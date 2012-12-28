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355
сегодня, 12:19
6

У кукольного театра провалился новый тротуар

Новый асфальт не прослужил и двух лет — в 2023 году его поверх реконструированной теплотрассы уложил подрядчик «Квадры».

У кукольного театра в Липецке провалился тротуар. Стоит заметить, новый. В 2023 году его обустроили поверх реконструированной теплотрассы «Квадры».

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Провал мог образоваться по двум причинам: подмыва грунта водой или же недостаточно уплотненного слоя песка и щебня поверх теплотрассы, связавшей Привокзальную котельную с тепловой камерой у остановки «Быханов сад». Первая причина исключена — порывов новой теплотрассы с 25-летней строительной гарантией на этом месте не было. Остается вторая причина: реконструкцию этого участка теплотрассы подрядчик «Квадры» заканчивал глубокой осенью, когда уже были заморозки.

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Кто вернет новому тротуару его прежний вид? Этот вопрос мы адресовали пресс-службе мэрии.

Нам ответили, что к ремонту провала уже приступила та же подрядная организация, которая и перекладывала теплоцентраль два года назад. Восстановительные работы она проведет бесплатно — в рамках своих гарантийных обязательств. Провал раскопают, засыплют щебнем, утрамбуют и заасфальтируют.
благоустройство
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
...
22 минуты назад
Кто принимал работу? Наказать хорошим рублем!!
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МММ
10 минут назад
Все верно!!!!
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Житель
39 минут назад
Там клад! Будут теперь искать 2 года
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ЛТЗ
42 минуты назад
У 25 школы такая же ситуация провалу же неделя
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Умный
50 минут назад
Эка новость!Как будто первый раз!
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На Барашева
56 минут назад
И года не продержался асфальт после полной реконструкции теплотрассы
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