19-летняя девушка погибла на грязинской трассе: личность сбившего её водителя устанавливается

Девушку вечером в субботу сбила «Лада Приора».



Около девяти вечера 26 сентября в Липецке на дороге Липецк — Грязи автомобиль «Лада Приора» сбил насмерть 19-летнюю девушку. Личность водителя автомобиля, как сообщает Госавтоинспекция, устанавливается.За пятницу и выходные дни на дорогах области получили травмы три человека.25 сентября в Грязинском округе на дороге Липецк — Грязи столкнулись «ГАЗель» под управлением 59-летнего водителя и трактор с 55-летним мужчиной за рулём. В аварии пострадали водитель и 69-летняя пассажирка «ГАЗели», после оказания медицинской помощи они были отпущены.Утром 27 сентября в селе Тербуны на улице Дорожной 48-летняя женщина упала с электровелосипеда. С травмами её госпитализировали.За выходные дни автоинспекторы зарегистрировали ещё 42 аварии, они обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 6491 нарушение ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 28 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 307.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5662 случая, в том числе превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, использование телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 234 нарушения», — говорится в сводке дорожных происшествий.