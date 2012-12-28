Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса

Наш регион оказался среди отстающих — потребительский спрос вырос меньше, чем в среднем по стране.





Липецкая область заняла 64 место в рейтинге российских регионов по динамике потребительского спроса за первое полугодие 2026 года. Потребительский спрос вырос на 3,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среднедушевые среднемесячные траты составили 46,1 тысячи рублей.Рейтинг подготовило РИА Новости: на основе данных статистики агентство оценило, как менялась покупательская активность в регионах России за первые шесть месяцев 2026 года. Потребительский спрос оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и оборота общественного питания. Динамика спроса населения рассчитывалась по изменению объема потребительских трат, которые скорректировали на инфляцию. Методика расчета среднедушевых среднемесячных потребительских трат основана на агрегировании данных по обороту розничной торговли, объему платных услуг населения и обороту общественного питания.В среднем по России потребительский спрос вырос на 4,8%, а среднедушевые траты составили 52,6 тысячи рублей. Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ, где спрос вырос за год на 26,56%, Магаданская (+11,43%) и Ивановская (+10,15%) области, замыкает рейтинг ЯНАО – единственный регион, где спрос в 2026 году снизился (-0,94%).