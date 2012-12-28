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1099
сегодня, 12:16
12

Из-под нового жилого комплекса забил ручей

Утечка на сетях водоснабжения уже внесена в план работ.

На Студёновской, 23А прямо из-под нового ЖК «Парус» забил ручей — течет холодная вода. Местные уверяют, что вода прямо до оживлённой дороги на Сокол бежит уже неделю.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе компании «РВК-Липецк», утечка уже обследована и внесена в план работ.

— Порыв будет устранен с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк» и региональных СМИ, — добавили в пресс-службе.
ЖКХ
вода
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Есть предложение
20 минут назад
Каналы проложить по городу ! Появится новый вид транспорта - лодки. Как в Венеции. И трамваи не нужны , а то с ними столько проблем....
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Нервная мать
28 минут назад
Вы цены на квартиры видели там и в других строящихся ЖК. Однушка по 4 млн стоит и выше. Студии по 3200. Контура не может стоить таких денег. Трёхкомнатные от 7 млн и выше. Они их из золота строят что ли?
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Строитель
38 минут назад
Трубы кто-то принимает, когда укладывают ? Наверняка б/у доведенные до стандарта продаж. Или из под небесной не кондиция.
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Аудит
39 минут назад
Кто строил ЖК Парус - компания?
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все новое
46 минут назад
строят из самых самых дешевых и низкокачественных материалов! Главное прибыль а не качество.
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Предпенсионер
сегодня, 12:43
Всех приглашаем на всестороннее обмытие ЖК "Парус" !
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Владимир.
сегодня, 12:35
Что то слишком часто происходят порывы по городу.
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Очевидец
сегодня, 12:34
Заходил на территорию и внутрь дома, дом построен из г....а и палок. Жалко людей, которые за бешенные деньги купили там квартиры.
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Провидец
сегодня, 12:45
Выходил за территорию, дома вокруг вообще пора сносить. Не надо меня жалеть.
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Не зря
сегодня, 12:31
Быстренько зделать фонтан.
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сегодня, 12:24
Серьёзный подход к расчистке родника!
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