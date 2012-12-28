В понедельник перекрывается часть улицы Неделина у Центрального рынка

На улице начнутся аварийные работы энергетиков.

С 30 июня и до окончания работ будет ограничено движение на участке улицы Неделина у Центрального рынка.«Перекрытие связано с аварийными работами на сетях теплоснабжения», — сообщили в администрации Липецка.