Вы расскажите нам о ляме, он со сколькими хоть нулями?

Итоги. Июнь.

Самая популярная новость июня, судя по количеству комментариев, о том, что случится в июле.. Нет ни одной ресурсной компании, которая бы не подняла ценник на свои услуги менее чем на 10%. Если вывести средний рост ценника на всю коммуналку, можно сказать, что в Липецке с июля плата за нее поднимется на 12%.Коммунальная тема актуальна для Липецка в любое время года. И ситуация с каждым годом усугубляется. Скромные инвестпрограммы ресурсных компаний не могут поспеть за деградацией сетей: на своем ежегодном отчете перед областным Советом, в этот раз прозвучавшем в июне, губернатор Игорь Артамонов сказал, что из-за того, что крупная энергетика находится в частных руках, он рассчитывает на помощь в ее модернизации со стороны федерального центра с разбивкой финансирования по годам. К тому же с 2022 года в ресурсных компаниях и у их подрядчиков жуткая нехватка рабочих рук. В итоге, в городе периодически случаются провалы на дорогах и тротуарах из-за подмытого грунта, как это было, наЭнергетики успевают разве что оперативно устранять порывы на главных улицах города, чего не скажешь о восстановлении порядка в местах работ. Так, только за преемницей «Квадры», компанией «РИР – Энерго», за 2024 год числятся 163 места просроченного восстановления благоустройства и уже 129 — за этот год. В итоге жители дома в центре Липецка, устав целый год смотреть на полузасыпанную раскопку,24 июня. В комментариях читателей под этим сообщением полно сарказма, ведь и год, и два года назад «Квадра» уже вскрывала Липовскую для замены гнилых труб. А завтра «РИР – Энерго» на ремонт сетей перекроети улицу Пролетарскую. Примечательно, что компания уже не сообщает о дате окончания работ.А теперь — о мусоре.: 1 сентября в связи с изменениями федерального законодательства «ЭкоПром» перестанет вывозить с контейнерных площадок ветки, бурьян и строительный мусор. Коммерческий директор регионального оператора по сбору и утилизации мусора Елена Евстратова предположила, что контейнерные площадки города зарастут мусором. Она же предложила обратиться к опыту Подмосковья, где успешно работает проект «Мегабак». Жители сносят весь негабарит, старую мебель, бытовую технику, ветки, строительный мусор, шины в специально отведенные места и сбрасывают их в несколько больших емкостей. Оттуда его забирают на переработку. Пойти по этому пути может и Липецк. По словам Евстратовой, компаниям, перерабатывающим такие отходы, важно поучать отдельно отсортированный мусор. Им проще самостоятельно вывезти сырье из нескольких точек, а не объезжать тысячу существующих контейнерных площадок.Что об этом думают в мэрии? Похоже, пока ничего, ведь присутствовавшие на обсуждении этой темы чиновники не сказали на этот счет ни слова. Единственной альтернативой утилизации травы, листвы, веток, шин, вещей и старой мебели член общественного Совета при спикере горсовета, экс-председатель департамента ЖКХ Евгений Лисаконов назвал строительство мусоросжигающего завода. Но, понятно, что к сентябрю такой завод не построят.Тем временем: большинство пластиковых бачков, бесплатно розданных «ЭкоПромом» жителям улицы Зои Космодемьянской, украли. Лихорадит и СНТ: в их бункеры и баки сбрасывают мусор все, кому не лень. GOROD48 посмотрел на эту беду на примере «Металлурга-3», крупнейшего в стране садоводства, в котором устали платить за чужой мусор. На две контейнерные площадки отовсюду свозят все:. Если хлама становится с избытком, площадки превращаются в стихийные свалки. Всякий раз вывозить такой мусор для садоводств накладно, ведь это оплачивается за счет взносов членов товарищества.Мусорные свалки наряду с отсутствием централизованной канализации и отходами жизнедеятельности животных стали главными угрозами воде, которую пьют горожане.. Об этом в горсовете заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Владимир Коротков. Главная беда воды из-под крана — нитраты. Так, при верхней норме содержания нитратов в объеме 45 миллиграмм на литр в 2011-2013 годах не было выявлено ни одной пробы с такой концентрацией, а в 2022-2024 годах уже каждая третья проба была с нитратами в 40 миллиграмм и выше! По словам главного санитарного врача региона, при выходе из строя хотя бы двух водозаборов из существующих 15 в Липецке случится катастрофа.