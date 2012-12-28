У почтальона пытались отнять сумку с 200 000 рублей, но женщина дала отпор

Она догнала грабителя и отняла сумку.

В Чаплыгине полицейскими задержан 32-летний местный житель, подозреваемый в нападении на почтальона: на улице мужчина похитил у женщины телефон и пытался отнять сумку, в которой находилось более 200 тысяч рублей.«Вырвав сумку, нападавший попытался скрыться, но женщина не растерялась: догнав злоумышленника, она отобрала сумку. В этот момент у женщины выпал телефон, который схватил налётчик, после чего скрылся», – сообщает пресс-служба областного управления МВД.Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части второй статьи 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия», санкции которой — до семи лет лишения свободы.