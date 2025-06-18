От диванов и окон до манекенов и веток: в СНТ «Металлург-3» устали платить за чужой мусор

Председатель крупнейшего в стране садоводства Оксана Савицкая жалуется как на чужаков, которые захламляют контейнерные площадки, так и на бездеятельность участкового уполномоченного.

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Находящееся на границе Липецка и Грязинского районов СНТ «Металлург-3», по словам руководителя 1-й управы департамента развития территории мэрии Дарьи Красичковой, является самым большим в России. С этим согласна и председатель садоводства Оксана Савицкая, с гордостью заявляющая, что в садоводстве 3 880 домов. Оксана Савицкая старается держать это мини-государство под контролем, но не может решить одну проблему: защитить две контейнерные площадки от чужого мусора.Через СНТ ездят жители Казинки и Матырского. И весь свой мусор везут на эти площадки! Летом — бурьян и гнилые фрукты-овощи, осенью и весной — ветки, зимой — новогодние елки, а круглогодично — диваны, шкафы, бытовую технику, унитазы, строительный мусор: шифер, старые двери и оконные рамы.— Над каждой нашей контейнерной площадкой находятся по камере наблюдения. Они круглосуточно записывают то, что происходит. Как к нам приезжают закидывают мусором наши восьмикубовые бункеры просто из груженых доверху грузовиков. Известный нам житель Казинки регулярно свозит сюда свои манекены и вещи. Да кто угодно сбрасывает нам свой мусор, несмотря на большие информационные щиты, которые это запрещают. Если наши бункеры переполняются, мусор летит за ограду, на земли лесфонда. Когда кого-то ловишь за руку, говорят, что им так удобно, что 40 лет они сюда мусор возили и возить будут! — возмущается Оксана Савицкая.Причину обиды понять просто, если знать, что мусор из «Металлурга-3» вывозят на взносы членов товарищества . Бюджет поселения — 12 миллионов рублей. И больше половины его уходит исключительно на вывоз мусора, частично чужого. Вывоз одного бункера стоит у «Экопрома» 8 200 рублей. А принятыми на собрании членов СНТ правила сбора и утилизации мусора запрещают пользоваться местами для из сбора «иногородним».Случаются и вовсе форс-мажор, как это было на майские праздники. Когда региональный оператор стал перегружать мусор из бункеров в свою машину, из них полетели шины и строительный мусор, который «Экопром» не забирает. Председателю СНТ и ее мужу пришлось закатать рукава и выбирать эту некондицию из баков, очищать контейнерную площадку и все вокруг нее.Оксана Савицкая жалуется на бездействие как местного участкового, так и на офицера полиции, который его курирует в УМВД России по Липецку:— Участковый не работает! Я по камерам вижу нарушение, по телефону «112» сообщаю об этом. Полиция приезжает ко мне домой. Я все пишу. Полиция отдает протокол нашему участковому, но он не видит нарушения! Не желает заниматься оформлением административки, советует сразу ехать в Липецк в региональное министерство экологии. Но даже если экологи и оштрафуют тех, кто вываливает нам свой мусор, мне-то что? Нас ведь все равно оштрафует наша управа!Руководитель управы Дарья Красичкова хотя и живет с председателем СНТ «Металлург-3» душа в душу, но за порядком в Дачном, Матырском и еще в семи СНТ бдит. Состояние контейнерных площадок в «Металлурге-3» она мониторит по тем же камерам, что и Савицкая. Поэтому за первые пять месяцев департамент развития территории вынес в адрес СНТ 25 предписаний о наведении порядка. Если Савицкая вовремя не исполнит каждое, то ей придется заплатить как представителю юрлица 50 000 рублей штрафа. И это не три тысячи, которые заплатит за бардак физлицо!Заместитель председателя департамента Татьяна Инютина говорит, что иного выхода для Оксаны Савицкой и председателей других СНТ нет как брать под видеонаблюдение все места сбора мусора и каждый попавший на запись случай нарушений документировать и передавать в полицию Ведь только у нее есть право выявлять правонарушителей (в том числе по номерам машин) и составлять протоколы.Из-за того, что львиная доля взносов в СНТ «Металлург-3» уходит на вывоз мусора, садоводству не хватает средств на иные расходы. Например, на приведение в порядок остановок. Та, что на конечной автобуса 42-го маршрута особенно ужасна.— Да что остановки! Вы на дорогу-то посмотрите! — сетует пожилой водитель автобуса. — Техника ломается из-за сплошных ям да колдобин!Действительно, дорога ужасна. Но кому ее ремонтировать — не известно.Вот уже три года как администрация Грязинского района и липецкая мэрия не могут решить чей это асфальт. В мэрии говорят, что садоводство территориально находится в Грязинском районе, следовательно, чинить ее должен его глава Владимир Рощупкин. А на Красной площади в Грязях говорят, что в СНТ «Металлург-3» живут горожане, которых возит липецкий автобус! И вроде бы нашли компромисс: грязинцы ремонтируют дорогу и передают ее на баланс липецкой мэрии, но все пока осталось как есть: дорога, по факту, ничья.