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Происшествия
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сегодня, 09:17
ПВО ликвидировала воздушные цели над Липецкой областью
Ночью в области вводились режимы «Угроза атаки БПЛА» и «Ракетная опасность».
Всего с 20:00 воскресенья до 08:00 понедельника над 26 регионами России, включая Липецкую область, а также над акваториями Черного и Азовского морей, дежурными средствами ПВО перехвачены 254 БПЛА.
Красный уровень «Угроза атаки БПЛА» объявлялся в Ельце, Елецком, Долгоруковском, Становлянском, Измалковском, Задонском, Тербунском, Хлевенском и Воловском муниципальных округах. Затем на территории всей области вводился режим ракетной опасности и объявлялась воздушная тревога. В 08:26 все уровни тревоги сняты.
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