» работающие пенсионеры не могли рассчитывать на индексацию размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Теперь закон позволит опекунам и попечителям получить статус неработающих пенсионеров – то есть им скорректируют размер страховой пенсии и проиндексируют размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.Размер выплат по больничному повысили до МРОТ – такая мера будет действовать до конца года. Доплату до уровня минимального размера оплаты труда произведут, если пособие по временной нетрудоспособности в расчете за полный месяц окажется ниже этой суммы. Кроме того, родителям, которые получают выплату за первого или второго ребенка подавать заявление о назначении этих выплат на новый срок года будет не нужно – такое правило действует до 1 октября 2020 года.