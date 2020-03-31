Общество
сегодня, 11:01
Юрий Букреев: «Почему вы подвергаете опасности жизни ваших работников?»
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Сегодня утром управление Роспотребнадзора закрыло супермаркет строительных товаров и товаров для дома «Добрострой».
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Вчера, в первые будни, которые указом главы государства стали нерабочими в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, GOROD48 проверил, как на режим самоизоляции отреагировал бизнес и липчане. Оказалось, что ставшая нерабочей неделя не всех удержала дома, тем более, что некоторые предприниматели сделали медвежью услугу, открыв по привычке двери своих магазинов покупателям, не имея на то права. Среди нарушителей оказался супермаркет строительных товаров и товаров для дома «Добрострой» на Лебедянском шоссе.
Рубероид, сухие строительные смеси, обои, краска… Люди говорили, что дома полно работы, и упустить возможность сделать ремонт они не собираются
Однако нарушившие требования правительства РФ, утвердившего перечень товаров первой необходимости, не прошли мимо областного управления потребительского рынка и ценовой политики.
- «Добрострой» мы сегодня официально закроем. Ассортимент товара, который в нем продают, не является предметами первой необходимости, - жестко отреагировал на сигнал с места нарушения начальник этого ведомства Юрий Букреев.
И действительно, вчера «Добрострой» закрылся. А через некоторое время открылся вновь!
сегодня закрывать этот супермаркет выехала целая бригада из числа чиновников разных ведомств и полицейских
первым делом при содействии департамента транспорта мэрии два автобуса МУП «Липецкпассажиртранс» перекрыли подъезды к «Добрострою» со стороны Лебедянского шоссе
- Мы вчера все видели, какая у вас тут велась торговля. На имя вице-губернатора Дмитрия Аверова пришли соответствующие жалобы и обращения. И сегодня, как мы видим, магазин работает. Сколько у вас тут сейчас персонала? - обратился к директору магазина Антону Протапову начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев.
Из ответа директора «Добростроя» следовало, что 30 человек:
- Мы перешли на дистанционную торговлю. Видите, на кассах никого нет. Нет в зале и покупателей. Персонал работает на выдачу товара. У нас - огромное количество заказов. Если бы мы работали в обычном режиме, то персонала было бы втрое больше.
Уверенность директора «Добростроя» в своей правоте, кажется, поколебала решимость сотрудников Управления Роспотребнадзора по Липецкой области. Но Юрий Букреев подтолкнул их к решительный действиям после того, как ему предъявили дистанционный прибор для измерения температуры сотрудников супермаркета. Им оказался… строительный термометр!
- А ну-ка, померьте мне им температуру, - попросил одного из проверяющих Юрий Букреев.
Ему «выстрелили» в лоб и оказалось, что этот чиновник пришел на работу «мертвым»: по прибору у была температура в 32,7 °С. Но это еще цветочки. Ягодки были тогда, когда этот же прибор показал у одного из коллег начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики температуру в 27 градусов тепла!
тот самый термометр-пистолет
- Вы им неправильно пользуетесь, - прокомментировал анекдотичную ситуацию Антон Потапов. - По инструкции к результату измерения нужно добавить еще два процента.
Между тем у кашляющей сотрудницы магазина, работающей над дистанционным приемом заказов покупателей, строительный термометр показал температуру в 35 °С. Какой она была по факту, не знал никто.
- Почему вы подвергаете опасности жизнь ваших работников? - вышел из себя Юрий Букреев
Оказалось также, что у многих сотрудников магазина нет ни медицинских масок, ни даже строительных респираторов, хотя их работодатель должен был заранее обеспокоиться мерами защиты персонала, раз вывел людей на работу. После этого факта и случая с применением несертифицированного для медицинских целей прибора для измерения температуры заскрипела телега карательных органов. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора закрыли «Добрострой», составив на его директора сразу два протокола об административных правонарушениях, которые уже сегодня после обеда будут рассмотрены судом.
- Для нас очевидно, что магазин работает. На месте нарушения составлен протокол о приостановке его деятельности, составлен протокол о правонарушении по статье 6.3 КоАП в отношении юридического лица («нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Протокол будет передан в суд для решения вопроса о приостановке деятельности магазина на срок до 90 суток, - сообщил GOROD48 заместитель начальника областного управления Роспотребнадзора Сергей Ушаков.
теперь «Добрострой» выглядит так, как все ТЦ Липецка
Также сотрудники Роспотребнадзора уведомили директора «Добростроя» о том, что при продолжении работы магазина он может быть привлечен помимо административной еще и к уголовной ответственности.
В областной администрации уверены, что пример «Добростроя» должен стать наукой для всего бизнеса на период всеобщей самоизоляции, который введен с сегодняшнего дня по 14 апреля. Вчера GOROD48 сообщил, что администрация области значительно сократила список товаров первой необходимости, и теперь помимо продовольствия и медикаментов он состоит из 23 позиций:
1. Санитарно-гигиеническая маска
2. Антисептик для рук
3. Салфетки влажные
4. Салфетки сухие
5. Мыло туалетное
6. Мыло хозяйственное
7. Паста зубная
8. Щетка зубная
9. Бумага туалетная
10. Гигиенические прокладки
11. Стиральный порошок
12. Подгузники детские
13. Спички, коробок
14. Свечи
15. Пеленка для новорожденного
16. Шампунь детский
17. Крем от опрелостей детский
18. Бутылочка для кормления
19. Соска-пустышка
20. Бензин автомобильный
21. Дизельное топливо
22. Сжиженный природный газ
23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)
Таким образом, из опубликованного в минувшую субботу списка исчезли автозапчасти (в т.ч. шины и покрышки), электрооборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, товары для сада и огорода, строительные и отделочные материалы и инструменты, противопожарные товары, печатные СМИ, похоронные принадлежности, и даже очки и линзы.
