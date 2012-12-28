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Общество
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сегодня, 12:14
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В понедельник перекрывается часть улицы Неделина у Центрального рынка
На улице начнутся аварийные работы энергетиков.
«Перекрытие связано с аварийными работами на сетях теплоснабжения», — сообщили в администрации Липецка.
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