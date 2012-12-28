«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
«Били и при этом танцевали»: подростки напали на мужчину в Липецке, пострадал и заступившийся за него юноша
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Происшествия
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сегодня, 07:35
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У почтальона пытались отнять сумку с 200 000 рублей, но женщина дала отпор
Она догнала грабителя и отняла сумку.
«Вырвав сумку, нападавший попытался скрыться, но женщина не растерялась: догнав злоумышленника, она отобрала сумку. В этот момент у женщины выпал телефон, который схватил налётчик, после чего скрылся», – сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части второй статьи 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия», санкции которой — до семи лет лишения свободы.
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