Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью

Они уже проявили себя в южном полушарии.

Этой осенью липчан атакуют Missouri, Darwin и Tokyo. Первые два — это новые штаммы гриппа А: H1N1 (вариант свиного гриппа, печально известный по эпидемии 2009 года) и H3N2 (вариант гонконгского гриппа). Третий — новый штамм вируса гриппа В. Об этом GOROD48 сообщил главный внештатный эпидемиолог региона, главврач областного Центра инфекционных болезней Андрей Филатов:— Это редкое явление — мутации сразу трех циркулирующих штаммов гриппа. Это произошло в южном полушарии Земли, где сегодня — последний день зимы. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам в северном полушарии обновить состав противогриппозных вакцин для предстоящего эпидсезона 2026–2027 годов.В России такие вакцины уже начали производить на четырех фармакологических предприятиях. Липецкая область их получит к началу массовой предзимней вакцинации. Андрей Филатов предполагает, что прививки против гриппа получат 50-55% населения (в прошлом году власти отчитались о 59% привитых липчан). Как обычно, такая иммунизация коснется всех детей в возрасте от 6 месяцев и подростков в возрасте до 18 лет. Вакцинации подлежат и все те, кто с ними контактируют: воспитатели, учителя, медики. Также общая иммунизация рекомендована полицейским, работникам сфер общепита и торговли, животноводам, населению в возрасте 60+, хроническим больным.Возрастному населению эпидемиологами также рекомендованы прививки от ковида. Он перестал быть беспощадным и заболеваемость новыми штаммами COVID-19 почти сошла на нет — летом, например, в Липецкой области эту инфекцию диагностировали у пары-тройки человек в сутки. Но ученые опасаются, что ковид может мутировать в куда более опасный штамм, чем сегодня. Также хронически больным и людям в возрасте 60+рекомендуют бесплатно, за счет регионального бюджета, привиться от пневмококковой инфекции, которая вызывает самое опасное для жизни течение пневмонии. Детей от пневмококковой инфекции бесплатно привьют за счет федерального бюджета в рамках Национального прививочного календаря.Однако уже скоро, через две-три недели, Андрей Филатов прогнозирует подъем инфекционной заболеваемости в детсадах, школах, колледжах и вузах, поскольку собравшиеся после летних каникул детские, школьные и студенческие коллективы станут естественными очагами ОРВИ, ковида, возможны случаи появления кори и менингококковой инфекции. Дети и молодежь принесут инфекции домой, из-за этого начнут болеть взрослые.Текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе Андрей Филатов назвал стабильной. Главврача областного Центра инфекционных болезней беспокоит разве что августовская вспышка заболеваемости лихорадкой Западного Нила. Опасную инфекцию разносят комары. А это значит, что в регионе уже формируются местные очаги этого инфекционного заболевания. Также высока заболеваемость клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), возбудитель которого переносят клещи. Исследования снятых с людей присосавшихся насекомых показывают, что каждый пятый клещ инфицирован болезнью Лайма.