Зеленый театр в Нижнем парке передадут под выставку достижений Липецкой области

Над ним натянут прозрачную крышу.

Сегодня на комиссии по бюджету и муниципальной собственности председатель департамента культуры и туризма липецкой мэрии Ксения Белышева попросила депутатов дать согласие на безвозмездную передачу в госсобственность здания Зеленого театра и кинобудку в Нижнем парке.По словам Ксении Белышевой, театр станет липецким филиалом национального центра «Россия», в который переместится экспозиция достижений Липецкой области с международной выставки-форума «Россия», проходившей на ВДНХ в 2023-2024 годах. «Это место станет синтезом исторического наследия и современных достижений, станет еще одной точкой притяжения для туристов».Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев спросил, можно ли увидеть концепцию Зеленого театра в новом качестве, а его коллега Игорь Подзоров поинтересовался, где будут располагаться стенды Липецкой области, если у театра нет крыши?Концепция есть. Но пока виртуальная и без подробностей. Ее депутатам не показали. Директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов сказал, что поверх исторического здания натянут прозрачную крышу.— А зачем все это? В чем суть? — спросил депутат Евгений Павлов.А суть — в указе президента России, распорядившегося сберечь в регионах то, что более полгода показывали россиянам и иностранцам на ВДНХ. В итоге Зеленый театр площадью 103 кв. м и 49-метровая кинобудка станут хранилищем региональных достижений как часть Центра развития культуры Липецкой области.Кстати, директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов и не помнит, когда Зеленый театр использовался по своему прямому назначению. В советское время там летом крутили кино, позже, в современной России, проводили концерты. В последний раз Зеленый театр использовался для фестивалей «Color fest Lipetsk».