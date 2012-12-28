ПВО ликвидировала воздушные цели над Липецкой областью

Ночью в области вводились режимы «Угроза атаки БПЛА» и «Ракетная опасность».

Ночью над Липецкой областью перехвачены беспилотники самолетного типа, говорится в сводке Минобороны РФ.Всего с 20:00 воскресенья до 08:00 понедельника над 26 регионами России, включая Липецкую область, а также над акваториями Черного и Азовского морей, дежурными средствами ПВО перехвачены 254 БПЛА.Красный уровень «Угроза атаки БПЛА» объявлялся в Ельце, Елецком, Долгоруковском, Становлянском, Измалковском, Задонском, Тербунском, Хлевенском и Воловском муниципальных округах. Затем на территории всей области вводился режим ракетной опасности и объявлялась воздушная тревога. В 08:26 все уровни тревоги сняты.