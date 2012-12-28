В отношении начальника управления строительства мэрии Липецка возбуждено уголовное дело
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Происшествия
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32 минуты назад
64-летний водитель погиб в селе Двуречки
Мужчина врезался в столб.
Вчера в дорожных авариях ещё четыре человека получили травмы.
В Липецке с места столкновения «ГАЗели» и «Пежо» была госпитализирована 42-летняя пассажирка легкового автомобиля. Авария, как уточняет Госавтоинспекция, произошла около половины седьмого вечера. За рулём «ГАЗели» находился 56-летний водитель, а «Пежо», на который завалился фургон, управлял 24-летний парень.
41-летний мужчина — водитель автомобиля «Лада Искра» — оказался в больнице после двойного столкновения на Пушкарской в Ельце. По данным Госавтоинспекции, с «Ладой Искрой» столкнулась «Лада Гранта», и от удара «Искра» отлетела в «Митсубиси».
Также 24 сентября автоинспекторы зарегистрировали 19 столкновений автомобилей, которые обошлись без пострадавших.
«На территории Липецкой области выявлены 4956 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены три водителя, за неиспользование ремней безопасности — 353.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4636 случаев, в том числе превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, использование телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 112 нарушений», — говорится в суточной сводке дорожной обстановки.
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