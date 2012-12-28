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сегодня, 08:17

27 БПЛА уничтожено ночью в Липецкой области, повреждены два дома, ранен один человек

На местах падения беспилотников работают взрывотехники, возможны хлопки.

27 беспилотников сбиты ночью над Липецкой областью, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Один из них упал в Лебедяни и повредил два дома. Легкое ранение получил один человек. 

«В домах пострадало остекление. Одна семья временно переехала к родственникам, другую разместили в гостинице. Помощь в восстановлении окажем. Соответсвующие поручения главе района даны», — рассказал губенатор. 

На местах падения беспилотников работают взрывотехники. Возможны хлопки, связанные с разминированием фрагментов БПЛА.

Ночная атака на область началась в 22:41, красный уровень был отменен в шесть утра. 

Сравнимая сегодняшней по мощи атака произошла 20 октября прошлого года — тогда также были сбиты 27 беспилотников. Од ин из них упал на дорогу в Сырском Руднике. Ранений никто не получил, не отмечалось и разрушений зданий.

Во время атаки на военный аэродром 9 августа прошлого года было сбито 19 БПЛА. Ранения получили девять человек, один из них позже умер в больнице. В пригородных селах Липецка пострадали десятки домов.

18 БПЛА сбиты ночью 4 апреля этого года. Пострадавших не было. Повреждения получили несколько частных домов в садоводческом товариществе. 

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