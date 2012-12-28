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сегодня, 15:45
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Зеленый театр в Нижнем парке передадут под выставку достижений Липецкой области

Над ним натянут прозрачную крышу.

Сегодня на комиссии по бюджету и муниципальной собственности председатель департамента культуры и туризма липецкой мэрии Ксения Белышева попросила депутатов дать согласие на безвозмездную передачу в госсобственность здания Зеленого театра и кинобудку в Нижнем парке.

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По словам Ксении Белышевой, театр станет липецким филиалом национального центра «Россия», в который переместится экспозиция достижений Липецкой области с международной выставки-форума «Россия», проходившей на ВДНХ в 2023-2024 годах. «Это место станет синтезом исторического наследия и современных достижений, станет еще одной точкой притяжения для туристов».

Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев спросил, можно ли увидеть концепцию Зеленого театра в новом качестве, а его коллега Игорь Подзоров поинтересовался, где будут располагаться стенды Липецкой области, если у театра нет крыши?

Концепция есть. Но пока виртуальная и без подробностей. Ее депутатам не показали. Директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов сказал, что поверх исторического здания натянут прозрачную крышу.

— А зачем все это? В чем суть? — спросил депутат Евгений Павлов.

А суть — в указе президента России, распорядившегося сберечь в регионах то, что более полгода показывали россиянам и иностранцам на ВДНХ. В итоге Зеленый театр площадью 103 кв. м и 49-метровая кинобудка станут хранилищем региональных достижений как часть Центра развития культуры Липецкой области.

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Кстати, директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов и не помнит, когда Зеленый театр использовался по своему прямому назначению. В советское время там летом крутили кино, позже, в современной России, проводили концерты. В последний раз Зеленый театр использовался для фестивалей «Color fest Lipetsk».

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Зеленый театр
Нижний парк
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Шприц.
19 минут назад
А они есть достижения? Пока видим только одни провалы, бесконечные раскопки, которые потом лежат по году нетронутыми. И прорывы труб.
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Злой
23 минуты назад
Т.е. театр будет пустовать по естественным причинам....
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Кузя
30 минут назад
А не маловата ли эта территория для достижений ?
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50 минут назад
Театр должен использоваться по своему прямому назначению!
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Интересно
51 минуту назад
На шестом фото , достопримечательность , донные отложения ?
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Ива
сегодня, 15:50
Показуха неискоренима. Каких же достижений? Не стрёмно?
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