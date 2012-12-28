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1717
сегодня, 16:08
15

Областной оперштаб запретил публикацию информации о пролете БПЛА и нанесенном ими ущербе

За нарушение запрета грозит штраф от 30 до 300 тысяч рублей.

Оперативный штаб Липецкой области запретил публикацию информации о применении на территории региона средств ПВО, пролете БПЛА и других специальных средств «позволяющей определить их тип, место нахождения и запуска, траекторию полета, а также установить факт поражения, оценить характер нанесенных повреждений и ущерб объектам, расположенным на территории региона. Запрет также касается информации о повреждениях и ущербе, нанесенных средствами поражения».

Эти требования, как сообщило правительство области, касаются фотографий, видео и текстовых публикаций в СМИ, мессенджерах, соцсетях и других информационно-телекоммуникационных каналах. Ограничения вводятся на период СВО.

За нарушение запрета физическим лицам грозит штраф до 30 тысяч рублей, юридическим — до 300 тысяч рублей.
БПЛА
оперштаб
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Василий
14 минут назад
Наконец то!!
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Житель
27 минут назад
А почему запретили только публиковать? Почему не запретили об этом думать? Дурные мысли это не наша скрепа...
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Ну, Ну..
36 минут назад
Всё у нас прекрасно, всё хорошо. Нет никаких негативных "явлений". Ещё про аварии на сетях, отключениях надо запретить говорить. Про плохие дороги, про растущие цены...
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Прогнозы
47 минут назад
Когда запретят дышать ?
Ответить
Ну, Ну..
48 минут назад
Всё у нас прекрасно, всё хорошо. Нет никаких негативных "явлений". Ещё про аварии на сетях, отключениях надо запретить говорить. Про плохие дороги, про растущие цены...
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Animal Planet.
58 минут назад
Всегда поражали люди,которые писали комментах информацию,которую запретили писать выше. Хорошо ,что запретили,а то в Липецке много не очень умных людей.
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Липчанин
сегодня, 16:40
Давно пора было это сделать
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1111
сегодня, 16:39
Что-то они там самодеятельностью активно занялись... Режим ЧС в области не введён официально, а значит штрафы можно ввести только через КоАП ЛО или через закон ЛО. В повестке облсовета таких проектов не было... И я не против решения, оно в целом правильное, но порядок нужно соблюдать. Dura lex sed lex
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Т
сегодня, 16:31
Запретить все. Запрет на запрете. Штраф на штрафе.
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Пингвинчики
сегодня, 16:30
Улыбаемся и хлопаем в ладоши..... Это же пока не запрещено, ведь?!
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