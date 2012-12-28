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Общество
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сегодня, 12:16
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Из-под нового жилого комплекса забил ручей
Утечка на сетях водоснабжения уже внесена в план работ.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе компании «РВК-Липецк», утечка уже обследована и внесена в план работ.
— Порыв будет устранен с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк» и региональных СМИ, — добавили в пресс-службе.
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