Областной оперштаб запретил публикацию информации о пролете БПЛА и нанесенном ими ущербе

За нарушение запрета грозит штраф от 30 до 300 тысяч рублей.

Оперативный штаб Липецкой области запретил публикацию информации о применении на территории региона средств ПВО, пролете БПЛА и других специальных средств «позволяющей определить их тип, место нахождения и запуска, траекторию полета, а также установить факт поражения, оценить характер нанесенных повреждений и ущерб объектам, расположенным на территории региона. Запрет также касается информации о повреждениях и ущербе, нанесенных средствами поражения».Эти требования, как сообщило правительство области, касаются фотографий, видео и текстовых публикаций в СМИ, мессенджерах, соцсетях и других информационно-телекоммуникационных каналах. Ограничения вводятся на период СВО.За нарушение запрета физическим лицам грозит штраф до 30 тысяч рублей, юридическим — до 300 тысяч рублей.