«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
19-летняя девушка погибла на грязинской трассе: личность сбившего её водителя устанавливается
Сегодня в Липецке: школьники могут бесплатно выучиться IT, липчане начали жёстко требовать от работодателей доплат
19-летняя девушка погибла на грязинской трассе: личность сбившего её водителя устанавливается
Один из задержанных за избиение мужчины и студента на улице Звёздной — совершеннолетний
Происшествия
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сегодня, 10:40
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19-летняя девушка погибла на грязинской трассе: личность сбившего её водителя устанавливается
Девушку вечером в субботу сбила «Лада Приора».
За пятницу и выходные дни на дорогах области получили травмы три человека.
25 сентября в Грязинском округе на дороге Липецк — Грязи столкнулись «ГАЗель» под управлением 59-летнего водителя и трактор с 55-летним мужчиной за рулём. В аварии пострадали водитель и 69-летняя пассажирка «ГАЗели», после оказания медицинской помощи они были отпущены.
Утром 27 сентября в селе Тербуны на улице Дорожной 48-летняя женщина упала с электровелосипеда. С травмами её госпитализировали.
За выходные дни автоинспекторы зарегистрировали ещё 42 аварии, они обошлись без пострадавших.
«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 6491 нарушение ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 28 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 307.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5662 случая, в том числе превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, использование телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 234 нарушения», — говорится в сводке дорожных происшествий.
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