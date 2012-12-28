Жительница Усмани потеряла почти 2 миллиона рублей в результате многоходовой мошеннической схемы
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27 минут назад
Вы расскажите нам о ляме, он со сколькими хоть нулями?
Итоги. Июнь.
Живём мы в общем-то неплохо:
капуста есть вон и картоха
Коммунальная тема актуальна для Липецка в любое время года. И ситуация с каждым годом усугубляется. Скромные инвестпрограммы ресурсных компаний не могут поспеть за деградацией сетей: на своем ежегодном отчете перед областным Советом, в этот раз прозвучавшем в июне, губернатор Игорь Артамонов сказал, что из-за того, что крупная энергетика находится в частных руках, он рассчитывает на помощь в ее модернизации со стороны федерального центра с разбивкой финансирования по годам. К тому же с 2022 года в ресурсных компаниях и у их подрядчиков жуткая нехватка рабочих рук. В итоге утечки воды не устраняются месяцами, в городе периодически случаются провалы на дорогах и тротуарах из-за подмытого грунта, как это было у кукольного театра, на улицах Меркулова и Студеновской.
Энергетики успевают разве что оперативно устранять порывы на главных улицах города, чего не скажешь о восстановлении порядка в местах работ. Так, только за преемницей «Квадры», компанией «РИР – Энерго», за 2024 год числятся 163 места просроченного восстановления благоустройства и уже 129 — за этот год. В итоге жители дома в центре Липецка, устав целый год смотреть на полузасыпанную раскопку, весело отметили ее день рождения.
24 июня «Часть улицы Липовской перекрыли для ремонта теплотрассы». В комментариях читателей под этим сообщением полно сарказма, ведь и год, и два года назад «Квадра» уже вскрывала Липовскую для замены гнилых труб. А завтра «РИР – Энерго» на ремонт сетей перекроет улицу Неделина у Центрального рынка и улицу Пролетарскую. Примечательно, что компания уже не сообщает о дате окончания работ.
А теперь — о мусоре. «В Липецком горсовете вспомнили Грету Тунберг в связи возможным мусорным коллапсом»: 1 сентября в связи с изменениями федерального законодательства «ЭкоПром» перестанет вывозить с контейнерных площадок ветки, бурьян и строительный мусор. Коммерческий директор регионального оператора по сбору и утилизации мусора Елена Евстратова предположила, что контейнерные площадки города зарастут мусором. Она же предложила обратиться к опыту Подмосковья, где успешно работает проект «Мегабак». Жители сносят весь негабарит, старую мебель, бытовую технику, ветки, строительный мусор, шины в специально отведенные места и сбрасывают их в несколько больших емкостей. Оттуда его забирают на переработку. Пойти по этому пути может и Липецк. По словам Евстратовой, компаниям, перерабатывающим такие отходы, важно поучать отдельно отсортированный мусор. Им проще самостоятельно вывезти сырье из нескольких точек, а не объезжать тысячу существующих контейнерных площадок.
Что об этом думают в мэрии? Похоже, пока ничего, ведь присутствовавшие на обсуждении этой темы чиновники не сказали на этот счет ни слова. Единственной альтернативой утилизации травы, листвы, веток, шин, вещей и старой мебели член общественного Совета при спикере горсовета, экс-председатель департамента ЖКХ Евгений Лисаконов назвал строительство мусоросжигающего завода. Но, понятно, что к сентябрю такой завод не построят.
Тем временем «В Липецке появились самодельные контейнеры для сбора мусора»: большинство пластиковых бачков, бесплатно розданных «ЭкоПромом» жителям улицы Зои Космодемьянской, украли. Лихорадит и СНТ: в их бункеры и баки сбрасывают мусор все, кому не лень. GOROD48 посмотрел на эту беду на примере «Металлурга-3», крупнейшего в стране садоводства, в котором устали платить за чужой мусор. На две контейнерные площадки отовсюду свозят все: от диванов и окон до манекенов и веток. Если хлама становится с избытком, площадки превращаются в стихийные свалки. Всякий раз вывозить такой мусор для садоводств накладно, ведь это оплачивается за счет взносов членов товарищества.
