Водитель автобуса попал под колеса своего же транспортного средства на улице Ферроспалвной
Начальника Исправительного центра №1 УФСИН по Липецкой области обвинили во взяточничестве
Общество
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сегодня, 17:09
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Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Там появились временные знаки ограничения скорости — не выше 20 километров в час.
Больше всего нареканий собрал участок рядом с местом замены канализационной трубы от памятника Танкистам в сторону Октябрьского моста. Примечательно, что штрафы пришил даже опытным водителям общественного транспорта. Виной тому может быть привычка к предыдущим знакам. Но, что характерно, предупреждения на временных знаках о работе камер фотовидеофиксации нет. И те, кто их раньше не замечал и ехал в пределах ПДД, теперь научен горьким опытом.
К чему такая избыточность в скоростном режиме до 20 километров в час? Ведь даже на аварийном участке Октябрьского моста стоит знак «30».
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области напомнили, что временные знаки всегда являются приоритетными, а предупреждающий знак о ведении фотовидеофиксации рядом с камерами в границах населенного пункта необязателен. По действующим правилам, его расположения достаточно на въезде в населённый пункт, что обозначает весь путь по городу как зону возможного применения средств автоматической фиксации нарушений ПДД.
«Комплекс фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения уже ранее был установлен на основании анализа аварийности на подъезде к Октябрьскому мосту. В настоящее время комплекс настроен на действующий скоростной режим», — рассказали в полиции, что камеры в районе Сырского на этом участке дорожной сети уже не новость.
А что же со скоростью? Как рассказали в ведомстве, ее минимальное значение выбирается исходя из установленных норм национальных стандартов, действующих в области безопасности дорожного движения. Там также отметили, что изменение скоростного режима для места производства дорожных работ входит в компетенцию подрядной организации, осуществляющей работы на данном участке.
«Исходя из анализа аварийности дорожно-транспортные происшествия в местах производства дорожных работ относятся к наиболее тяжким. При проведении дорожных работ на проезжей части ухудшаются дорожные условия для обеспечения безопасности дорожного движения. Большинство дорожных работ на существующих дорогах выполняется при наличии интенсивного движения транспортных средств, что способствует повышению риска попасть в ДТП. Особая опасность создается для дорожных рабочих, которые находятся в непосредственной близости от движущихся автомобилей», — обосновали жесткое ограничение скорости в региональном МВД.
Кстати, стоит обратить внимание и на другой знак — «обгон запрещен», это нарушение камер тоже фиксирует, поэтом не стоит объезжать внезапно появившуюся преграду с уходом влево, можно получить другой штраф.
О таком же знаке ограничения скорости до 20 километров в час сообщали водители с улицы Механизаторов в Липецке.
Практика с установкой таких знаков не нова. Например, в начале лета GOROD48 рассказывал о ситуации в селе Сухая Лубна Липецкого округа, где знаки «20» появились на трассе. Правда состояние ее было таким, что там лучше и не разгоняться. Областные дорожники также отмечали, что, если знаки временные стоят, то им надо подчиняться.
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