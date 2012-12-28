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Происшествия
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23 минуты назад
А как сыграла: камера наблюдения записала актёрскую сцену при краже кошелька
Сценический талант не помог 49-летней ельчанке — её вывели на чистую воду.
«В сетевом магазине на полке с яйцами она увидела чужой кошелёк и под видом того, что кошелёк забыл её спутник, присвоила его себе», — рассказали в областном управлении МВД.
В кошельке, забытом жителем Ельца, находились 6000 рублей. Деньги 49-летняя женщина потратила, а кошелёк выбросила.
Возбуждено уголовное дело о краже.
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