Скажите, есть ли нормативы
на ваши эти нарративы?
Мусорные свалки наряду с отсутствием централизованной канализации и отходами жизнедеятельности животных стали главными угрозами воде, которую пьют горожане. «Липецку срочно нужен резервный источник питьевой воды». Об этом в горсовете заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Владимир Коротков. Главная беда воды из-под крана — нитраты. Так, при верхней норме содержания нитратов в объеме 45 миллиграмм на литр в 2011-2013 годах не было выявлено ни одной пробы с такой концентрацией, а в 2022-2024 годах уже каждая третья проба была с нитратами в 40 миллиграмм и выше! По словам главного санитарного врача региона, при выходе из строя хотя бы двух водозаборов из существующих 15 в Липецке случится катастрофа.
А еще в июне мы рассказали о всей цепочке загрязнения реки Воронеж, купаться в которой в пределах Липецка не рекомендует Роспотребнадзор (что, впрочем, не помешало мэрии найти подрядчика на благоустройство сокольского пляжа — летом там должны появиться футбольное поле и детская площадка).
В публикации «Вонь стоит отвратительная: черные ассенизаторы сливают отходы» мы снова коснулись темы специфического заработка на нерешаемой десятилетиями проблеме канализования районов частной застройки. Жидкие бытовые отходы, как называют содержимое АС-машин, а попросту фекалии, попадают в том числе в давно агонизирующую, если уже не в полностью погибшую реку Липовку, давшую название нашему городу. «Опять побелела и завоняла» — прокуратура в который раз отобрала пробы того, что находится в русле, и, наверно, вряд ли найдет в них воду. Свою проверку проведет и министерство природных ресурсов и экологии региона. Вопрос: кого поймали за руку и наказали за превращение Липовки в сточную канаву?
— Еще лет 10 назад вода была более-менее чистая, было много уток, выдр, лягушек. Но последние несколько лет жесть что делается с рекой, и никому дела нет. Все погибло в несчастной реке. Но никто за это не отвечает! — возмутилась Фффф.
Бюстгальтер, майку, блузку, кофту
под куртку с мехом — и делов-то!
А вы помните, что 9 июня в Липецке был побит температурный рекорд 1948 года? У нас тогда было +33,6 градуса! Но с 13 числа мы будто попали в конец сентября-начало октября. Дожди, ветра, холод. Среднесуточные температуры падали ниже нормы. Ночью столбик термометра опускался до +6! Но, несмотря на холод, 18 июня в реке Воронеж «На Соколе утонул мужчина». С начала купального сезона это третья смерть на воде.
Кстати, 21 июня была самая короткая ночь в этом году. А 22-го мы прожили самый длинный день в году. По-осеннему холодный, с дождями. В середине месяца мы спросили липчан: «Вы заметили, что уже прошли две недели лета?» Далеко не все ответили на этот вопрос утвердительно. Кто-то работает, кто-то сдает экзамены и лета еще не заметил. Дни мелькают слишком быстро! А ведь каждый день уникален. Он больше никогда не повторится.
— Время нам немало дает, но оно же у нас все и отнимает, — точно заметила Зося.
И на одной доедем лыже —
не пальцем деланные мы же!
Не успел глава Липецка высоко оценить новые модули отдыха для водителей на пяти конечных автобусных остановках, что позволит закрыть туалетную тему на общественном транспорте, как один из них, в «Университетском», атаковала «ГАЗель». 18 июня грузовичок буквально снес легкую конструкцию из сэндвич-панелей, в которой в это время находилась 71-летняя работница клининговой компании. Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Странная история случилась при ремонте улицы Стаханова в Липецке: на ней оставили две полосы старого асфальта. Оказалось, в мэрии еще надеются, что по этим полосам проложат новую трамвайную ветку. Однако концессионер уже заявил о том, что денег на реализацию всего проекта модернизации трамвайной сети у него нет. Поэтому «Мовиста» хочет отказаться от строительства новой ветки длиной 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова до Воронежского шоссе. Это предложение глава Липецка Роман Ченцов не принял. Пока он настаивает на сохранении изначальных планов модернизации трамвайной сети.
