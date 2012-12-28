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47 минут назад
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Липчанин задолжал по налогам и штрафам ГАИ несколько миллионов рублей
Его автомобиль «Лада Веста» арестован и будет продан в счет долгов.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, приставы обнаружили машину должника на парковке одного из торговых центров. Теперь автомобиль будет передан на торги в счёт погашения задолженности.
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