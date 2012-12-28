Происшествия
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сегодня, 08:17
27 БПЛА уничтожено ночью в Липецкой области, повреждены два дома, ранен один человек
На местах падения беспилотников работают взрывотехники, возможны хлопки.
«В домах пострадало остекление. Одна семья временно переехала к родственникам, другую разместили в гостинице. Помощь в восстановлении окажем. Соответсвующие поручения главе района даны», — рассказал губенатор.
На местах падения беспилотников работают взрывотехники. Возможны хлопки, связанные с разминированием фрагментов БПЛА.
Ночная атака на область началась в 22:41, красный уровень был отменен в шесть утра.
Сравнимая сегодняшней по мощи атака произошла 20 октября прошлого года — тогда также были сбиты 27 беспилотников. Од ин из них упал на дорогу в Сырском Руднике. Ранений никто не получил, не отмечалось и разрушений зданий.
Во время атаки на военный аэродром 9 августа прошлого года было сбито 19 БПЛА. Ранения получили девять человек, один из них позже умер в больнице. В пригородных селах Липецка пострадали десятки домов.
18 БПЛА сбиты ночью 4 апреля этого года. Пострадавших не было. Повреждения получили несколько частных домов в садоводческом товариществе.
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