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Литовкин: встреча с жителями должна состояться при любой погоде
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сегодня, 09:00

Литовкин: встреча с жителями должна состояться при любой погоде

Жители Новолипецка вместе со своим депутатом под дождем обсуждают конкретные проблемы домов и дворов.

Наряду со стратегическими сессиями, на которых жители Новолипецка выбирали приоритеты благоустройства района, депутат по 4-му избирательному округу Василий Литовкин проводит и традиционные встречи во дворах. В этом формате общения выясняются конкретные нужды дворов и домов.

20 июня даже сильный дождь не помешал такому разговору — на проспекте Мира, 18. Как заявил Василий Литовкин в начале встречи, если договорились, значит встреча должна состояться, при любой погоде.

Устроились под навесом тренажерной площадки. Даже как-то уютно получилось. 

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— У нас люди живут в прекрасном районе. Ни один, сколько я встреч провел, не сказал: «хочу уехать из этого района в новый!» Нет, говорят, что никуда не уедем. Им важно, чтобы здесь все облагораживалось, расширялось и строилось, — поделился своими наблюдениями Василий Литовкин. — Левый берег — это лучшие люди!

— Это здорово, что Левый берег продолжают приводить в порядок, — сказал руководитель дирекции по спецпроектам НЛМК, председатель президиума Фонда «Милосердие» Сергей Мельник, который пришел на встречу вместе с Литовкиным.

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— Чем больше делают для людей, тем больше радости. Мы живем один раз, хочется любоваться каждой мелочью, — поддержала разговор одна из жительниц дома.

Собственно говоря, встретились именно для того, чтобы Новолипецк стал еще лучше. Горожане рассказали депутату о своих проблемах.

— У нас кровля протекает, везде пишем письма, а толку никакого нет, — пожаловалась жительница дома №13 по проспекту Мира.

— Есть ли возможность установить лавочки возле дома? Раньше они у нас были, но их все сломали, — спросила ее соседка.

— В нашем доме № 29 на проспекте Мира постоянно в подвале стоит вода.

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Все обращения тут же брали на карандаш. Будут с ними работать.

Из дома №13 по проспекту Мира на встречу пришла целая делегация. Дом нуждается в капитальном ремонт, но он запланирован на 2035 год.

— Помогите нам передвинуть время капитального ремонта. Дом рассыпается! — попросила Людмила.

— Давайте отдельно встретимся по этому поводу, у меня есть юристы, которые займутся этим вопросом, — предложил Василий Литовкин. — Я обращусь во все инстанции.

Жильцы дома по проспекту Мира, 13 рассказали о заросшей бурьяном детской площадке. Территория юридически принадлежит нескольким собственниками, а фактически без пригляда.

Василий Литовкин рекомендовал жителям стать участниками городской программы «Мой двор».

На встрече к депутату не только обращались с просьбами, но и снова хвалили свой район. Те, кто давно живет на Новолипецке, его ценят.

— Какой парк нам построили шикарный и площадки детские почти в каждом дворе. У нас столько детей нет, сколько площадок наделано, — поблагодарила депутата Наталья.

Очевидно, если бы не ливень и непогода, встреча продлилась бы существенно дольше часа. Впрочем, она не последняя.

—  Все вопросы были записаны, я обязательно проработаю каждый и вернусь к вам с ответом, — сказал жителям Литовкин. 
Василий Литовкин
встреча с избирателями
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