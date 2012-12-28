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Дело ЖК «Наполеон»: с Андрея Шевелёва взыскали более 160 миллионов рублей в пользу государства

Деньги обманутым дольщикам за квартиры в ЖК «Наполеон» возвращало государство.

24 сентября судом удовлетворен иск прокуратуры Октябрьского района Липецка о возмещении государству причинённого преступлением ущерба в сумме более 160 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Речь идёт о деле ООО «Борсалино». Деньги взысканы с должностного лица — руководителя ряда коммерческих организаций, генерального директора ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой» 51-летнего Андрея Шевелёва.

Андрей Шевелёв заключал договоры долевого участия в строительстве ЖК «Наполеон» на улице 50 лет НЛМК по несуществующим проектным данным. Обязательства по договорам исполнены не были. В результате государство выплатило обманутым дольщикам за приобретённые, но недостроенные квартиры более 160 миллионов рублей.

Сам Шевелёв в прошлом году осужден за мошенничество на три года общего режима. При этом обвинение просило для Шевелёва девятьлет заключения.

В суде было доказано, что Шевелёв, являясь генеральным директором ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой», зная об отсутствии разрешительной документации на строительство дополнительной секции и увеличение этажности дома, в 2013-2016 годах через контролируемую им ООО «Борсалино» заключил более 100 договоров цессии на несуществующие квартиры с гражданами и юридическими лицами на сумму свыше 85,5 миллиона рублей. Позднее потерпевшими по делу были признаны 107 граждан и четыре юридических лица. Андрей Шевелёв вину не признал, уверяя, что стройка замерла по независящим от него обстоятельствам.
строительство
дольщики
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Шапито банк
37 минут назад
За такой срок он явно все бабло отдал обратно , но сомневаюсь что он один крутил такую крупную схему...
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Историк
44 минуты назад
А почему название ЖК в честь лютого врага России, который принёс нам столько жертв?
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Вот так,
26 минут назад
Это не тот Наполеон, этот из Плеханово.
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