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Дело ЖК «Наполеон»: с Андрея Шевелёва взыскали более 160 миллионов рублей в пользу государства
Общество
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сегодня, 17:13
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Дело ЖК «Наполеон»: с Андрея Шевелёва взыскали более 160 миллионов рублей в пользу государства
Деньги обманутым дольщикам за квартиры в ЖК «Наполеон» возвращало государство.
Речь идёт о деле ООО «Борсалино». Деньги взысканы с должностного лица — руководителя ряда коммерческих организаций, генерального директора ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой» 51-летнего Андрея Шевелёва.
Андрей Шевелёв заключал договоры долевого участия в строительстве ЖК «Наполеон» на улице 50 лет НЛМК по несуществующим проектным данным. Обязательства по договорам исполнены не были. В результате государство выплатило обманутым дольщикам за приобретённые, но недостроенные квартиры более 160 миллионов рублей.
Сам Шевелёв в прошлом году осужден за мошенничество на три года общего режима. При этом обвинение просило для Шевелёва девятьлет заключения.
В суде было доказано, что Шевелёв, являясь генеральным директором ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой», зная об отсутствии разрешительной документации на строительство дополнительной секции и увеличение этажности дома, в 2013-2016 годах через контролируемую им ООО «Борсалино» заключил более 100 договоров цессии на несуществующие квартиры с гражданами и юридическими лицами на сумму свыше 85,5 миллиона рублей. Позднее потерпевшими по делу были признаны 107 граждан и четыре юридических лица. Андрей Шевелёв вину не признал, уверяя, что стройка замерла по независящим от него обстоятельствам.
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