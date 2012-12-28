В липецкий РУМ едут учиться со всей страны

Губернатор Игорь Артамонов и ректор Российского университета медицины Олег Янушевич встретились со студентами вуза.

2 сентября в липецком филиале Российского университета медицины подвели итоги приёмной кампании и озвучили планы по развитию медвуза, его научной, технологической и производственной базы. А планы эти — грандиозные: уже подписаны соглашения о сотрудничестве с 17 больницами региона, ещё в июне на Петербургском экономическом форуме было достигнуто соглашение о создании на территории ОЭЗ «Липецк» технопарка для производства научных разработок Российского университета медицины, в основном в области стоматологии.В этом году набор в липецкий филиал Российского университета медицины заметно вырос: если на втором курсе учатся 80 студентов, то в 2026 году зачислено 156 первокурсников, в том числе 21 из них — на «Педиатрию», из которых 13 человек поступили по губернаторскому набору.На «Лечебное дело» приняли 135 первокурсников: 50 человек — на бюджетную основу обучения и 26 — по губернаторскому целевому набору. 40 студентов — целевики, которые уже знают, в каких больницах области будут работать. Ещё по пять человек поступили по квоте — это льготники, в том числе участники СВО.Липецкий медвуз выбирают студенты со всей страны. Как рассказала ведущий специалист учебного отдела липецкого филиала РУМа Анна Маркова, в этом году в наш РУМ перевелись четыре студента из других регионов, в том числе из московских вузов.Первокурсница Анна Войт приехала учиться в Липецк из Краснодара. Поступила на «Лечебное дело».«Я рассматривала кубанский, тамбовский и волгоградский университеты. Но именно липецкий РУМ был мечтой и основной моей целью. Узнала о нём абсолютно случайно из интернета. Филиал новый, и мне нравится то, как здесь всё обустроено: чувствуется эстетика медицины. Университет привлекает и красотой, и уровнем образования. Я поступила на бюджет по целевому набору Минздрава Липецкой области — собираюсь жить и работать в вашем регионе. В своей семье я первый врач», — рассказала Анна Войт.В липецком РУМе качество образования — на высоте, а стоимость обучения заметно ниже, чем в столичных вузах. Именно это и стало определяющим для родителей выпускницы липецкой школы № 15 и первокурсницы Полины Ганьшиной. Она поступила на новое направление подготовки — «Педиатрию».«Я росла в большой семье, и мне нравится ухаживать за детьми. Педиатрия — моё призвание. Своим выбором я довольна. Первое впечатление — прекрасная архитектура здания: всё новое, красивое и ухоженное. Отличное оснащение кабинетов. Материалы, учебники — всё выдают, ничего покупать не нужно», — говорит Полина Ганьшина.Егор Брезжунов — второкурсник РУМа — тоже всем доволен. Химией парень увлёкся в девятом классе. А ещё у него есть 24-летний брат Даниил — военный хирург. Его пример и стал определяющим в выборе. Сам Егор хочет стать травматологом.«У нас хороший анатомический музей. На первом курсе я уже много чего освоил: научили базовой сердечно-лёгочной реанимации, внутривенным и внутримышечным инъекциям. Я уже дважды проходил практику в областной больнице», — сказал Егор Брезжунов.Благодаря медвузу в больницах области уже сегодня знают, кто к ним придёт работать.На встрече со студентами губернатор Игорь Артамонов напомнил, что на этапе создания медвуза было много неверия. Чего стоят только такие заявления: «Раз в университете нет морга — значит, нет медицины». Теперь от этого вдвойне приятнее радость от того, что всё получилось, сложный путь пройден, планы по набору выполнены.«Есть несколько важных для нас аспектов. Первое — появилась своя база, свои врачи, которые должны решить проблему кадрового голода в здравоохранении. Второе — это то, что вы учитесь здесь, а не в Москве или Воронеже. Мы всё время говорили: молодёжь уезжает из региона. А зачем теперь уезжать из такого прекрасного города, как Липецк, и из такой прекрасной области, как Липецкая, если образование можно получить здесь?!» — сказал губернатор.Общаясь со студентами, первые лица региона и головного вуза также говорили о развитии медицинских технологий. На помощь пациентам и врачам всё чаще приходит искусственный интеллект. Так, ректор РУМа Олег Янушевич недавно возглавил кафедру цифровой стоматологии, и на ней занимаются применением ИИ в медицине.Липецких первокурсников Олег Янушевич поздравил с приходом в команду РУМа и особо отметил, что вуз не делит своих студентов на учащихся в филиалах и в головном университете. Даже большой праздник для первокурсников общий — 4 сентября липчан пригласили на него в Москву. Ждут и важных гостей из Минздрава: на выпуске РУМа в этом году присутствовал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.А липецкий РУМ продолжит развиваться — в ближайшее время определится его клиническая база, где студенты пройдут санитарскую, медсестринскую и врачебную практику. Ведь уже на третьем курсе студенты РУМа получат сертификаты операционных медсестёр и медбратьев. И теоретически уже тогда они смогут пополнить состав первичного звена здравоохранения. Первому набору — сегодняшним второкурсникам — уже в следующем году предстоит работать в клинике. РУМ также может стать неформальным центром студенческой жизни региона — спортивной и творческой.«Учитесь, не бойтесь трудностей и искусственного интеллекта — с ним надо дружить. Если вы научитесь обращаться с цифрой и новыми технологиями, они будут только помогать вам работать», — напутствовали гости студентов в завершении встречи.