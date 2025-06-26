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828
58 минут назад
9

«Мужика с полотенцем» переставят на новый постамент

Нынешний, сделанный в советское время из смеси шлака и бетона, не держит веса гранитной облицовки.

Управление главного смотрителя Липецка объявило о поиске подрядчика для ремонта памятника «Борцам революции» на площади Революции, известного горожанам как «Мужик с полотенцем».

Начальная цена контракта определена в 6 846 120 рублей 35 копеек. Исполнителю работ необходимо отлить под скульптуру новый постамент, отремонтировать расположенный рядом портретно-геральдический барельеф и благоустроить прилегающую территорию. Работы должны быть закончены к 15 августа.

Этот заказ показался странным GOROD48, ведь этот памятник обновляли в 2022 году.

Что же случилось?

В ответ на этот вопрос в управлении главного смотрителя мэрии сообщили, что с постамента «Мужика с полотенцем» снова отвалилась гранитная облицовка. Но в этот раз в ведомстве решили разобраться, почему? И выяснили, что причиной стал материал постамента — новаторский для 1967 года, смесь шлака с бетоном, который, как показало время, отторгает обычные цементно-клеевые составы, на которые крепят гранитные плиты. Ранее при ремонте пьедестала даже обшили сеткой для армирования клеевого слоя, но и не помогла и она! Поэтому компания «Строй48», которая весной выиграла 7-миллионный контракт на ремонт 40 памятников и памятных знаков в Липецке, закупившая новую гранитную обшивку для постамента, не стала завершать ремонт памятника, который так и остался в строительных лесах.

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Новому подрядчику предстоит не только отлить из бетона постамент, но и укрепить стену с барельефами борцов за советскую власть, так как она на 5-7 сантиметров отклонилась от вертикали. В УГС считают, что у нее вовсе отсутствует фундамент! Для того, чтобы в Липецке не появилась своя «пизанская» достопримечательность, исполнитель работ создаст под стеной с барельефами винтовое свайное поле, которое зальет бетоном. А стену заштукатурят, что визуально сделает ее прямой.

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Когда все эти работы будут закончены, от композиции, созданной в центре Липецка к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции аутентичной останется лишь та самая кривая стена под толстым слоем штукатурки. Ведь в 2011 году шеститонную бетонную скульптуру с рвущим путы старого мира революционером заменили на новую из легких полимерных материалов. До этого судьба «Мужика с полотенцем» висела на волоске: автор скульптуры Юрий Гришко предлагал поставить вместо него какую-нибудь другую свою композицию, например, женщину с цветами, но общественники обратились в мэрию с просьбой не менять облика площади Революции. Новый революционер обошелся тогда бюджету в 6,5 млн рублей. В том же 2011-м поменяли и барельефы с лицами рабочих, солдат и матросов. Портреты, также выполненные из полимеров, являются точной копией объемных изображений, которые украшали мемориальный комплекс изначально.
памятник
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Мужик с Липецка
5 минут назад
А рядом надо воздвигнуть памятник "Баба с мочалкой"
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Липчанин
6 минут назад
Ну все, теперь заживём!!!!
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опять 25
33 минуты назад
Вместо того, чтобы снести этот "памятник", его опять ремонтируют. Нет слов.
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Стерх
34 минуты назад
7 лямов маловато будет. Обьем работ внушительный. В два раза больше сумма, тогда мож кого нить сыщут...
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Да уж.
37 минут назад
И.И зашкаливает.
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Наблюдение
41 минуту назад
Дно с деньгами никогда не будет пробито , правда не всем достанется !
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Эксперт
46 минут назад
Что же случилось? В ответ на этот вопрос в управлении главного смотрителя мэрии сообщили, что с постамента «Мужика с полотенцем» снова отвалилась гранитная облицовка. Но в этот раз в ведомстве решили разобраться, почему? Потому что там ездят многотонные грузовики от этого происходит землетрясение.
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Колян
47 минут назад
Скоро в городе всё будет из полимеров. Только стены обкома останутся из натурального камня.
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49 минут назад
И так из года в год. На одном месте что-то переделывают. :)
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