Липчанин задолжал по налогам и штрафам ГАИ несколько миллионов рублей

Его автомобиль «Лада Веста» арестован и будет продан в счет долгов.

Судебные приставы арестовали «Ладу Весту» липчанина, на которого заведено 72 исполнительных производства о взыскании налоговой задолженности и штрафов ГАИ на общую сумму в несколько миллионов рублей.Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, приставы обнаружили машину должника на парковке одного из торговых центров. Теперь автомобиль будет передан на торги в счёт погашения задолженности.