Рубероид, сухие строительные смеси, обои, краска… Люди говорили, что дома полно работы, и упустить возможность сделать ремонт они не собираются
Однако нарушившие требования правительства РФ, утвердившего перечень товаров первой необходимости, не прошли мимо областного управления потребительского рынка и ценовой политики.
- «Добрострой» мы сегодня официально закроем. Ассортимент товара, который в нем продают, не является предметами первой необходимости, - жестко отреагировал на сигнал с места нарушения начальник этого ведомства Юрий Букреев.
И действительно, вчера «Добрострой» закрылся. А через некоторое время открылся вновь!
сегодня закрывать этот супермаркет выехала целая бригада из числа чиновников разных ведомств и полицейских
первым делом при содействии департамента транспорта мэрии два автобуса МУП «Липецкпассажиртранс» перекрыли подъезды к «Добрострою» со стороны Лебедянского шоссе
- Мы вчера все видели, какая у вас тут велась торговля. На имя вице-губернатора Дмитрия Аверова пришли соответствующие жалобы и обращения. И сегодня, как мы видим, магазин работает. Сколько у вас тут сейчас персонала? - обратился к директору магазина Антону Протапову начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев.
Из ответа директора «Добростроя» следовало, что 30 человек:
- Мы перешли на дистанционную торговлю. Видите, на кассах никого нет. Нет в зале и покупателей. Персонал работает на выдачу товара. У нас - огромное количество заказов. Если бы мы работали в обычном режиме, то персонала было бы втрое больше.
Уверенность директора «Добростроя» в своей правоте, кажется, поколебала решимость сотрудников Управления Роспотребнадзора по Липецкой области. Но Юрий Букреев подтолкнул их к решительный действиям после того, как ему предъявили дистанционный прибор для измерения температуры сотрудников супермаркета. Им оказался… строительный термометр!
- А ну-ка, померьте мне им температуру, - попросил одного из проверяющих Юрий Букреев.
Ему «выстрелили» в лоб и оказалось, что этот чиновник пришел на работу «мертвым»: по прибору у была температура в 32,7 °С. Но это еще цветочки. Ягодки были тогда, когда этот же прибор показал у одного из коллег начальника областного управления потребительского рынка и ценовой политики температуру в 27 градусов тепла!
тот самый термометр-пистолет
- Вы им неправильно пользуетесь, - прокомментировал анекдотичную ситуацию Антон Потапов. - По инструкции к результату измерения нужно добавить еще два процента.
Между тем у кашляющей сотрудницы магазина, работающей над дистанционным приемом заказов покупателей, строительный термометр показал температуру в 35 °С. Какой она была по факту, не знал никто.
- Почему вы подвергаете опасности жизнь ваших работников? - вышел из себя Юрий Букреев
Оказалось также, что у многих сотрудников магазина нет ни медицинских масок, ни даже строительных респираторов, хотя их работодатель должен был заранее обеспокоиться мерами защиты персонала, раз вывел людей на работу. После этого факта и случая с применением несертифицированного для медицинских целей прибора для измерения температуры заскрипела телега карательных органов. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора закрыли «Добрострой», составив на его директора сразу два протокола об административных правонарушениях, которые уже сегодня после обеда будут рассмотрены судом.
- Для нас очевидно, что магазин работает. На месте нарушения составлен протокол о приостановке его деятельности, составлен протокол о правонарушении по статье 6.3 КоАП в отношении юридического лица («нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Протокол будет передан в суд для решения вопроса о приостановке деятельности магазина на срок до 90 суток, - сообщил GOROD48 заместитель начальника областного управления Роспотребнадзора Сергей Ушаков.
теперь «Добрострой» выглядит так, как все ТЦ Липецка
Также сотрудники Роспотребнадзора уведомили директора «Добростроя» о том, что при продолжении работы магазина он может быть привлечен помимо административной еще и к уголовной ответственности.
В областной администрации уверены, что пример «Добростроя» должен стать наукой для всего бизнеса на период всеобщей самоизоляции, который введен с сегодняшнего дня по 14 апреля. Вчера GOROD48 сообщил, что администрация области значительно сократила список товаров первой необходимости, и теперь помимо продовольствия и медикаментов он состоит из 23 позиций:
1. Санитарно-гигиеническая маска
2. Антисептик для рук
3. Салфетки влажные
4. Салфетки сухие
5. Мыло туалетное
6. Мыло хозяйственное
7. Паста зубная
8. Щетка зубная
9. Бумага туалетная
10. Гигиенические прокладки
11. Стиральный порошок
12. Подгузники детские
13. Спички, коробок
14. Свечи
15. Пеленка для новорожденного
16. Шампунь детский
17. Крем от опрелостей детский
18. Бутылочка для кормления
19. Соска-пустышка
20. Бензин автомобильный
21. Дизельное топливо
22. Сжиженный природный газ
23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)
Таким образом, из опубликованного в минувшую субботу списка исчезли автозапчасти (в т.ч. шины и покрышки), электрооборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, товары для сада и огорода, строительные и отделочные материалы и инструменты, противопожарные товары, печатные СМИ, похоронные принадлежности, и даже очки и линзы.
42 6140
Танюша
Федя
председатель
Тишина
Лиса
Тишина
Сленин
Букрееву
Лиса
Мерседес