В 2023-24 годах эта компания получила из бюджета порядка 4 млрд рублей на концессию, предполагающей к 31 декабря этого года реконструкцию депо и закупку 46 трамваев, завершение реконструкции 40,8 км трамвайных путей, модернизации контактной сети, прокладку той самой новой ветки через спальный Юго-Запад. Пока же концессионер лишь купил трамваи. Из них только шесть бегают по единственной обновленной ветке — укороченному маршруту-«двойке». Перекладка веток по остальным маршрутам находится на разных этапах, которые не будут завершены к концу года. Кстати, выяснилось, что «Компания «Мовиста» будет платить по 10 000 рублей за каждый день просрочки трамвайной концессии». Но случится это лишь при сохранении существующего договора неизменным.
А еще в Липецке обновят всего четыре остановки, в то время как в прошлом в разных районах города установили 35 таких павильонов. Почему так мало? Потому, что в мэрии с оглядкой на непростые времена экономят каждую копейку. Муниципалитет живет по принципу не до жиру, быть бы живу.
Вот другой пример экономии: «На обновление спортивных площадок в Липецке нужны 190 миллионов. Но пока есть в 190 раз меньше». Плюс «никто не хочет работать за МРОТ». Между тем на балансе департамента развития территории находятся 8 000 единиц спортивного оборудования, более половины которого отработали установленные сроки эксплуатации. Помочь решить проблему сможет, по мнению чиновников, завершение инвентаризации дворовых территорий в городе. В июле этого года обещано завершить этот многолетний проект, начатый еще при мэре Гулевском. Тогда появится понимание того, кому отвечать за сохранность тренажеров, качелей и турников. А вот еще один пример: «На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей», но таких денег у мэрии сейчас нет.
В то же время Роман Ченцов получил от губернатора 100 млн рублей на комплексное благоустройство микрорайонов №№ 16, 19, 20, 21, 23. Депутат Евгений Павлов поинтересовался, почему в этот список попал 19-й микрорайон, инфраструктуру которого обновляли мэре Гулевском? Прочему под апгрейд не попали старые районы, которым по 50 лет и больше? Из ложи чиновников ему ответили, что выбор районов для комплексного благоустройства, предполагающего ремонт дорог и тротуаров большими картами, обновление озеленения и уличного освещения определили в мэрии на основании ряда приоритетов, в том числе количестве жалоб живущих в них горожан.
— Ну, пусть они живут лучше всех! — капитулировал Евгений Павлов.
А еще в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьскому мосту, который, по существующему проекту, должен стать клоном действующего: две трамвайные ветки, четырехполосная дорога с тротуарами. «Будут деньги, будем строить» — сказал начальник МКУ «Управление строительства Липецка» Владимир Поваляев (по нынешним ценам новый мост обошелся бы в сумму, превышающую семь миллиардов рублей).
— У вас топорная работа, —
сказал Раскольникову кто-то
Зато нашлись деньги для ремонта памятников. «Мужика с полотенцем» переставят на новый постамент»: нынешний, сделанный в советское время из смеси шлака и бетона, не держит веса гранитной облицовки. Начальная цена контракта — 6,8 млн рублей. «Обновлять мемориал на площади Героев в Липецке доверят предпринимателю Владимиру Пальчикову». Тому самому, кто сейчас капитально ремонтирует мозаичный подземный переход у Нижнего парка. Предприниматель выиграл торги, снизив начальную цену в 125-миллионнов до 112,4 миллиона.
Мэрия объявила о поиске подрядчика, которому к 15 сентября нужно построить детскую площадку в центре Нижнего парка на месте демонтированного кафе, построенного из списанных морских контейнеров. «В Нижнем парке появятся «Пенёк» и «Альпы». А еще глюкофон и тумбадорас». Появятся, но в указанное ли в контракте время? Напомним, что к концу осени за «влеткой» у Нижнего парка должна быть сдана первая очередь «Петропарка» с 11 аттракционами. Сдадут? А еще к концу лета вместо аварийного моста на Соколе нужно построить насыпь. Чтобы по ней 1 сентября в школы пошли дети Коллективки. Пойдут?
