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Общество
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58 минут назад
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«Мужика с полотенцем» переставят на новый постамент
Нынешний, сделанный в советское время из смеси шлака и бетона, не держит веса гранитной облицовки.
Начальная цена контракта определена в 6 846 120 рублей 35 копеек. Исполнителю работ необходимо отлить под скульптуру новый постамент, отремонтировать расположенный рядом портретно-геральдический барельеф и благоустроить прилегающую территорию. Работы должны быть закончены к 15 августа.
Этот заказ показался странным GOROD48, ведь этот памятник обновляли в 2022 году.
Что же случилось?
В ответ на этот вопрос в управлении главного смотрителя мэрии сообщили, что с постамента «Мужика с полотенцем» снова отвалилась гранитная облицовка. Но в этот раз в ведомстве решили разобраться, почему? И выяснили, что причиной стал материал постамента — новаторский для 1967 года, смесь шлака с бетоном, который, как показало время, отторгает обычные цементно-клеевые составы, на которые крепят гранитные плиты. Ранее при ремонте пьедестала даже обшили сеткой для армирования клеевого слоя, но и не помогла и она! Поэтому компания «Строй48», которая весной выиграла 7-миллионный контракт на ремонт 40 памятников и памятных знаков в Липецке, закупившая новую гранитную обшивку для постамента, не стала завершать ремонт памятника, который так и остался в строительных лесах.
Новому подрядчику предстоит не только отлить из бетона постамент, но и укрепить стену с барельефами борцов за советскую власть, так как она на 5-7 сантиметров отклонилась от вертикали. В УГС считают, что у нее вовсе отсутствует фундамент! Для того, чтобы в Липецке не появилась своя «пизанская» достопримечательность, исполнитель работ создаст под стеной с барельефами винтовое свайное поле, которое зальет бетоном. А стену заштукатурят, что визуально сделает ее прямой.
Когда все эти работы будут закончены, от композиции, созданной в центре Липецка к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции аутентичной останется лишь та самая кривая стена под толстым слоем штукатурки. Ведь в 2011 году шеститонную бетонную скульптуру с рвущим путы старого мира революционером заменили на новую из легких полимерных материалов. До этого судьба «Мужика с полотенцем» висела на волоске: автор скульптуры Юрий Гришко предлагал поставить вместо него какую-нибудь другую свою композицию, например, женщину с цветами, но общественники обратились в мэрию с просьбой не менять облика площади Революции. Новый революционер обошелся тогда бюджету в 6,5 млн рублей. В том же 2011-м поменяли и барельефы с лицами рабочих, солдат и матросов. Портреты, также выполненные из полимеров, являются точной копией объемных изображений, которые украшали мемориальный комплекс изначально.
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