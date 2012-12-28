На автостанции «Сокол» у провожающих требуют пропуск

Таковы требования безопасности.

Липчанка пожаловалась GOROD48 на странные, по ее мнению, правила, с которыми она столкнулась на автостанции «Сокол», когда провожала мать на автобус. Женщину пустили на перрон, только после того, как она оформила пропуск.«Меня отправили в диспетчерскую, где я заполнила какое-то заявление, и мне выдали данную форму. Когда я спросила, что это вообще такое? Мне ответили — все вопросы в департамент транспорта Липецка! И данный документ обратно надо вернуть к диспетчеру! Хочется уточнить, где такое прописано, что нельзя провожать родственников в автостанции «Сокол», по какому закону они работают?», — спросила горожанка.В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что на автостанцию «Сокол» распространяется действие Федерального закона «О транспортной безопасности» и постановления правительства «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности».Согласно этим документам, пройти на перрон можно предъявив билет или пропуск. Пропуск может быть разовым или постоянным. Для его получения необходимо заполнить заявление, предоставленное сотрудниками автостанции.Стоит отметить, что за нарушение требований транспортной безопасности, в частности для физических лиц предусмотрена административная ответственность.