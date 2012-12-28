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сегодня, 14:13
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Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью

Они уже проявили себя в южном полушарии.

Этой осенью липчан атакуют Missouri, Darwin и Tokyo. Первые два — это новые штаммы гриппа А: H1N1 (вариант свиного гриппа, печально известный по эпидемии 2009 года) и H3N2 (вариант гонконгского гриппа). Третий — новый штамм вируса гриппа В. Об этом GOROD48 сообщил главный внештатный эпидемиолог региона, главврач областного Центра инфекционных болезней Андрей Филатов:

— Это редкое явление — мутации сразу трех циркулирующих штаммов гриппа. Это произошло в южном полушарии Земли, где сегодня — последний день зимы. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам в северном полушарии обновить состав противогриппозных вакцин для предстоящего эпидсезона 2026–2027 годов.

В России такие вакцины уже начали производить на четырех фармакологических предприятиях. Липецкая область их получит к началу массовой предзимней вакцинации. Андрей Филатов предполагает, что прививки против гриппа получат 50-55% населения (в прошлом году власти отчитались о 59% привитых липчан). Как обычно, такая иммунизация коснется всех детей в возрасте от 6 месяцев и подростков в возрасте до 18 лет. Вакцинации подлежат и все те, кто с ними контактируют: воспитатели, учителя, медики. Также общая иммунизация рекомендована полицейским, работникам сфер общепита и торговли, животноводам, населению в возрасте 60+, хроническим больным.

Возрастному населению эпидемиологами также рекомендованы прививки от ковида. Он перестал быть беспощадным и заболеваемость новыми штаммами COVID-19 почти сошла на нет — летом, например, в Липецкой области эту инфекцию диагностировали у пары-тройки человек в сутки. Но ученые опасаются, что ковид может мутировать в куда более опасный штамм, чем сегодня. Также хронически больным и людям в возрасте 60+рекомендуют бесплатно, за счет регионального бюджета, привиться от пневмококковой инфекции, которая вызывает самое опасное для жизни течение пневмонии. Детей от пневмококковой инфекции бесплатно привьют за счет федерального бюджета в рамках Национального прививочного календаря.

Однако уже скоро, через две-три недели, Андрей Филатов прогнозирует подъем инфекционной заболеваемости в детсадах, школах, колледжах и вузах, поскольку собравшиеся после летних каникул детские, школьные и студенческие коллективы станут естественными очагами ОРВИ, ковида, возможны случаи появления кори и менингококковой инфекции. Дети и молодежь принесут инфекции домой, из-за этого начнут болеть взрослые.

Текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе Андрей Филатов назвал стабильной. Главврача областного Центра инфекционных болезней беспокоит разве что августовская вспышка заболеваемости лихорадкой Западного Нила. Опасную инфекцию разносят комары. А это значит, что в регионе уже формируются местные очаги этого инфекционного заболевания. Также высока заболеваемость клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), возбудитель которого переносят клещи. Исследования снятых с людей присосавшихся насекомых показывают, что каждый пятый клещ инфицирован болезнью Лайма.
грипп
COVID-19
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Комментарии (3)

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Как гость
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9 минут назад
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Гость
45 минут назад
Осень еще не наступила , а уже известно о трех штаммах гриппа-это как так может быть?
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поверьте
сегодня, 14:42
очень и очень глубоко пофик на подобные страшилки....было уже проходили
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