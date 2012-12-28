Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.
Общество
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сегодня, 16:08
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Областной оперштаб запретил публикацию информации о пролете БПЛА и нанесенном ими ущербе
За нарушение запрета грозит штраф от 30 до 300 тысяч рублей.
Эти требования, как сообщило правительство области, касаются фотографий, видео и текстовых публикаций в СМИ, мессенджерах, соцсетях и других информационно-телекоммуникационных каналах. Ограничения вводятся на период СВО.
За нарушение запрета физическим лицам грозит штраф до 30 тысяч рублей, юридическим — до 300 тысяч рублей.
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