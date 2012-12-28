Из-под нового жилого комплекса забил ручей

Утечка на сетях водоснабжения уже внесена в план работ.

В вашем браузере отключен JavaScript

На Студёновской, 23А прямо из-под нового ЖК «Парус» забил ручей — течет холодная вода. Местные уверяют, что вода прямо до оживлённой дороги на Сокол бежит уже неделю.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе компании «РВК-Липецк», утечка уже обследована и внесена в план работ.— Порыв будет устранен с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк» и региональных СМИ, — добавили в пресс-службе.