Приближается День города. Мы спросили прохожих: «Что вы считаете символом Липецка?» Липу — такой ответ был самым популярным. На втором месте — стела Петру Первому на Петровском спуске. Третье разделили люди, самолеты, минеральная вода и площадь Победы. К эту набору остроумные читатели GOROD48 добавили Новолипецкий комбинат, Центральный рынок, уже покойного попрошайку Артурчика, «знаменитое липецкое кумовство» и «Квадру» с ее раскопками. Кстати, «Зеленый театр в Нижнем парке передадут под выставку достижений Липецкой области». Так что скоро у нас появится еще одна причина гордости за родной город. И еще у нас будет свой медицинский вуз в бывшем ЦУМе! Который в начале июня получил государственную аккредитацию.
В июне «Вячеслав Жабин стал мэром Ельца». 31-летнего однокашника по МГИМО председателя областного Совета Владимира Серикова, успевшего на него еще и поработать в должности заместителя гендиректора АО «Энергия», единогласно избрала сессия горсовета. Жабин начал исполнять обязанности мэра Ельца в апреле — прежний глава города Евгений Боровских ушел в отставку в связи с переходом на должность и.о. регионального бизнес-омбудсмена.
Случились кадровые перестановки и в липецкой мэрии, и в правительстве области. В мэрии на должности председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства появился 45-летний Александр Суворин, до этого возглавлявший МБУ «Благоустройство города» в Лисках. А 39-летняя вице-мэр Липецка Светлана Яковлева заняла кресло регионального министра внутренней политики. На эту новость живо реагировали:
— А кто у нас министр иностранных дел? — спросил КОМДИВ.
— А министра внешней политики куда дели? — удивился Министр аттракционов.
— А на федеральном уровне есть министр внутренней политики российского государства? — поинтересовался Простите.
Кстати, бывший министр региональной безопасности Липецкой области Игорь Гречуха стал чиновником аппарата президента в Калуге.
Жалко, что в России запретили мат —
объяснять доступно сузился формат
«29 спасателей получили награды за ликвидацию последствий налетов БПЛА на липецкий аэродром». Сводный отряд МЧС проверил и очистил от 1801 взрывоопасного предмета около 390 гектаров полей в районе Копцевых Хуторов. В нашем регионе спасатели работали с 27 апреля. А еще в ночь на 2 июня в нашем небе было уничтожено 27 БПЛА. При этом налете пострадал житель Лебедяни. 62-летний мужчина обратился в больницу, где у него диагностировали порезы осколками стекла колена, руки и головы. В Лебедяни при отражении атаки пострадали частные дома. Их жильцам окажут помощь в их восстановлении. Кстати, «Областной оперштаб запретил публикацию информации о пролетах БПЛА и нанесенных ими ущербе». Требования касаются фотографий, видео и текстовых публикаций в СМИ, мессенджерах, соцсетях. За нарушение запрета физическим лицам грозит штраф до 30 тысяч рублей, юридическим — до 300 тысяч рублей.
В июне нас приучили жить без мобильного интернета. По рекомендации Минобороны. Порой его не бывает с утра до вечера, и город вернулся в досмартфонную эпоху. К ставшей популярной публикации «Без мобильного интернета: такси на окраинах, самокаты на приколе, наличные вместо карт» оставили под 250 комментариев.
А еще кое-кого возмутила информация о том, что «На автостанции «Сокол» у провожающих требуют пропуск», если им нужно выйти к автобусу. В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства на критику ответили, что это — требование федерального закона о транспортной безопасности.
— Безопасность — это круто! Но на ближайшей остановке автобус останавливается и заходи кто хошь. Хоть Басаев, хоть Бен Ладен))) — усмехнулся Закон и порядок.
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