А еще в июне мы рассказали о всей цепочке загрязнения реки Воронеж,(что, впрочем, не помешало мэрии найти подрядчика на благоустройство сокольского пляжа — летом там должны появиться).В публикациимы снова коснулись темы специфического заработка на нерешаемой десятилетиями проблеме канализования районов частной застройки. Жидкие бытовые отходы, как называют содержимое АС-машин, а попросту фекалии, попадают в том числе в давно агонизирующую, если уже не в полностью погибшую реку Липовку, давшую название нашему городу.— прокуратура в который раз отобрала пробы того, что находится в русле, и, наверно, вряд ли найдет в них воду. Свою проверку проведет и министерство природных ресурсов и экологии региона. Вопрос: кого поймали за руку и наказали за превращение Липовки в сточную канаву?— Еще лет 10 назад вода была более-менее чистая, было много уток, выдр, лягушек. Но последние несколько лет жесть что делается с рекой, и никому дела нет. Все погибло в несчастной реке. Но никто за это не отвечает! — возмутиласьА вы помните, что 9 июня в Липецке? У нас тогда было +33,6 градуса! Но с 13 числа мы будто попали в конец сентября-начало октября. Дожди, ветра, холод. Среднесуточные температуры падали ниже нормы. Ночью столбик термометра опускался до +6! Но, несмотря на холод, 18 июня в реке Воронеж. С начала купального сезона это третья смерть на воде.Кстати, 21 июня была самая короткая ночь в этом году. А 22-го мы прожили самый длинный день в году. По-осеннему холодный, с дождями. В середине месяца мы спросили липчан:Далеко не все ответили на этот вопрос утвердительно. Кто-то работает, кто-то сдает экзамены и лета еще не заметил. Дни мелькают слишком быстро! А ведь каждый день уникален. Он больше никогда не повторится.— Время нам немало дает, но оно же у нас все и отнимает, — точно заметилаНе успел глава Липецка высоко оценитьна пяти конечных автобусных остановках, что позволит закрыть туалетную тему на общественном транспорте, как один из них, в «Университетском», атаковала «ГАЗель». 18 июня, в которой в это время находилась 71-летняя работница клининговой компании. Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.Странная история случилась при ремонте улицы Стаханова в Липецке:. Оказалось, в мэрии еще надеются, что по этим полосам проложат новую трамвайную ветку. Однако концессионер уже заявил о том, что денег на реализацию всего проекта модернизации трамвайной сети у него нет. Поэтому «Мовиста» хочет отказаться от строительства новой ветки длиной 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова до Воронежского шоссе. Это предложение глава Липецка Роман Ченцов не принял. Пока он настаивает на сохранении изначальных планов модернизации трамвайной сети.В 2023-24 годах эта компания получила из бюджета порядка 4 млрд рублей на концессию, предполагающей к 31 декабря этого года реконструкцию депо и закупку 46 трамваев, завершение реконструкции 40,8 км трамвайных путей, модернизации контактной сети, прокладку той самой новой ветки через спальный Юго-Запад. Пока же концессионер лишь купил трамваи. Из них только шесть бегают по единственной обновленной ветке — укороченному маршруту-«двойке». Перекладка веток по остальным маршрутам находится на разных этапах, которые не будут завершены к концу года. Кстати, выяснилось, что. Но случится это лишь при сохранении существующего договора неизменным.А еще в Липецке, в то время как в прошлом в разных районах города установили 35 таких павильонов. Почему так мало? Потому, что в мэрии с оглядкой на непростые времена экономят каждую копейку. Муниципалитет живет по принципу не до жиру, быть бы живу.Вот другой пример экономии:. Плюс «никто не хочет работать за МРОТ». Между тем на балансе департамента развития территории находятся 8 000 единиц спортивного оборудования, более половины которого отработали установленные сроки эксплуатации. Помочь решить проблему сможет, по мнению чиновников, завершение инвентаризации дворовых территорий в городе. В июле этого года обещано завершить этот многолетний проект, начатый еще при мэре Гулевском. Тогда появится понимание того, кому отвечать за сохранность тренажеров, качелей и турников. А вот еще один пример:, но таких денег у мэрии сейчас нет.