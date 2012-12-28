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1695
сегодня, 13:32
23

На автостанции «Сокол» у провожающих требуют пропуск

Таковы требования безопасности.

Липчанка пожаловалась GOROD48 на странные, по ее мнению, правила, с которыми она столкнулась на автостанции «Сокол», когда провожала мать на автобус. Женщину пустили на перрон, только после того, как она оформила пропуск.

«Меня отправили в диспетчерскую, где я заполнила какое-то заявление, и мне выдали данную форму. Когда я спросила, что это вообще такое? Мне ответили — все вопросы в департамент транспорта Липецка! И данный документ обратно надо вернуть к диспетчеру! Хочется уточнить, где такое прописано, что нельзя провожать родственников в автостанции «Сокол», по какому закону они работают?», — спросила горожанка.

В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что на автостанцию «Сокол» распространяется действие Федерального закона «О транспортной безопасности» и постановления правительства «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности».

Согласно этим документам, пройти на перрон можно предъявив билет или пропуск. Пропуск может быть разовым или постоянным. Для его получения необходимо заполнить заявление, предоставленное сотрудниками автостанции.

Стоит отметить, что за нарушение требований транспортной безопасности, в частности для физических лиц предусмотрена административная ответственность.
транспорт
безопасность
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Комментарии (23)

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Сначала новые
путешественник
7 минут назад
На ростовском вокзале давно такое. И никто не протестует. Брат меня провожал, сказал, минутку, сейчас пропуск оформлю. Минутное дело: показал паспорт, пропуск выдали. А у нас привыкли как по своему огороду всюду шлындать.
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Викторм
11 минут назад
Кто-то повадился писать под моим именем.
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митяй
16 минут назад
как здорово,скоро каждому жителю справку дадут,как уголовнику из тюрьмы,такие нравы,а то сбежите на загнивающий запад.возращение в прошлое.
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Дед
23 минуты назад
Буду требовать у своей бабки пропуск на посещения туалета пока не даст на чекушку не пущу !
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Гостья
27 минут назад
Вот никогда не угодишь нашему народу. Всё всегда не так. А случись что, начали бы сетовать, что не побеспокоились о мерах безопасности. На центральном автовокзале уже давно на перрон просто так не пускают. Если куда-то отправляешься-предоставь билет. А здесь, как из каменного века.
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да уж
32 минуты назад
В чера в Грязях провожали на поезд в южном направлении.Провожающих отнести вещи в вагон не пускают.
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Эксперт
32 минуты назад
Так держать безопасность превыше всего.
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Партработник
56 минут назад
Что опять не так? Вы живёте в самой лучшей стране мира, а остальные вам зааидуют.
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Хо
сегодня, 14:08
Транспортная безопасность, гойворите? У вас мосты взрывают, а вы аусвайсиками балуетесь.
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Олег
сегодня, 14:07
Нечего посторонним на персоне делать !
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