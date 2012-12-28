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Общество
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сегодня, 12:19
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У кукольного театра провалился новый тротуар
Новый асфальт не прослужил и двух лет — в 2023 году его поверх реконструированной теплотрассы уложил подрядчик «Квадры».
Провал мог образоваться по двум причинам: подмыва грунта водой или же недостаточно уплотненного слоя песка и щебня поверх теплотрассы, связавшей Привокзальную котельную с тепловой камерой у остановки «Быханов сад». Первая причина исключена — порывов новой теплотрассы с 25-летней строительной гарантией на этом месте не было. Остается вторая причина: реконструкцию этого участка теплотрассы подрядчик «Квадры» заканчивал глубокой осенью, когда уже были заморозки.
Кто вернет новому тротуару его прежний вид? Этот вопрос мы адресовали пресс-службе мэрии.
Нам ответили, что к ремонту провала уже приступила та же подрядная организация, которая и перекладывала теплоцентраль два года назад. Восстановительные работы она проведет бесплатно — в рамках своих гарантийных обязательств. Провал раскопают, засыплют щебнем, утрамбуют и заасфальтируют.
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