В то же время Роман Ченцов получил от губернатора. Депутат Евгений Павлов поинтересовался, почему в этот список попал 19-й микрорайон, инфраструктуру которого обновляли мэре Гулевском? Прочему под апгрейд не попали старые районы, которым по 50 лет и больше? Из ложи чиновников ему ответили, что выбор районов для комплексного благоустройства, предполагающего ремонт дорог и тротуаров большими картами, обновление озеленения и уличного освещения определили в мэрии на основании ряда приоритетов, в том числе количестве жалоб живущих в них горожан.— Ну, пусть они живут лучше всех! — капитулировал Евгений Павлов.А еще в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьскому мосту, который, по существующему проекту, должен стать клоном действующего: две трамвайные ветки, четырехполосная дорога с тротуарами.— сказал начальник МКУ «Управление строительства Липецка» Владимир Поваляев (по нынешним ценам новый мост обошелся бы в сумму, превышающую семь миллиардов рублей).Зато нашлись деньги для ремонта памятников.: нынешний, сделанный в советское время из смеси шлака и бетона, не держит веса гранитной облицовки. Начальная цена контракта — 6,8 млн рублей.. Тому самому, кто сейчас капитально ремонтирует мозаичный подземный переход у Нижнего парка. Предприниматель выиграл торги, снизив начальную цену в 125-миллионнов до 112,4 миллиона.Мэрия объявила о поиске подрядчика, которому к 15 сентября нужно построить детскую площадку в центре Нижнего парка на месте демонтированного кафе, построенного из списанных морских контейнеров.. Появятся, но в указанное ли в контракте время? Напомним, что к концу осени за «влеткой»с 11 аттракционами. Сдадут? А еще к концу лета вместо аварийного моста. Чтобы по ней 1 сентября в школы пошли дети Коллективки. Пойдут?Приближается День города. Мы спросили прохожих:Липу — такой ответ был самым популярным. На втором месте — стела Петру Первому на Петровском спуске. Третье разделили люди, самолеты, минеральная вода и площадь Победы. К эту набору остроумные читатели GOROD48 добавили Новолипецкий комбинат, Центральный рынок, уже покойного попрошайку Артурчика, «знаменитое липецкое кумовство» и «Квадру» с ее раскопками. Кстати,. Так что скоро у нас появится еще одна причина гордости за родной город. И еще у нас будет свой медицинский вуз в бывшем ЦУМе! Который в начале июня получил государственную аккредитацию.В июне. 31-летнего однокашника по МГИМО председателя областного Совета Владимира Серикова, успевшего на него еще и поработать в должности заместителя гендиректора АО «Энергия», единогласно избрала сессия горсовета. Жабин начал исполнять обязанности мэра Ельца в апреле — прежний глава города Евгений Боровских ушел в отставку в связи с переходом на должность и.о. регионального бизнес-омбудсмена.Случились кадровые перестановки и в липецкой мэрии, и в правительстве области. В мэриипоявился 45-летний Александр Суворин, до этого возглавлявший МБУ «Благоустройство города» в Лисках. А 39-летняя вице-мэр Липецка Светлана Яковлева заняла. На эту новость живо реагировали:— А кто у нас министр иностранных дел? — спросил— А министра внешней политики куда дели? — удивился— А на федеральном уровне есть министр внутренней политики российского государства? — поинтересовалсяКстати, бывший министр региональной безопасности Липецкой области. Сводный отряд МЧС проверил и очистил от 1801 взрывоопасного предмета около 390 гектаров полей в районе Копцевых Хуторов. В нашем регионе спасатели работали с 27 апреля. А еще в ночь на 2 июня в нашем небеПри этом налете пострадал житель Лебедяни., где у него диагностировали порезы осколками стекла колена, руки и головы. В Лебедяни при отражении атаки пострадали частные дома. Их жильцам окажут помощь в их восстановлении. Кстати,. Требования касаются фотографий, видео и текстовых публикаций в СМИ, мессенджерах, соцсетях. За нарушение запрета физическим лицам грозит штраф до 30 тысяч рублей, юридическим — до 300 тысяч рублей.В июне нас приучили жить без мобильного интернета. По рекомендации Минобороны. Порой его не бывает с утра до вечера, и город вернулся в досмартфонную эпоху. К ставшей популярной публикацииоставили под 250 комментариев.А еще кое-кого возмутила информация о том, что, если им нужно выйти к автобусу. В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства на критику ответили, что это — требование федерального закона о транспортной безопасности.— Безопасность — это круто! Но на ближайшей остановке автобус останавливается и заходи кто хошь. Хоть Басаев, хоть Бен Ладен))) — усмехнулся