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сегодня, 07:35
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У почтальона пытались отнять сумку с 200 000 рублей, но женщина дала отпор

Она догнала грабителя и отняла сумку.

В Чаплыгине полицейскими задержан 32-летний местный житель, подозреваемый в нападении на почтальона: на улице мужчина похитил у женщины телефон и пытался отнять сумку, в которой находилось более 200 тысяч рублей.

«Вырвав сумку, нападавший попытался скрыться, но женщина не растерялась: догнав злоумышленника, она отобрала сумку. В этот момент у женщины выпал телефон, который схватил налётчик, после чего скрылся», – сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части второй статьи 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия», санкции которой — до семи лет лишения свободы.
грабеж
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Комментарии (3)

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Ель Сибирская
13 минут назад
Все знакомые пенсионеры получают пенсии на карты банковские. Дано пора всех перевести.
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Вася
18 минут назад
Молодец тетка!!! в Росгвардию ее нужно принять)))
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Житель
21 минуту назад
Полный беспредел. Почтальоны за мизерную зарплату, рискуя своей жизнью работают, разносят пенсию. Почему у инкассаторов высокая зарплата а у почтальонов нет. За риски надо платить, но не хотят, поэтому закрывают почтовые отделения, оставляя жителей преклонного возраста без возможности вовремя получить свою пенсию.
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