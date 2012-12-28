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сегодня, 10:57
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Буян из «Елецкого» задержан: полицейские устанавливают его мотивы
Мужчине 27 лет. Он живет в том же доме, с балкона которого бросал мебель.
«Нарушитель доставлен в отдел полиции № 2 УМВД России по Липецку. Сотрудникам полиции предстоит установить мотивы деяния, а также сумму причинённого ущерба», — сообщает областное управление МВД.
Известно, что мужчина живет в том же доме, с балкона которого бросал мебель.
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