А как сыграла: камера наблюдения записала актёрскую сцену при краже кошелька

Сценический талант не помог 49-летней ельчанке — её вывели на чистую воду.



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Елецкие полицейские отыскали женщину, которая 23 сентября забрала с магазинной полки чужой кошелёк. И разыграла при этом целую сцену.«В сетевом магазине на полке с яйцами она увидела чужой кошелёк и под видом того, что кошелёк забыл её спутник, присвоила его себе», — рассказали в областном управлении МВД.В кошельке, забытом жителем Ельца, находились 6000 рублей. Деньги 49-летняя женщина потратила, а кошелёк выбросила.Возбуждено уголовное дело о краже.