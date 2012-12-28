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Общество
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сегодня, 15:50
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Памятник Ленину на Сокол вернут не скоро
Ему требуется длительная реставрация.
В обкоме КПРФ GOROD48 рассказали, что реставрация затянулась — фигура Ленина была в очень плохом состоянии. Когда реставрация закончится, пока не известно.
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