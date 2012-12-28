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19-летняя девушка погибла на грязинской трассе: личность сбившего её водителя устанавливается

Девушку вечером в субботу сбила «Лада Приора».

Около девяти вечера 26 сентября в Липецке на дороге Липецк — Грязи автомобиль «Лада Приора» сбил насмерть 19-летнюю девушку. Личность водителя автомобиля, как сообщает Госавтоинспекция, устанавливается.

За пятницу и выходные дни на дорогах области получили травмы три человека.

25 сентября в Грязинском округе на дороге Липецк — Грязи столкнулись «ГАЗель» под управлением 59-летнего водителя и трактор с 55-летним мужчиной за рулём. В аварии пострадали водитель и 69-летняя пассажирка «ГАЗели», после оказания медицинской помощи они были отпущены.

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Утром 27 сентября в селе Тербуны на улице Дорожной 48-летняя женщина упала с электровелосипеда. С травмами её госпитализировали.

За выходные дни автоинспекторы зарегистрировали ещё 42 аварии, они обошлись без пострадавших.

«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 6491 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 28 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 307.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5662 случая, в том числе превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, использование телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 234 нарушения», — говорится в сводке дорожных происшествий.
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Комментарии (2)

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Да уж
16 минут назад
Жаль и девчонку, и родственников. По, ему же она так неосмотрительна на трассе, да ещё и осенним вечером?!!
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Селянка
44 минуты назад
Соболезную родственникам Какое горе Такая молодая жить и жить Надеемся найдут виновника и накажут
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